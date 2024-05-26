Церковь иезуитов – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь иезуитов» в Вене на русском языке, цены от €144, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вена - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 7 чел.
Тайны старой Вены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны
Начало: Albertinaplatz
Завтра в 10:00
21 июня в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Эзотерическая Вена с историком
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Эзотерическая Вена с историком
Исследовать тайную сторону города, где мистика становится реальностью
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Вена - классика и импровизация
    Очень живо и динамично
  • O
    Orestis
    20 февраля 2024
    Вена - классика и импровизация
    Всё было замечательно, интересно, и не смотря, что нам выделили больше чем договаривались, для такого города, как Вена его было мало. Спасибо Наталье за экскурсию
  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2023
    Вена - классика и импровизация
    Великолепное знание города и каждого уголочка, скрытого от взора туристов. Интересно! Необычно! Правильно! Столько открытий в знакомых местах… Благодарю! 😊
  • В
    Валерий
    16 июля 2019
    Тайны старой Вены
    Отличная экскурсия как дополнение к обзорной. Масса классных мест, которые никак самому не заметить и уж точно не посетить. Влада, спасибо за интересные истории, легенды, рассказы о жизни венцев и ответы на вопросы. Нам с детьми очень понравилось:)
  • Д
    Дарья
    3 октября 2018
    Тайны старой Вены
    Огромное спасибо Владе за экскурсию. Узнали много нового и просто замечательно погуляли по прекрасной Вене!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Церковь иезуитов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вена - классика и импровизация
  2. Тайны старой Вены
  3. Эзотерическая Вена с историком
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Церковь иезуитов" можно забронировать 3 экскурсии от 144 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Церковь иезуитов», 53 ⭐ отзыва, цены от €144. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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