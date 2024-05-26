1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны
Начало: Albertinaplatz
Завтра в 10:00
21 июня в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Эзотерическая Вена с историком
Исследовать тайную сторону города, где мистика становится реальностью
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий26 мая 2024Очень живо и динамично
- OOrestis20 февраля 2024Всё было замечательно, интересно, и не смотря, что нам выделили больше чем договаривались, для такого города, как Вена его было мало. Спасибо Наталье за экскурсию
- ТТатьяна5 сентября 2023Великолепное знание города и каждого уголочка, скрытого от взора туристов. Интересно! Необычно! Правильно! Столько открытий в знакомых местах… Благодарю! 😊
- ВВалерий16 июля 2019Отличная экскурсия как дополнение к обзорной. Масса классных мест, которые никак самому не заметить и уж точно не посетить. Влада, спасибо за интересные истории, легенды, рассказы о жизни венцев и ответы на вопросы. Нам с детьми очень понравилось:)
- ДДарья3 октября 2018Огромное спасибо Владе за экскурсию. Узнали много нового и просто замечательно погуляли по прекрасной Вене!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Церковь иезуитов»
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