Д Дмитрий Вена - классика и импровизация Очень живо и динамично

O Orestis Вена - классика и импровизация Всё было замечательно, интересно, и не смотря, что нам выделили больше чем договаривались, для такого города, как Вена его было мало. Спасибо Наталье за экскурсию

Т Татьяна Вена - классика и импровизация Великолепное знание города и каждого уголочка, скрытого от взора туристов. Интересно! Необычно! Правильно! Столько открытий в знакомых местах… Благодарю! 😊

В Валерий Тайны старой Вены Отличная экскурсия как дополнение к обзорной. Масса классных мест, которые никак самому не заметить и уж точно не посетить. Влада, спасибо за интересные истории, легенды, рассказы о жизни венцев и ответы на вопросы. Нам с детьми очень понравилось:)