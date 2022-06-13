по понедельникам в 15:00, по средам 15:00, по пятницам 15:00

Само слово «Сокровищница» завораживает звуком таинственности. В двенадцати буквах (уже символично, не правда ли?) скрыта магия ушедших веков. Золотая Сокровищница Габсбургов представляет из себя маленькую кладовую, состоящую из тесных комнат, скрывающих сакральную и светскую истории Европы.

Самый известный венский музей расположен в старинном дворике императорского дворца Hofburg. Найди его очень просто, выйти оттуда — невероятно трудно. И не потому, что невозможно найти выход. А потому, что хоч