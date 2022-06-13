Само слово «Сокровищница» завораживает звуком таинственности. В двенадцати буквах (уже символично, не правда ли?) скрыта магия ушедших веков. Золотая Сокровищница Габсбургов представляет из себя маленькую кладовую, состоящую из тесных комнат, скрывающих сакральную и светскую истории Европы.
Самый известный венский музей расположен в старинном дворике императорского дворца Hofburg. Найди его очень просто, выйти оттуда — невероятно трудно. И не потому, что невозможно найти выход. А потому, что хоч
по понедельникам в 15:00, по средам 15:00, по пятницам 15:00
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия
Что не входит
Билеты
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 15:00, по средам 15:00, по пятницам 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Вене
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