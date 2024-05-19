Секреты власти в Имперской Сокровищнице

читать дальше что и как она рассказывает и про искусство и про неискусство. Очень заражает ее страстность, очень вдохновляет ее стремление к познанию. Музей с ней — настоящий храм искусства! Жанна и Александр

Юлия произвела на нас очень сильное впечатление своими знаниями, своей харизмой, тем, как она обращается с русским языком и, конечно,