1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Эротическая Вена: пикантное путешествие по историческому центру
Загляните в тайные уголки истории Вены, где любовь и скандалы переплетаются с великой династией Габсбургов
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€162.50 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по сокровищнице Габсбургов: короны, регалии, искусство
Погрузитесь в мир величия и роскоши Габсбургов. Вас ждут бесценные экспонаты, отражающие историю Европы на протяжении тысячелетий
Начало: Kaiserliche Schatzkammera
Расписание: воскресенье 15.00 четверг 13.00 понедельник 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
1 час
Сокровищница
Начало: По договорённости
Расписание: по средам 15:00
11 июня в 15:00
18 июня в 15:00
от €85 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJelena19 мая 2024Спасибо гиду Елене за интересную экскурсию. Информация была подана легко, интересно и за 2 часа удалось познакомиться с центром Вены
- ЕЕвгения7 мая 2024Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Впечатления от такой индивидуальной прогулки не сравнимы ни с каким другим туром! Благодарим за ваши знания и время, которыми вы поделились с нами.
- SSergejs24 марта 2023Замечательный гид, прекрасный рассказ! Экскурсия очень понравилась!
- SSupersupeR28 октября 2019Секреты власти в Имперской СокровищницеСпасибо за столь интересную экскурсию. Все было отлично!
- ННина11 октября 2019Секреты власти в Имперской СокровищницеЭто просто фантастическая экскурсия по Сокровищнице!! Очень необычно и очень познавательно! Мы не устаём благодарить Вас, Юлия!!! Удачи и успехов Вам во всем! Нина и Василий
- ZZakaz11130 июня 2019Секреты власти в Имперской СокровищницеЮлия произвела на нас очень сильное впечатление своими знаниями, своей харизмой, тем, как она обращается с русским языком и, конечно,
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Сокровищница Габсбургов»
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