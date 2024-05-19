Сокровищница Габсбургов – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Сокровищница Габсбургов» в Вене на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Эротическая Вена: пикантное путешествие по историческому центру
Загляните в тайные уголки истории Вены, где любовь и скандалы переплетаются с великой династией Габсбургов
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
162.50 за всё до 15 чел.
Сокровища Габсбургов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по сокровищнице Габсбургов: короны, регалии, искусство
Погрузитесь в мир величия и роскоши Габсбургов. Вас ждут бесценные экспонаты, отражающие историю Европы на протяжении тысячелетий
Начало: Kaiserliche Schatzkammera
Расписание: воскресенье 15.00 четверг 13.00 понедельник 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 30 чел.
Сокровищница
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Сокровищница
Начало: По договорённости
Расписание: по средам 15:00
11 июня в 15:00
18 июня в 15:00
от 85 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Jelena
    19 мая 2024
    Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
    Спасибо гиду Елене за интересную экскурсию. Информация была подана легко, интересно и за 2 часа удалось познакомиться с центром Вены
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    и главными объектами столицы. Тема была эротическая, но предоставленная информация не была ограничена рамками темы и Елена отвечала на все вопросы. Спасибо за оперативность и предложение помочь и ответить на любые вопросы, связанные с городом. Благодарим за экскурсию!

  • Е
    Евгения
    7 мая 2024
    Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
    Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Впечатления от такой индивидуальной прогулки не сравнимы ни с каким другим туром! Благодарим за ваши знания и время, которыми вы поделились с нами.
  • S
    Sergejs
    24 марта 2023
    Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
    Замечательный гид, прекрасный рассказ! Экскурсия очень понравилась!
  • S
    SupersupeR
    28 октября 2019
    Секреты власти в Имперской Сокровищнице
    Спасибо за столь интересную экскурсию. Все было отлично!
  • Н
    Нина
    11 октября 2019
    Секреты власти в Имперской Сокровищнице
    Это просто фантастическая экскурсия по Сокровищнице!! Очень необычно и очень познавательно! Мы не устаём благодарить Вас, Юлия!!! Удачи и успехов Вам во всем! Нина и Василий
  • Z
    Zakaz111
    30 июня 2019
    Секреты власти в Имперской Сокровищнице
    Юлия произвела на нас очень сильное впечатление своими знаниями, своей харизмой, тем, как она обращается с русским языком и, конечно,
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    что и как она рассказывает и про искусство и про неискусство. Очень заражает ее страстность, очень вдохновляет ее стремление к познанию. Музей с ней — настоящий храм искусства! Жанна и Александр

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Сокровищница Габсбургов»

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  1. Самое главное
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  3. Венская ратуша
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  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Сокровищница Габсбургов" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 162.50. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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