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Легенды и сказания Вены

4.9
7 отзывов
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Вены
Мы окажемся в нетуристической Вене, где до сих пор живут средневековые легенды и мифы старых уголков города.

Я проведу вас через еврейский квартал, покажу старую ратушу и лобные места Вены.

Мы поговорим о казнях на рыночных площадях и старых обрядах.

Пройдёмся по местам, связанным с Моцартом, я развею мифы о его бедности и смерти.

Мы поговорим об Августине, символе венского оптимизма, о мистике и суевериях современных жителей Вены.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-39 человек

  • €156.5 за экскурсию

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Легенды и сказания Вены
Легенды и сказания Вены
Я познакомлю Вас с легендами, связанными со средневековой Веной. Мы увидим старые уголки этого города и поговорим о современных суевериях венцев. Познакомимся со старым еврейским кварталом, старой ратушей, лобными местами Вены и поговорим о казнях на рыночных площадях и старых обрядах.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Vienna
Легенды и сказания Вены
Легенды и сказания Вены
Легенды и сказания Вены
Легенды и сказания Вены
Легенды и сказания Вены

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Д.
Елена Д.
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7 отзывов оставили туристы

Елена Д. проводит ещё 4 экскурсии

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