7 отзывов оставили туристы

Я познакомлю Вас с легендами, связанными со средневековой Веной. Мы увидим старые уголки этого города и поговорим о современных суевериях венцев. Познакомимся со старым еврейским кварталом, старой ратушей, лобными местами Вены и поговорим о казнях на рыночных площадях и старых обрядах.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Vienna
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.