7 отзывов оставили туристы

Елена Д. – Гид из Вены

Мы окажемся в нетуристической Вене, где до сих пор живут средневековые легенды и мифы старых уголков города.



Я проведу вас через еврейский квартал, покажу старую ратушу и лобные места Вены.



Мы поговорим о казнях на рыночных площадях и старых обрядах.



Пройдёмся по местам, связанным с Моцартом, я развею мифы о его бедности и смерти.



Мы поговорим об Августине, символе венского оптимизма, о мистике и суевериях современных жителей Вены.