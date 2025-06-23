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Любителям истории и мистики

Путешествие в прошлое Вены: от драгоценностей до мистических реликвий. Узнайте тайны и легенды, скрытые в стенах Венской сокровищницы
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Венской сокровищнице, где вас ждут уникальные экспонаты.

Корона Священной Римской Империи, Чаша Грааля и Копье Судьбы - лишь малая часть того, что вы увидите.

Погрузитесь в историю рыцарей Бургундии и узнайте о жизни и судьбе единственного законного сына Наполеона. Эта экскурсия станет настоящим открытием для любителей истории и мистики

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальные исторические артефакты
  • 💎 Бесценные драгоценности
  • 📜 Тайны и легенды
  • 🏰 История Габсбургов
  • 🗝️ Мистические реликвии

Лучшее время для посещения

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Экскурсия по Венской сокровищнице идеально подходит для посещения в любое время года, так как проходит в помещении. Однако, наиболее комфортно посещать её с апреля по октябрь, когда погода в Вене особенно приятная. В зимние месяцы также можно насладиться экскурсиями, избегая толп туристов и наслаждаясь уютной атмосферой города.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Любителям истории и мистики
Любителям истории и мистики
Любителям истории и мистики
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Корона Священной Римской Империи
  • Чаша Грааля
  • Копье Судьбы
  • Платок Вероники
  • Иголки тернового венца

Описание экскурсии

Венская сокровищница: Путешествие от истории к вере

Венская сокровищница — это не просто музей, а настоящее хранилище истории и культуры Австрии. Здесь, в этом удивительном месте, отражено могущество 640-летнего правления династии Габсбургов, чья резиденция находилась в Вене. Каждый экспонат музея рассказывает свою уникальную историю, от символов власти до мистических реликвий.

Уникальные экспонаты

Среди бесценных драгоценностей, представленных в сокровищнице, можно увидеть:

  • Корона Священной Римской Империи Германской Нации — созданная в X веке, она несет в себе глубокий смысл. Почему камни, украшающие корону, не обработаны? Какова связь сапфира с Иерусалимом и Иоанном Богословом?
  • Чаша Грааля — таинственный артефакт с загадочной надписью, обнаруженной несколько веков назад.
  • Платок Вероники и иголки тернового венца — символы, обладание которыми означало победу и бессмертие.

Истории великих личностей

Во время экскурсии вы погрузитесь в мир истории и искусства, узнаете о:

  • Рыцарях Бургундии и несравненной Марии Бургундской.
  • Безумной Иоанне и политических браках, которые изменили ход истории.
  • Единственном законном сыне Наполеона Бонапарта, известном как "Орленок", чья колыбель из 270 кг позолоченного серебра также является ценным экспонатом сокровищницы.

Искусство и мастерство

Вы также узнаете о том, как шили золотыми нитями монахи или придворные мастера. Как создавались шедевры с еле различимыми миниатюрными стежками, передающими свет и тень? Как можно вложить сакральный смысл в один стежок?

Реликвии и церковные артефакты

Кроме того, вы сможете увидеть:

  • Мантии весом в 30 килограммов, шитые серебром и золотом, сохранившиеся в оригинальном виде.
  • Христианские реликвии, мощи святых, церковные чаши и бокалы для причастия.
  • Роскошные ювелирные дароносицы.

Венская сокровищница — это не только музей, но и место, где история, вера и искусство переплетаются, создавая уникальную атмосферу для каждого посетителя.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входной билет.
Место начала и завершения?
Хофбург, музей Сокровищница
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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