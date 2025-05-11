Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в музыкальное путешествие от тирольских гор до Вены с живыми выступлениями, танцами и известными мелодиями.



Описание билета Музыкальное путешествие по Австрии Отправьтесь в увлекательное музыкальное путешествие от гор Тироля через Зальцбург, Зальцкаммергут и долину Вахау, закончив грандиозным финалом в Вене. Вас ожидают зажигательные ландерлеры, романтические арии, быстрые польки и знаменитые венские вальсы. Яркое шоу и мастерство исполнителей Очаруйтесь великолепием певцов и энергией танцоров, наслаждаясь красочным и динамичным шоу. Вы увидите вечные хиты из оперетты «Продавец птиц» и послушаете знакомые мелодии из фильма «Звуки музыки» и венских оперетт. Гурманам на радость Побалуйте себя изысканным меню из трёх блюд, подчеркивающим атмосферу традиционного австрийского вечера. Это сочетание музыки, танцев и кулинарного искусства сделает ваш вечер по-настоящему волшебным.

Ответы на вопросы Что включено Традиционное шоу

Меню из трех блюд Что не входит в цену Напитки Где начинаем и завершаем? Начало: Schweizerhof, Hofburg, 1010 Wien, Austria Завершение: Rathauspl. 1, 1010 Wien, Österreich Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.