Погрузитесь в музыкальное путешествие от тирольских гор до Вены с живыми выступлениями, танцами и известными мелодиями.
Насладитесь изысканным трёхблюдным меню и насыщенной программой с опереттами и классическими мелодиями. Великолепное шоу подарит вам незабываемые эмоции и атмосферу австрийской культуры.
Описание билетаМузыкальное путешествие по Австрии Отправьтесь в увлекательное музыкальное путешествие от гор Тироля через Зальцбург, Зальцкаммергут и долину Вахау, закончив грандиозным финалом в Вене. Вас ожидают зажигательные ландерлеры, романтические арии, быстрые польки и знаменитые венские вальсы. Яркое шоу и мастерство исполнителей Очаруйтесь великолепием певцов и энергией танцоров, наслаждаясь красочным и динамичным шоу. Вы увидите вечные хиты из оперетты «Продавец птиц» и послушаете знакомые мелодии из фильма «Звуки музыки» и венских оперетт. Гурманам на радость Побалуйте себя изысканным меню из трёх блюд, подчеркивающим атмосферу традиционного австрийского вечера. Это сочетание музыки, танцев и кулинарного искусства сделает ваш вечер по-настоящему волшебным.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Традиционное шоу
- Меню из трех блюд
Что не входит в цену
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Schweizerhof, Hofburg, 1010 Wien, Austria
Завершение: Rathauspl. 1, 1010 Wien, Österreich
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арсений
11 мая 2025
Мы наслаждались каждым моментом этого шоу. Музыканты, певцы и танцоры были фантастическими и сделали вечер очень весёлым. Еда оказалась лучше, чем я ожидал, а вино тоже было хорошим. Очень рекомендую!
А
Алексей
1 янв 2025
Персонал был замечательный, а музыка и шоу — просто потрясающие. Еда тоже была великолепной.
Е
Есения
6 дек 2024
Музыканты и певцы были на высшем уровне. Еда превзошла наши ожидания. Единственное, мартини не понравился, а выбор алкогольных напитков был очень скромным.
