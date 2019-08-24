Мои заказы

Экскурсии с ужином в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «С ужином» в Вене на русском языке, цены от €75, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Вечерний круиз по Вене с ужином из трёх блюд
3 часа
3 отзыва
Билет на борт
Вечерний круиз по Вене с ужином из трёх блюд
Начало: Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
«Вас ждёт игристый аперитив и ужин из трёх блюд, приготовленный прямо на корабле, за заранее зарезервированным столом в ресторане на борту»
5 дек в 19:00
12 дек в 19:00
€75 за человека
Традиционное музыкальное шоу с ужином в погребе Венской ратуши
2 часа
-
10%
3 отзыва
Билеты
Традиционное музыкальное шоу с ужином в погребе Венской ратуши
Начало: Schweizerhof, Hofburg, 1010 Wien, Austria
8 ноя в 20:00
22 ноя в 20:00
€76.50€85 за билет
Австрийское шоу с ужином
2.5 часа
3 отзыва
Билеты
Австрийское шоу с ужином
Погрузитесь в атмосферу австрийских традиций с шоу и ужином в Венской Ратуше. Музыка, танцы и гастрономия ждут вас
«В перерывах между частями шоу вам будет подан ужин из трёх блюд»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
€85 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    24 августа 2019
    Австрийское шоу с ужином
    Прекрасное здание Венской ратуши, хорошее шоу, у артистов замечательные голоса - получили удовольствие! И ужин был хороший, прекрасное обслуживание! Всем
    читать дальше

    советую. После шоу можно прогуляться по парку, если нужно уехать - рядом остановка общественного транспорта и стоянка такси. Все было здорово!!!

  • О
    Ольга
    20 августа 2018
    Австрийское шоу с ужином
    очень понравилось! Рекомендую! Отличное вино, прекрасное шоу!

