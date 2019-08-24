Билет на борт
Вечерний круиз по Вене с ужином из трёх блюд
Начало: Franz-Josefs-Kai 2, 1020 Wien, Österreich
«Вас ждёт игристый аперитив и ужин из трёх блюд, приготовленный прямо на корабле, за заранее зарезервированным столом в ресторане на борту»
5 дек в 19:00
12 дек в 19:00
€75 за человека
-
10%
Билеты
Традиционное музыкальное шоу с ужином в погребе Венской ратуши
Начало: Schweizerhof, Hofburg, 1010 Wien, Austria
8 ноя в 20:00
22 ноя в 20:00
€76.50
€85 за билет
Билеты
Австрийское шоу с ужином
Погрузитесь в атмосферу австрийских традиций с шоу и ужином в Венской Ратуше. Музыка, танцы и гастрономия ждут вас
«В перерывах между частями шоу вам будет подан ужин из трёх блюд»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 20:00
€85 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий24 августа 2019Прекрасное здание Венской ратуши, хорошее шоу, у артистов замечательные голоса - получили удовольствие! И ужин был хороший, прекрасное обслуживание! Всем
- ООльга20 августа 2018очень понравилось! Рекомендую! Отличное вино, прекрасное шоу!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «С ужином»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Вене в ноябре 2025
Сейчас в Вене в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 85 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «С ужином», 9 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь