Эта церковь на территории психиатрической клиники — история гениальности, скандалов и амбиций. Заглянем внутрь и выясним, почему это так. Вы узнаете, что думала об этой постройке католическая церковь, почему Отто Вагнер потерял расположение Габсбургов, и из-за чего больница долго носила имя человека, который построил в ней только храм.

Описание экскурсии

От здания клиники мы поднимемся на холм, осматривая больничный театр, кухню и павильоны. Весь комплекс венчает церковь — это нетрадиционное решение. Отто Вагнер использовал этот проект, чтобы показать мощь своего таланта, любовь к симметрии и торжественности.

Строительство сопровождалось скандалами, судами, нападками со стороны католической церкви и прессы. Обсудим всё это — и вы узнаете:

Почему освящение прошло без главного алтарного образа

Как сложилась судьба Вагнера после окончания работ и почему он утратил расположение Габсбургов

Принадлежит ли проект церкви только ему, ведь параллели с храмом на Центральном кладбище Вены не заметить очень сложно

Какие мастера работали над витражами и мозаиками

Что происходит с больничным комплексом сегодня

Организационные детали

Дополнительные расходы — билеты в церковь: взрослый — €5, детский до 19 лет — бесплатно, для пенсионеров — €4

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Про дорогу к церкви

Церковь стоит на вершине холма, к которому ведет подъём — частично по лестницам. Можно идти по более пологому серпантину — тогда можно взять с собой детскую коляску. Подъём занимает около 10 минут.