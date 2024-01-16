Климт и его творчество

На нашей групповой эккскурсии мы познакомимся с творчеством знаменитого Густава Климта. Узнаем какие художники оказали на него влияние, и кого из художников поддерживал Климт. Так же поговорим о самой главной его работе — картина «Поцелуй». Это самая известная работа Густава Климта, написанная в «золотой» период его творчества. Названия периода связано не только с наивысшим расцветом творчества живописца, но, главным образом, с колористическими особенностями стиля, мастер широко стал использовать в своих работах золотой цвет как собственно краску, так и настоящее сусальное листовое золото. До этой поры мотив поцелуя уже не раз «мелькал» в творчестве Климта, но в этой работе он достиг своего апогея. Автор трактует поцелуй как некий символ, демонстрирующий единение мужчины и женщины, мужского и женского начала. Существует несколько версий о том, кто изображен на картине. Также посмотрим на другие произведения художника, поговорим о людях и судьбах заказчиков. Ознакомимся с историей Дворца, где был подписан договор о независимости Австрии. Что являет собой Бельведер? Дословно — «красивый вид». И это полностью соответствует действительности, ведь раскинул он свои обширные владения на склоне холма. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на собор Святого Стефана и Вену. Поговорим об Архитекторе и строителе, на секундочку, Принце! Принц Евгений Савойский — знаменитый полководец и государственный деятель Австрии. Важная информация:• В стоимость включены наушники (для группы более 7 человек).

Детям до 19 лет вход бесплатный.