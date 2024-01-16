Творчество Климта в музее Бельведер

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Вас ждет емкая и насыщенная экскурсионная программ по Бельведеру. Вы познакомитесь с творчеством знаменитого худождника Густава Климта. Узнаете подробности, легенды и исторические факты о потрясающей картине художника «Поцелуй». Кроме того, услышите историю самого Дворца Бельведер.
Творчество Климта в музее Бельведер
Творчество Климта в музее Бельведер
Творчество Климта в музее Бельведер
Творчество Климта в музее Бельведер
Творчество Климта в музее Бельведер
Творчество Климта в музее Бельведер
Творчество Климта в музее Бельведер
Творчество Климта в музее Бельведер
Ближайшие даты:
16
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Что вас ожидает:

  • Поцелуй
  • Адам и Ева
  • Сонья Книпс
  • Юдифь
  • Работы Моне
  • Работы Макарта
  • Шиле
  • Оскар Кокошка
  • Мраморный зал
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Описание

Климт и его творчество

На нашей групповой эккскурсии мы познакомимся с творчеством знаменитого Густава Климта. Узнаем какие художники оказали на него влияние, и кого из художников поддерживал Климт. Так же поговорим о самой главной его работе — картина «Поцелуй». Это самая известная работа Густава Климта, написанная в «золотой» период его творчества. Названия периода связано не только с наивысшим расцветом творчества живописца, но, главным образом, с колористическими особенностями стиля, мастер широко стал использовать в своих работах золотой цвет как собственно краску, так и настоящее сусальное листовое золото. До этой поры мотив поцелуя уже не раз «мелькал» в творчестве Климта, но в этой работе он достиг своего апогея. Автор трактует поцелуй как некий символ, демонстрирующий единение мужчины и женщины, мужского и женского начала. Существует несколько версий о том, кто изображен на картине. Также посмотрим на другие произведения художника, поговорим о людях и судьбах заказчиков. Ознакомимся с историей Дворца, где был подписан договор о независимости Австрии. Что являет собой Бельведер? Дословно — «красивый вид». И это полностью соответствует действительности, ведь раскинул он свои обширные владения на склоне холма. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на собор Святого Стефана и Вену. Поговорим об Архитекторе и строителе, на секундочку, Принце! Принц Евгений Савойский — знаменитый полководец и государственный деятель Австрии. Важная информация:• В стоимость включены наушники (для группы более 7 человек).
Детям до 19 лет вход бесплатный.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Наушники (для группы более 7 человек включены в стоимость)
Что не входит
  • Входной билет (онлайн 16, 70€ в кассе 19€ детям до 19 лет бесплатный вход)
Место начала и завершения?
Фойе музея Бельведер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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