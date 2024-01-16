Вас ждет емкая и насыщенная экскурсионная программ по Бельведеру. Вы познакомитесь с творчеством знаменитого худождника Густава Климта. Узнаете подробности, легенды и исторические факты о потрясающей картине художника «Поцелуй». Кроме того, услышите историю самого Дворца Бельведер.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Поцелуй
- Адам и Ева
- Сонья Книпс
- Юдифь
- Работы Моне
- Работы Макарта
- Шиле
- Оскар Кокошка
- Мраморный зал
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Описание
Климт и его творчество
На нашей групповой эккскурсии мы познакомимся с творчеством знаменитого Густава Климта. Узнаем какие художники оказали на него влияние, и кого из художников поддерживал Климт. Так же поговорим о самой главной его работе — картина «Поцелуй». Это самая известная работа Густава Климта, написанная в «золотой» период его творчества. Названия периода связано не только с наивысшим расцветом творчества живописца, но, главным образом, с колористическими особенностями стиля, мастер широко стал использовать в своих работах золотой цвет как собственно краску, так и настоящее сусальное листовое золото. До этой поры мотив поцелуя уже не раз «мелькал» в творчестве Климта, но в этой работе он достиг своего апогея. Автор трактует поцелуй как некий символ, демонстрирующий единение мужчины и женщины, мужского и женского начала. Существует несколько версий о том, кто изображен на картине. Также посмотрим на другие произведения художника, поговорим о людях и судьбах заказчиков. Ознакомимся с историей Дворца, где был подписан договор о независимости Австрии. Что являет собой Бельведер? Дословно — «красивый вид». И это полностью соответствует действительности, ведь раскинул он свои обширные владения на склоне холма. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на собор Святого Стефана и Вену. Поговорим об Архитекторе и строителе, на секундочку, Принце! Принц Евгений Савойский — знаменитый полководец и государственный деятель Австрии. Важная информация:• В стоимость включены наушники (для группы более 7 человек).
Детям до 19 лет вход бесплатный.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Наушники (для группы более 7 человек включены в стоимость)
- Что не входит
- Входной билет (онлайн 16, 70€ в кассе 19€ детям до 19 лет бесплатный вход)
- Место начала и завершения?
- Фойе музея Бельведер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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