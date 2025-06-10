Густав Климт, как явление. Феномен венского модерна

Густав Климт, как явление
Не упустите возможность посетить величественный дворец Бельведер.

Вас ждет содержательная искусствоведческая экскурсия по художественным произведениям эпохи рубежа XIX – XX веков.
Густав Климт, как явление. Феномен венского модерна
Густав Климт, как явление. Феномен венского модерна
Густав Климт, как явление. Феномен венского модерна
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Экскурсия по Бельведеру

Приглашаем вас на увлекательную искусствоведческую экскурсию по художественным произведениям эпохи рубежа XIX – XX веков в знаменитом венском дворце Бельведер. Это барочное сооружение с великолепным мраморным декором и потолочными фресками сохранило свою архитектурную красоту XVIII века.

История Бельведера

Хотя дворец не может похвастаться множеством экспонатов, позволяющих глубоко изучить жизнь его владельца, полководца Генералиссимуса Евгения Савойского, мы все же познакомимся с его военными завоеваниями и жизнью в этом великолепном дворце.

Темы экскурсии

Основное внимание в нашей экскурсии будет уделено венскому модерну и постмодернизму. Символом этого направления является известный художник Густав Климт, чья знаменитая картина «Поцелуй» известна многим. Его творчество оказало значительное влияние на таких мастеров, как Эгон Шиле и Оскар Кокошка.

Культурный контекст

Эпоха второй половины XIX века, отказ от академизма, события рубежа XIX – XX веков и Первая мировая война принесли в искусство эмоциональный надрыв, который находит свое яркое, хотя и порой непонятное выражение. Индустриальная революция, открытия в медицине, фотография, философия Ницше и учения Фрейда стали решающими факторами для творчества этого времени.

Что мы узнаем

Коллекция галереи Бельведера позволит нам глубже понять Густава Климта как явление в изобразительном искусстве. Мы раскроем, что повлияло на его творчество, из чего складываются его художественные произведения, а также узнаем интересные факты из его жизни, включая любовные истории и скандалы. Мы также обсудим его влияние на других художников.

Программа экскурсии

  • Обсуждение основания дворца и роли принца Евгения Савойского.
  • Затронем архитектуру и внутреннюю отделку Бельведера.
  • Подробный разбор картин Густава Климта, Эгона Шиле, Оскара Кокошки, Рихарда Герстля, Ганса Макарта, Арнольда Беклина и других мастеров.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по искусству и истории, которое обогатит ваше понимание культурного наследия!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Картинная галерея
  • Верхний Бельведер
  • Парк
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты.
Место начала и завершения?
Бельведер, Prinz Eugen-Strasse 27, Вена
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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