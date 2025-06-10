Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Экскурсия по Бельведеру

Приглашаем вас на увлекательную искусствоведческую экскурсию по художественным произведениям эпохи рубежа XIX – XX веков в знаменитом венском дворце Бельведер. Это барочное сооружение с великолепным мраморным декором и потолочными фресками сохранило свою архитектурную красоту XVIII века.

История Бельведера

Хотя дворец не может похвастаться множеством экспонатов, позволяющих глубоко изучить жизнь его владельца, полководца Генералиссимуса Евгения Савойского, мы все же познакомимся с его военными завоеваниями и жизнью в этом великолепном дворце.

Темы экскурсии

Основное внимание в нашей экскурсии будет уделено венскому модерну и постмодернизму. Символом этого направления является известный художник Густав Климт, чья знаменитая картина «Поцелуй» известна многим. Его творчество оказало значительное влияние на таких мастеров, как Эгон Шиле и Оскар Кокошка.

Культурный контекст

Эпоха второй половины XIX века, отказ от академизма, события рубежа XIX – XX веков и Первая мировая война принесли в искусство эмоциональный надрыв, который находит свое яркое, хотя и порой непонятное выражение. Индустриальная революция, открытия в медицине, фотография, философия Ницше и учения Фрейда стали решающими факторами для творчества этого времени.

Что мы узнаем

Коллекция галереи Бельведера позволит нам глубже понять Густава Климта как явление в изобразительном искусстве. Мы раскроем, что повлияло на его творчество, из чего складываются его художественные произведения, а также узнаем интересные факты из его жизни, включая любовные истории и скандалы. Мы также обсудим его влияние на других художников.

Программа экскурсии

Обсуждение основания дворца и роли принца Евгения Савойского.

Затронем архитектуру и внутреннюю отделку Бельведера.

Подробный разбор картин Густава Климта, Эгона Шиле, Оскара Кокошки, Рихарда Герстля, Ганса Макарта, Арнольда Беклина и других мастеров.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по искусству и истории, которое обогатит ваше понимание культурного наследия!