Уютное путешествие в винодельческий регион Ваш винный тур начнется с трансфера от вашего отеля или выбранной точки встречи, после чего вы отправитесь в 30-минутную поездку в регион Вайнфиртель. В пути вы узнаете интересную историю Австрии и её богатых винных традиций. Экскурсия по семейным винодельням Вы посетите 2–3 небольшие, семейные винодельни, производящие до 50 000 бутылок вина в год. У вас будет возможность заглянуть за кулисы и продегустировать 4 разных вина на каждой винодельне в небольших группах. В конце экскурсии вас ждет классический австрийский обед на природе, где вы сможете обсудить ваши винные открытия и насладиться атмосферой истинного винодельческого региона. Важная информация:

Не допускается: домашние животные.