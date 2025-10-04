Мои заказы

Винный тур по региону Вайнфиртель с дегустацией и традиционным обедом

Погрузитесь в атмосферу австрийских винных традиций во время этого полуденного экскурсионного тура.

Посетите 2–3 небольшие семейные винодельни, попробуйте 4 вина на каждой и закончите день классическим обедом или ужином на природе — всё в уютной компании и с множеством новых впечатлений.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

Уютное путешествие в винодельческий регион Ваш винный тур начнется с трансфера от вашего отеля или выбранной точки встречи, после чего вы отправитесь в 30-минутную поездку в регион Вайнфиртель. В пути вы узнаете интересную историю Австрии и её богатых винных традиций. Экскурсия по семейным винодельням Вы посетите 2–3 небольшие, семейные винодельни, производящие до 50 000 бутылок вина в год. У вас будет возможность заглянуть за кулисы и продегустировать 4 разных вина на каждой винодельне в небольших группах. В конце экскурсии вас ждет классический австрийский обед на природе, где вы сможете обсудить ваши винные открытия и насладиться атмосферой истинного винодельческого региона. Важная информация:
Не допускается: домашние животные.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от и до отеля (только в центральных районах)
  • Микроавтобус с кондиционером
  • Дегустация 8 бокалов качественного вина
  • Традиционный австрийский обед
  • Закуски и фингерфуды во время дегустаций
  • Вода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Кофе
  • Безалкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отелей в центре города
Завершение: Трансфер в отели в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Не допускается: домашние животные
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Степан
4 окт 2025
Роберто был просто замечательным! Вина отличные, ресторан уютный, а еда вкусная — превзошло все мои ожидания.
Е
Елизавета
13 сен 2025
Если вы любите белые вина, этот тур точно для вас.
И
Илья
24 июл 2024
Очень приятный тур. Мы ездили утром и закончили обедом. Водитель-гид был очень знающим, а виноделы интересными, с множеством дегустаций. Обед был превосходным.
Я
Ярослава
3 мар 2024
Отличные вина, вкусная еда и дружелюбный, компетентный гид!

