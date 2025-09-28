Вена - единственная столица Европы с виноградниками в черте города.
Прогулка по Гринцинг подарит вам возможность насладиться панорамными видами на Вену и Дунай, посетить церковь святого Иосифа и, по желанию, дом-музей Бетховена.
Погружение в атмосферу хойригеров, где традиционные австрийские блюда и местное вино оставят незабываемые впечатления. Эта экскурсия позволит почувствовать дух Вены и узнать больше о её винодельческих традициях
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Прогулка по виноградникам в черте города
- 🏞️ Панорамные виды на Вену и Дунай
- 🍷 Дегустация местного вина в хойригерах
- ⛪ Посещение церкви святого Иосифа
- 🎵 Вдохновение местами, связанными с Бетховеном
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Площадь Гринцинга
- Церковь святого Иосифа
- Дом-музей Бетховена
Описание экскурсии
- Площадь Гринцинга — венское предместье с уютными кафе, утопающее в зелени садов и виноградников
- Панорамные виды на Вену и Дунай — город раскинется перед вами, как живописная картина
- Виноградники на холмах Гринцинга — прогулка и дегустация местного вина в традиционных хойригерах с рассказами об истории австрийского виноделия
- Церковь святого Иосифа — место, окутанное мистикой и легендами
- Дом-музей Бетховена (по желанию) — уголок, где гений создавал свои бессмертные произведения
- Хойригер и обед — традиционные австрийские блюда, местное вино, закуски (ветчина, сыр и прочее), венский штрудель и кофе меланж
Организационные детали
Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки в тавернах, а также входные билеты в дом-музей Бетховена — €8 за чел., бесплатно для гостей до 19 лет.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 462 туристов
Я Марина — ваш гид по великолепной Вене, историк и искусствовед, который каждый день влюбляется в Вену всё сильнее. Живу здесь более 10 лет, знаю каждый уголок города, его историюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
28 сен 2025
Очень впечатлена винной прогулкой: узнала массу интересных фактов в непринужденной, душевной атмосфере! Марина очень интересный человек и талантливый рассказчик. Начальной точкой маршрута стал когда то дом, а теперь Музей легендарного
