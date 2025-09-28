Мои заказы

Вена в бокале: австрийские виноградники и винные погреба

Погрузитесь в атмосферу Гринцинга: виноградники, хойригеры и легенды, вдохновлявшие Бетховена. Незабываемое путешествие по венским традициям
Вена - единственная столица Европы с виноградниками в черте города.

Прогулка по Гринцинг подарит вам возможность насладиться панорамными видами на Вену и Дунай, посетить церковь святого Иосифа и, по желанию, дом-музей Бетховена.

Погружение в атмосферу хойригеров, где традиционные австрийские блюда и местное вино оставят незабываемые впечатления. Эта экскурсия позволит почувствовать дух Вены и узнать больше о её винодельческих традициях
5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Прогулка по виноградникам в черте города
  • 🏞️ Панорамные виды на Вену и Дунай
  • 🍷 Дегустация местного вина в хойригерах
  • ⛪ Посещение церкви святого Иосифа
  • 🎵 Вдохновение местами, связанными с Бетховеном
Что можно увидеть

  • Площадь Гринцинга
  • Церковь святого Иосифа
  • Дом-музей Бетховена

Описание экскурсии

  • Площадь Гринцинга — венское предместье с уютными кафе, утопающее в зелени садов и виноградников
  • Панорамные виды на Вену и Дунай — город раскинется перед вами, как живописная картина
  • Виноградники на холмах Гринцинга — прогулка и дегустация местного вина в традиционных хойригерах с рассказами об истории австрийского виноделия
  • Церковь святого Иосифа — место, окутанное мистикой и легендами
  • Дом-музей Бетховена (по желанию) — уголок, где гений создавал свои бессмертные произведения
  • Хойригер и обед — традиционные австрийские блюда, местное вино, закуски (ветчина, сыр и прочее), венский штрудель и кофе меланж

Организационные детали

Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки в тавернах, а также входные билеты в дом-музей Бетховена — €8 за чел., бесплатно для гостей до 19 лет.

Марина
Марина — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 462 туристов
Я Марина — ваш гид по великолепной Вене, историк и искусствовед, который каждый день влюбляется в Вену всё сильнее. Живу здесь более 10 лет, знаю каждый уголок города, его историю
читать дальше

и легенды. Моя страсть к искусству заставляет моё сердце биться в унисон с ритмом музеев и галерей. Я хочу поделиться с вами не только фактами, но и увлекательными историями, которые делают Вену особенной. Вместе мы исследуем Вену, открывая её знаменитые шедевры и скрытые сокровища. Вы погрузитесь в её атмосферу, унесёте частичку венского искусства и души с собой.

А
Алиса
28 сен 2025
Очень впечатлена винной прогулкой: узнала массу интересных фактов в непринужденной, душевной атмосфере! Марина очень интересный человек и талантливый рассказчик. Начальной точкой маршрута стал когда то дом, а теперь Музей легендарного
Бетховена, в котором представлена замечательная экспозиция и, в том числе, есть уникальная возможность прочувствовать на себе как терял слух гений. . в этот музей однозначно стоит приехать. Сам городок очень атмосферный, с удовольствием прогулялись и отправились сначала на смотровую площадку с шикарным видом на Вену, а затем уже в сторону виноградников и винных троп. Это был чудесный опыт с отличным вином, вкусным Штурмом и изящным рёмером на память! 👍

