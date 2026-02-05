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Панорамная Вена и её окрестности

Исследуйте Вену с её архитектурными шедеврами и природными красотами. Уникальная возможность узнать о винных традициях и истории столицы
Экскурсия по Вене предлагает погружение в её историческое и культурное наследие.

Путешественники увидят величественные памятники Рингштрассе, необычный дом Хундертвассера и узнают о тысячелетней истории города.

Винодельческий район Гринцинг откроет секреты винных традиций, а гора Каленберг подарит незабываемые панорамы. Завершение маршрута в Нижней Австрии позволит насладиться видами старинного Клостернойбурга
5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Величественные памятники Рингштрассе
  • 🏡 Уникальный дом Хундертвассера
  • 🍇 Винные традиции Гринцинга
  • 🌲 Природные красоты Венского леса
  • 🌄 Панорамы с горы Каленберг

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Вены - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время можно насладиться зеленью Венского леса и видами с Каленберга. Весной и осенью также приятно путешествовать, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, несмотря на холод, Вена очаровывает рождественскими ярмарками и праздничной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Панорамная Вена и её окрестности
Панорамная Вена и её окрестности
Панорамная Вена и её окрестности

Что можно увидеть

  • Венская государственная опера
  • Императорская резиденция Хофбург
  • Дом Хундертвассера
  • Штадтпарк
  • Памятник советскому солдату

Описание экскурсии

Главные достопримечательности имперской столицы

В первой части экскурсии вы проедете по самым красивым местам Вены, увидите здания и памятники одного из самых роскошных бульваров мира, благодаря которым город обрел свой величественный облик, и познакомитесь с удивительными архитектурными работами современных мастеров. По пути я расскажу о наиболее значимых постройках, ключевых событиях в тысячелетней истории австрийской столицы, создании могущественной империи и роли римской эпохи в ее жизни. В нашей программе:

  • Венская государственная опера — один из крупнейших оперных театров мира
  • Императорская резиденция Хофбург и здание Австрийского парламента в греческом стиле
  • Нарядная городская ратуша и неоготическая церковь Благодарения
  • Оживленная площадь Шведенплатц — знак благодарности Швеции за помощь после Первой мировой войны
  • Военное министерство эпохи Австро-Венгрии и памятник фельдмаршалу Радецкому
  • Штадтпарк с позолоченным памятником королю вальсов Иоганну Штраусу
  • Памятник советскому солдату
  • Дом Хундертвассера с деревьями на крыше — нетривиальный проект современного архитектора
  • Отделение штаб-квартиры ООН — международный центр, основанный в 70-х годах 20 века

Деревушка Гринцинг

Затем вы отправитесь в венский винодельческий район Гринцинг с бесчисленными винными тавернами. Здесь вы познакомитесь с обаятельной деревенской архитектурой конца 18 века и узнаете об античных истоках 2000-летней винной истории Вены — единственной столицы в мире, где вино производится в промышленных масштабах.

Венский лес и гора Каленберг

В поездке вы посетите часть знаменитого биосферного парка, расположенного в черте города и за его пределами. «Легкие» Вены — среда обитания множества видов растений и животных, включая тех, что находятся под угрозой исчезновения. На территории Венского леса вы проедете по панорамной дороге Хоэнштрассе и узнаете, какой след здесь оставил венский кризис начала 20 века. А в завершение подниметесь на смотровую площадку на горе Каленберг. Здесь вы услышите о турецкой осаде Вены в 17 веке и взглянете на великолепные панорамы города, окрестностей и виноградных плантаций.

На обратном пути в центр города вы ненадолго покинете Вену и проедетесь территорией федеральной земли Нижняя Австрия, увидев из окна автомобиля невероятные панорамные виды города Клостернойбург, одного из самых старинных и престижных венских пригородов.

На маршруте предусмотрено 3 остановки по 20 минут (гора Каленберг, дом Хундертвассера, дворец Бельведер) во время которых вы сможете выпить кофе, сделать памятные фотоснимки и приобрести сувениры.

Организационные детали

  • Экскурсия до 4 человек проводится на автомобиле Mercedes Benz E-Klasse с панорамной крышей, для 5-6 человек на минивэне Mercedes Benz Vito и стоит €450
  • Для большего количества участников возможна организация трансфера на автобусе до 19 человек по запросу
  • Дегустация местных вин в Гринцинге возможна, но только по предварительной договорённости с гидом и только в послеобеденное время летнего сезона с мая по сентябрь.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 725 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья! За более чем 20 лет пребывания в этой замечательной стране я основательно изучил её достопримечательности и собрал множество информации о связанных с ними событиях, легендах и
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тайнах. Я лицензированный гид по Австрии и получил фундаментальную подготовку по истории и искусству. Вас ждут эффектные туры, организованные с учетом уникальных предпочтений, интересов и возможностей каждого путешественника, во время которых вы сможете прочувствовать неповторимый шарм этой самобытной страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
Р
Вчера посещали Вену впервые и обратились к экскурсоводу Виктору, который очень интересно рассказал и показал нам столицу Австрии. Хочется отметить великолепные знания истории страны и его рассказы о всех важных
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моментах, которые происходили в Вене. Было очень комфортно и главное приятно слушать его рассказы о тех или иных обстоятельствах жизни выдающихся людей. Порой истории захватывали нас. С первым впечатлениям Вены понимаешь насколько она шикарна. Спасибо Виктор, за такое впечатлени и главное за индивидуальный подход к каждому приезжему. Очень рекомендую.

Вчера посещали Вену впервые и обратились к экскурсоводу Виктору, который очень интересно рассказал и показал нам
Вчера посещали Вену впервые и обратились к экскурсоводу Виктору, который очень интересно рассказал и показал нам
Вчера посещали Вену впервые и обратились к экскурсоводу Виктору, который очень интересно рассказал и показал нам
Вчера посещали Вену впервые и обратились к экскурсоводу Виктору, который очень интересно рассказал и показал нам
Вчера посещали Вену впервые и обратились к экскурсоводу Виктору, который очень интересно рассказал и показал нам
Вчера посещали Вену впервые и обратились к экскурсоводу Виктору, который очень интересно рассказал и показал нам
Вчера посещали Вену впервые и обратились к экскурсоводу Виктору, который очень интересно рассказал и показал нам
Вчера посещали Вену впервые и обратились к экскурсоводу Виктору, который очень интересно рассказал и показал нам+3
Вчера посещали Вену впервые и обратились к экскурсоводу Виктору, который очень интересно рассказал и показал нам
Вчера посещали Вену впервые и обратились к экскурсоводу Виктору, который очень интересно рассказал и показал нам
Вчера посещали Вену впервые и обратились к экскурсоводу Виктору, который очень интересно рассказал и показал нам
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Владимир
Побывали на обзорной экскурсии по Вене и остались очень ею довольны, которую профессионально провел для нас Виктор. Великолепный рассказчик - нам был подан очень интересный и увлекательный материал. Мы готовы воспользоваться его услугами и в следующий раз, если подвернётся случай. Большое ему за это спасибо и низкий поклон.
Побывали на обзорной экскурсии по Вене и остались очень ею довольны, которую профессионально провел для нас
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Анна
Экскурсия полностью оправдывает своё название и позволяет посмотреть на Вену как бы со стороны, часто из окна машины, но и со смотровой площадки в Венском лесу, на которой мы бы вряд-ли побывали самостоятельно. Кроме этого есть ещё несколько интересных остановок. Думаем, для первого знакомства с городом это отличный вариант.
Экскурсия полностью оправдывает своё название и позволяет посмотреть на Вену как бы со стороны, часто из
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А
Это было просто невероятно! Огромное спасибо Виктору за то, что открыл для нас настоящую, живую Вену. Это не просто экскурсия, а захватывающее путешествие, где история оживает в каждом слове. Виктор
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— потрясающий рассказчик с великолепным чувством юмора и глубочайшими знаниями. Время пролетело как одно мгновение! Мы узнали столько удивительных фактов и увидели такие потайные уголки, которые никогда бы не нашли сами. Если вы ищете гида, который влюбит вас в этот город — только к Виктору! 10 из 10!

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Н
Виктор провел для нас великолепную экскурсию! Наша экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Виктор - гид очень высокого уровня, обладает фундаментальными познаниями не только в области истории Вены,
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но и знает историю других стран, умеет легко и интересно донести информацию. Мы успели посмотреть все основные достопримечательности Вены, посетили Венский лес, получили рекомендации по самостоятельному посещению других мест Вены. Отдельное спасибо за ресторан Плахутта, который нам порекомендовал Виктор, и новое для нас блюдо - Тафельшпиц!

Виктор провел для нас великолепную экскурсию! Наша экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Виктор
Виктор провел для нас великолепную экскурсию! Наша экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Виктор
Виктор провел для нас великолепную экскурсию! Наша экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Виктор
Виктор провел для нас великолепную экскурсию! Наша экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Виктор
Виктор провел для нас великолепную экскурсию! Наша экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Виктор
Виктор провел для нас великолепную экскурсию! Наша экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Виктор
Виктор провел для нас великолепную экскурсию! Наша экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Виктор
Виктор провел для нас великолепную экскурсию! Наша экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Виктор+2
Виктор провел для нас великолепную экскурсию! Наша экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Виктор
Виктор провел для нас великолепную экскурсию! Наша экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с панорамной крышей. Виктор
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D
Виктор открыл нам Вену. Продуманно составленный обзорный тур позволил нам увидеть Вену с разных сторон и стал основой для дальнейшего знакомства с ней. Тур на комфортабельном автомобиле наиболее оптимален для
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первого знакомства с городом. Виктор очень доброжелательный и знающий гид. Вена это его город и он рассказывает о нем как коренной житель. Помимо информации по экскурсии поделился с нами целым списком ссылок интересующих нас мест. Очень рекомендуем Виктора и уверены что и другие его туры организованы великолепно.

Виктор открыл нам Вену. Продуманно составленный обзорный тур позволил нам увидеть Вену с разных сторон и
Виктор открыл нам Вену. Продуманно составленный обзорный тур позволил нам увидеть Вену с разных сторон и
Виктор открыл нам Вену. Продуманно составленный обзорный тур позволил нам увидеть Вену с разных сторон и
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