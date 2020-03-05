Что вас ожидает

Главные достопримечательности имперской столицы

В первой части экскурсии вы проедете по самым красивым местам Вены, увидите здания и памятники одного из самых роскошных бульваров мира, благодаря которым город обрел свой величественный облик, и познакомитесь с удивительными архитектурными работами современных мастеров. По пути я расскажу о наиболее значимых постройках, ключевых событиях в тысячелетней истории австрийской столицы, создании могущественной империи и роли римской эпохи в ее жизни. В нашей программе:

Венская государственная опера — один из крупнейших оперных театров мира

Императорская резиденция Хофбург и здание австрийского парламента в греческом стиле

Нарядная городская ратуша и неоготическая церковь Благодарения

Оживленная площадь Шведенплатц — знак благодарности Швеции за помощь после Первой мировой войны

Военное министерство эпохи Австро-Венгрии и памятник фельдмаршалу Радецкому

Штадтпарк с позолоченным памятником королю вальсов Иоганну Штраусу

Памятник советским воинам- освободителям

Дом Хундертвассера с деревьями на крыше — нетривиальный проект современного архитектора

Отделение штаб-квартиры ООН — международный центр, основанный в 70-х годах 20 века

Деревушка Гринцинг

Затем вы отправитесь в винодельческий район с бесчисленными винными тавернами. В Гринцинге вы познакомитесь с обаятельной деревянной архитектурой 18 века и узнаете об античных истоках 2000-летней винной истории Вены — единственной столицы в мире, где вино производится в промышленных масштабах.

Венский лес и гора Каленберг

В поездке вы посетите часть знаменитого биосферного парка, расположенного в черте города и за его пределами. «Легкие» Вены — среда обитания множества видов растений и животных, включая тех, что находятся под угрозой исчезновения. На территории Венского леса вы проедете по панорамной дороге Хоэнштрассе и узнаете, какой след здесь оставил венский кризис начала 20 века. А в завершение подниметесь на смотровую площадку на горе Каленберг. Здесь вы услышите о турецкой осаде Вены в 17 веке и взглянете на великолепные панорамы города, окрестностей и виноградных плантаций.

При желании по пути мы будем останавливаться, чтобы вы смогли сделать памятные снимки и приобрести сувениры.