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Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг

Viktor
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Viktor – ваш гид
В поездке вы рассмотрите ожерелье величественных памятников Рингштрассе, увидите необычный дом Хундертвассера с деревьями на крыше и узнаете главное об истории имперской столицы.

Посетите один из красивейших биосферных парков Европы, в деревушке Гринциг услышите о винных традициях региона, а с горы Каленберг взглянете на прекрасные панорамы окрестностей.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности

Что вас ожидает

Главные достопримечательности имперской столицы
В первой части экскурсии вы проедете по самым красивым местам Вены, увидите здания и памятники одного из самых роскошных бульваров мира, благодаря которым город обрел свой величественный облик, и познакомитесь с удивительными архитектурными работами современных мастеров. По пути я расскажу о наиболее значимых постройках, ключевых событиях в тысячелетней истории австрийской столицы, создании могущественной империи и роли римской эпохи в ее жизни. В нашей программе:

  • Венская государственная опера — один из крупнейших оперных театров мира
  • Императорская резиденция Хофбург и здание австрийского парламента в греческом стиле
  • Нарядная городская ратуша и неоготическая церковь Благодарения
  • Оживленная площадь Шведенплатц — знак благодарности Швеции за помощь после Первой мировой войны
  • Военное министерство эпохи Австро-Венгрии и памятник фельдмаршалу Радецкому
  • Штадтпарк с позолоченным памятником королю вальсов Иоганну Штраусу
  • Памятник советским воинам- освободителям
  • Дом Хундертвассера с деревьями на крыше — нетривиальный проект современного архитектора
  • Отделение штаб-квартиры ООН — международный центр, основанный в 70-х годах 20 века

Деревушка Гринцинг
Затем вы отправитесь в винодельческий район с бесчисленными винными тавернами. В Гринцинге вы познакомитесь с обаятельной деревянной архитектурой 18 века и узнаете об античных истоках 2000-летней винной истории Вены — единственной столицы в мире, где вино производится в промышленных масштабах.

Венский лес и гора Каленберг
В поездке вы посетите часть знаменитого биосферного парка, расположенного в черте города и за его пределами. «Легкие» Вены — среда обитания множества видов растений и животных, включая тех, что находятся под угрозой исчезновения. На территории Венского леса вы проедете по панорамной дороге Хоэнштрассе и узнаете, какой след здесь оставил венский кризис начала 20 века. А в завершение подниметесь на смотровую площадку на горе Каленберг. Здесь вы услышите о турецкой осаде Вены в 17 веке и взглянете на великолепные панорамы города, окрестностей и виноградных плантаций.

При желании по пути мы будем останавливаться, чтобы вы смогли сделать памятные снимки и приобрести сувениры.

Организационные детали

  • Для групп от 4 до 6 человек экскурсия проходит на минивене и стоит 300 евро
  • Для большего количества участников возможна организация трансфера на автобусе по запросу
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности
Панорамная Вена и ее окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Viktor
Viktor
Приветствую вас, дорогие друзья! За 19 лет пребывания в этой замечательной стране я основательно изучил её достопримечательности и собрал множество информации о связанных с ними событиях, легендах и тайнах. Я лицензированный гид по Австрии и получил фундаментальную подготовку по истории и искусству. Вас ждут эффектные туры, организованные с учетом уникальных предпочтений, интересов и возможностей каждого путешественника, во время которых вы сможете прочувствовать неповторимый шарм этой самобытной страны.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 марта 2020
Экскурсия понравилась, гид тоже) Виктор составил удачный маршрут, который и не утомил, и при этом дал возможность понять дух Вены. Виктор - прекрасный собеседник, с ним было приятно провести время экскурсии!

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