Лучшее время для посещения Вены - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время можно насладиться зеленью Венского леса и видами с Каленберга. Весной и осенью также приятно путешествовать, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, несмотря на холод, Вена очаровывает рождественскими ярмарками и праздничной атмосферой.

Экскурсия по Вене предлагает погружение в её историческое и культурное наследие. Путешественники увидят величественные памятники Рингштрассе, необычный дом Хундертвассера и узнают о тысячелетней истории города. Винодельческий район Гринцинг откроет секреты винных традиций, а гора Каленберг подарит незабываемые панорамы. Завершение маршрута в Нижней Австрии позволит насладиться видами старинного Клостернойбурга

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные достопримечательности имперской столицы

В первой части экскурсии вы проедете по самым красивым местам Вены, увидите здания и памятники одного из самых роскошных бульваров мира, благодаря которым город обрел свой величественный облик, и познакомитесь с удивительными архитектурными работами современных мастеров. По пути я расскажу о наиболее значимых постройках, ключевых событиях в тысячелетней истории австрийской столицы, создании могущественной империи и роли римской эпохи в ее жизни. В нашей программе:

Венская государственная опера — один из крупнейших оперных театров мира

Императорская резиденция Хофбург и здание Австрийского парламента в греческом стиле

Нарядная городская ратуша и неоготическая церковь Благодарения

Оживленная площадь Шведенплатц — знак благодарности Швеции за помощь после Первой мировой войны

Военное министерство эпохи Австро-Венгрии и памятник фельдмаршалу Радецкому

Штадтпарк с позолоченным памятником королю вальсов Иоганну Штраусу

Памятник советскому солдату

Дом Хундертвассера с деревьями на крыше — нетривиальный проект современного архитектора

Отделение штаб-квартиры ООН — международный центр, основанный в 70-х годах 20 века

Деревушка Гринцинг

Затем вы отправитесь в венский винодельческий район Гринцинг с бесчисленными винными тавернами. Здесь вы познакомитесь с обаятельной деревенской архитектурой конца 18 века и узнаете об античных истоках 2000-летней винной истории Вены — единственной столицы в мире, где вино производится в промышленных масштабах.

Венский лес и гора Каленберг

В поездке вы посетите часть знаменитого биосферного парка, расположенного в черте города и за его пределами. «Легкие» Вены — среда обитания множества видов растений и животных, включая тех, что находятся под угрозой исчезновения. На территории Венского леса вы проедете по панорамной дороге Хоэнштрассе и узнаете, какой след здесь оставил венский кризис начала 20 века. А в завершение подниметесь на смотровую площадку на горе Каленберг. Здесь вы услышите о турецкой осаде Вены в 17 веке и взглянете на великолепные панорамы города, окрестностей и виноградных плантаций.

На обратном пути в центр города вы ненадолго покинете Вену и проедетесь территорией федеральной земли Нижняя Австрия, увидев из окна автомобиля невероятные панорамные виды города Клостернойбург, одного из самых старинных и престижных венских пригородов.

На маршруте предусмотрено 3 остановки по 20 минут (гора Каленберг, дом Хундертвассера, дворец Бельведер) во время которых вы сможете выпить кофе, сделать памятные фотоснимки и приобрести сувениры.

Организационные детали

Экскурсия до 4 человек проводится на автомобиле Mercedes Benz E-Klasse с панорамной крышей, для 5-6 человек на минивэне Mercedes Benz Vito и стоит €450

Для большего количества участников возможна организация трансфера на автобусе до 19 человек по запросу