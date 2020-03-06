читать дальше

пожилые люди. Наталья составила специальный план, даже попросила перенести время начала экскурсии, чтобы удовлетворить все наши запросы и пожелания. Сказать, что мы были в восторге - это ничего не сказать. ПОТРЯСАЮЩЕ! Это была действительно ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия. Наталья - человек очень любящий Вену, хорошо разбирающийся и понимающий в теме экскурсии, проживающий по истине с вами все эмоции которые вы чувствуете,. Очень терпелива, выдержана и тактична. Море восторга!