Индивидуальная
до 6 чел.
Виноделие Вены: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с венским виноделием, наслаждаясь дегустацией на склонах Венского леса. Откройте для себя уникальную атмосферу столицы
«Главная изюминка прогулки — возможность продегустировать местное вино в аутентичной обстановке, так называемых уличных «винных лавках», расположившихся прямо на склонах гор тут же возле виноградников»
29 мая в 15:30
31 мая в 12:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вена в бокале: австрийские виноградники и винные погреба
Старые улочки, таверны и тишина - неспешно познакомиться с районом Гринцинг
«Хойригер и обед — традиционные австрийские блюда, местное вино, закуски (ветчина, сыр и прочее), венский штрудель и кофе меланж»
31 мая в 09:00
1 июн в 15:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Три замка в долине Дуная с винной дегустацией (всё включено)
Насладиться красотой винодельческого региона в окрестностях Вены и познакомиться с его культурой
«Дегустация локальных вин на старинной винодельне, даст вам возможность почувствовать изысканный вкус европейской истории»
26 мая в 09:00
27 мая в 09:00
€620 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 марта 2020Прекрасно! Ощущения от проведённого вечера настолько позитивны, что хочется поделиться ими со своими близкими и друзьями!: Красивые пейзажи, абсолютно новая
- ИИгорь9 ноября 2019Отличная необычная экскурсия! Маршрут проходит прямо среди виноградников в пригороде Вены. Наташа все очень интересно и доступно рассказывает, отвечает на
- SSvetlana18 сентября 201912 сентября мы взяли экскурсию Вена и Вино с Натальей. Заранее списались, у меня было несколько особенных просьб,в экскурсии участвовали
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Винные туры»
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Сейчас в Вене в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 620. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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