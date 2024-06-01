1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Зальцбург: путешествие во времени с десертом «Моцарт»
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга, где каждый уголок рассказывает истории великих князей-архиепископов и Вольфганга Амадея Моцарта
Начало: У дворца Мирабль
«Обзорная пешеходная экскурсия начинается в центре Зальцбурга у дворца Мирабель или по договоренности»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
«Наше путешествие охватит все достопримечательности и места, с которых стоит начать знакомство с Зальцбургом»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Воскресная прогулка по Зальцбургу
Прогуляйтесь по историческим улицам Зальцбурга с профессиональным гидом и узнайте тайны города Моцарта
«Маршрут этой воскресной прогулки включает в себя основные достопримечательности Зальцбурга и будет интересен не только тем, кто впервые оказался на родине Моцарта, но и тем, кто уже знаком с "соляным" городом и его окрестностями»
Расписание: Воскресенье в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Зальцбург через призму Моцарта: Индивидуальная пешеходная экскурсия
Проведите день, следуя по стопам Моцарта в Зальцбурге, с уникальным русскоязычным гидом, открывая тайны великого композитора
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia1 июня 2024Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели. Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!)) И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги. Рекомендуем!
- ЛЛюдмила13 мая 2024Наш гид в Зальцбурге, Ольга, оказалась истинным профессионалом, привнося в наше путешествие массу знаний и страсти к этому удивительному городу.
- ООксана10 мая 2024Андрей прекрасный гид, с изумительным чувством юмора, с нетривиальной подачей исторического материала. Мы не хотели его отпускать, экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы влюбились в Зальцбург. Очень рекомендуем, не пожалеете!
- ММихаил15 апреля 2024Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10
- ЛЛариса15 апреля 2024Нам очень повезло с гидом. Ольга провела для нас интереснейшую и познавательную экскурсию. Прекрасная речь, большой объем информации, умение заинтересовать
- ААндрей30 января 2024Прекрасная и очень увлекательная экскурсия, Андрей замечательный рассказчик и прекрасный гид. 3 часа экскурсии пролетели мгновенно, было очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
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