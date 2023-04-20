Индивидуальная пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Что вас ожидает:
- Музей-дом Моцарта
- Музей-дом семьи Моцарта
- Улицы Зальцбурга
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Эта экскурсия посвящена самому известному уроженцу Зальцбурга, перевернувшему наши представления о звуке. Именно Моцарт с его физиологическими особенностями звуковосприятия стал тем человеком, благодаря которому мы сегодня совершенно иначе воспринимаем музыку. О том, как Моцарт стал Моцартом, кто были его родители, почему величайший музыкант всех времён и народов был похоронен по третьему разряду в общей могиле, какое отношение "череп Моцарта", который хранится в зальцбургском Фонде "Моцартеум", имеет к композитору и к главной сладкой достопримечательности Зальцбурга шарикам Моцарта, вы узнаете во время этой увлекательнейшей прогулки с посещением двух музеев - Дом, где родился Моцарт, и Дом, где жила семья Моцартов.
Программа
Посещением двух музеев - Дом, где родился Моцарт, и Дом, где жила семья Моцартов.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Стоимость входных билетов (оплачивается дополнительно) – 18
- 50 евро за взрослого
- 5 евро для детей от 6 до 14 лет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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