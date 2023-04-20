Описание

Эта экскурсия посвящена самому известному уроженцу Зальцбурга, перевернувшему наши представления о звуке. Именно Моцарт с его физиологическими особенностями звуковосприятия стал тем человеком, благодаря которому мы сегодня совершенно иначе воспринимаем музыку. О том, как Моцарт стал Моцартом, кто были его родители, почему величайший музыкант всех времён и народов был похоронен по третьему разряду в общей могиле, какое отношение "череп Моцарта", который хранится в зальцбургском Фонде "Моцартеум", имеет к композитору и к главной сладкой достопримечательности Зальцбурга шарикам Моцарта, вы узнаете во время этой увлекательнейшей прогулки с посещением двух музеев - Дом, где родился Моцарт, и Дом, где жила семья Моцартов.