Зальцбургский фестиваль. История и современность

Зальцбургский фестиваль

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид. Место встречи - у отеля в центре города.

Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Зальцбургский фестиваль. История и современность

Что вас ожидает:

  • Сад Мирабель
  • Соборная площадь
  • Фестивальный комплекс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Во время этой увлекательной прогулки мы поговорим о причинах появления в Зальцбурге столь грандиозного мероприятия как Зальцбургский фестиваль, о трёх основных периодах в истории фестиваля, посетим места, связанные с нереализованными планами постройки фестивального комплекса на живописных зальцбургских горах Мёхнсберг и Капуцинерберг, а также сад Мирабель, Соборную площадь и Фестивальный комплекс (без осмотра).
Протяжённость маршрута этой видовой прогулки составляет около 5 км. и занимает примерно 2 часа времени, поэтому никогда не включается в стандартные экскурсионные программы. Вам потребуется удобная обувь и хорошая физическая подготовка: искусство и здесь требует, как обычно, жертв.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Питание. Экскурсия не предусматривает вход в платные объекты посещения. Какие-либо билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Выездные
История и культура

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