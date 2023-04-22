Описание

Во время этой увлекательной прогулки мы поговорим о причинах появления в Зальцбурге столь грандиозного мероприятия как Зальцбургский фестиваль, о трёх основных периодах в истории фестиваля, посетим места, связанные с нереализованными планами постройки фестивального комплекса на живописных зальцбургских горах Мёхнсберг и Капуцинерберг, а также сад Мирабель, Соборную площадь и Фестивальный комплекс (без осмотра).

Протяжённость маршрута этой видовой прогулки составляет около 5 км. и занимает примерно 2 часа времени, поэтому никогда не включается в стандартные экскурсионные программы. Вам потребуется удобная обувь и хорошая физическая подготовка: искусство и здесь требует, как обычно, жертв.