Зальцбургский фестиваль
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид. Место встречи - у отеля в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Что вас ожидает:
- Сад Мирабель
- Соборная площадь
- Фестивальный комплекс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Во время этой увлекательной прогулки мы поговорим о причинах появления в Зальцбурге столь грандиозного мероприятия как Зальцбургский фестиваль, о трёх основных периодах в истории фестиваля, посетим места, связанные с нереализованными планами постройки фестивального комплекса на живописных зальцбургских горах Мёхнсберг и Капуцинерберг, а также сад Мирабель, Соборную площадь и Фестивальный комплекс (без осмотра).
Протяжённость маршрута этой видовой прогулки составляет около 5 км. и занимает примерно 2 часа времени, поэтому никогда не включается в стандартные экскурсионные программы. Вам потребуется удобная обувь и хорошая физическая подготовка: искусство и здесь требует, как обычно, жертв.
Протяжённость маршрута этой видовой прогулки составляет около 5 км. и занимает примерно 2 часа времени, поэтому никогда не включается в стандартные экскурсионные программы. Вам потребуется удобная обувь и хорошая физическая подготовка: искусство и здесь требует, как обычно, жертв.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Питание. Экскурсия не предусматривает вход в платные объекты посещения. Какие-либо билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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