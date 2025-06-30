Эта обзорная экскурсия позволит вам полностью узнать исторический центр Страны огней.
Мы охватим историческую сторону Баку, покажем и расскажем о ключевых достопримечательностях этого чудного места.
Маршрут, который вы пройдёте станет для вас незабываемым впечатлением и отличным выбором для первого знакомства с Азербайджаном!
Мы охватим историческую сторону Баку, покажем и расскажем о ключевых достопримечательностях этого чудного места.
Маршрут, который вы пройдёте станет для вас незабываемым впечатлением и отличным выбором для первого знакомства с Азербайджаном!
Время начала: 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
В программе:
- Музей литературы имени Низами Гянджави — это одно из крупнейших хранилищ литературного наследия Азербайджана, посвящённое великому поэту и мыслителю;
- Памятник Низами Гянджави установлен в центре Баку в честь выдающегося азербайджанского поэта XII века, чьё творчество оказало огромное влияние на восточную литературу;
- Советский кинотеатр «Азербайджан» был одним из знаковых культурных объектов Баку, где долгие годы проходили показы известных фильмов;
- Памятник «Натаван» увековечивает первую женщину-политика в истории тюркского мира, поэтессу и меценатку Хуршидбану Натаван;
- Кукольный театр в Баку — это популярное место для семейного отдыха, где проводятся увлекательные спектакли для детей и взрослых;
- Исмаилийе — архитектурный памятник в готическом стиле, построенный в начале XX века и считающийся одним из красивейших зданий старого Баку;
- Улица Торговая (ныне улица Низами) — одна из главных улиц Баку, которая в прошлом была частью Великого шёлкового пути и сохранила своё значение как центр торговли и культуры;
- Девичья башня — место, где переплетаются история арабских халифатов и древнего зороастризма;
- Храмы суфиев — религиозных мудрецов и отшельников, чей дух до сих пор витает в этих стенах;
- Дворец Ширваншахов — символ величия и мощи Ширванских правителей, жемчужина азербайджанской архитектуры;
- Античные бани XV века — уголок прошлого, где можно ощутить дух средневекового Востока.
Согласно расписанию в календаре
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей литературы имени Низами Гянджави
- Памятник Низами Гянджави
- Советский кинотеатр «Азербайджан»
- Памятник «Натаван»
- Кукольный театр
- Исмаилийе
- Улица Торговая (ныне улица Низами)
- Девичья башня
- Храмы суфиев
- Дворец Ширваншахов
- Античные бани XV века
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль (при желании осмотреть другие части города)
- Бутилированная вода
- Рекомендации к посещению увлекательных мест.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Девичья башня
Завершение: Два символа Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
30 июн 2025
Эмин — потрясающий гид! Его профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь к своему делу сделали нашу экскурсию незабываемой. Он умеет интересно и доступно рассказывать, отвечает на любые вопросы и всегда
М
Мария
30 июн 2025
Недавно побывала на экскурсии с Эмином и осталась в полном восторге! Его профессионализм и глубокие знания региона сделали экскурсию невероятно интересной.
Эмин создал дружелюбную атмосферу, был внимателен к каждому участнику группы
Эмин создал дружелюбную атмосферу, был внимателен к каждому участнику группы
А
Анастасия
29 июн 2025
Замечательная экскурсия! Гид Эмин - отличный рассказчик, очень эрудированный молодой человек, грамотный и внимательный. Чувствуется, что любит и хорошо знает свой город. А Баку, безусловно, великолепен!
A
Afeliya
29 июн 2025
Всё очень понравилось! Гид Маис отлично ориентируется в районе, рассказывал интересно и понятно, без лишней «воды». Было много интересных фактов, о которых мы раньше не знали. Маис отвечал на все
J
Jamal
28 июн 2025
Я азербайджанец из России родился и вырос в Питере,в Баку был лишь раз но мне тогда было всего 7 лет так что я особо ничего не помню) сейчас стал чаще
А
Александр
27 июн 2025
Экскурсия по Старому городу с гидом Маисом прошла отлично! Маис— настоящий профессионал, рассказал много интересных фактов, которых не найдёшь в путеводителях. Всё было легко, увлекательно и с юмором. Благодаря ему история города словно ожила на глазах. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу Старого города и провести время с пользой!
Ю
Юлия
26 июн 2025
Эмин - один из лучших гидов, с которыми нам довелось познакомиться за весь туристический опыт. Невероятная экскурсия, благодаря захватывающему и вдохновенному рассказу история Баку буквально оживала на наших глазах. Видно,
З
Злата
23 июн 2025
Были на экскурсии по Старому городу с Эмином — и это было просто прекрасно! Такой тёплый, лёгкий в общении и очень увлечённый своим делом человек. Рассказывал интересно, с юмором, при
Е
Елена
22 июн 2025
Я прилетела в Баку из Эстонии,реальность определенно превзошла все мои ожидания,решила сходить на экскурсию и выбрала гида «Эмина» и попало в яблочко! Тур был проведен просто замечательно,и что важно без «воды» отлично поставленная грамотная русская речь и умение интересно преподносить информацию,меня очень обрадовали,все очень понравилось Эмин большой молодец! Обязательно еще посещу Баку!
M
Michal
19 июн 2025
Хотел бы сказать большое спасибо Эмину.
Сколько раз брал туры не один из их не понравился но как провел тур гид Эмин я просто восторге эти часы прошли как 5 минут. Обязательна возьмем еще раз тур но намного дольше и обязательно только гид Эмин.
Сколько раз брал туры не один из их не понравился но как провел тур гид Эмин я просто восторге эти часы прошли как 5 минут. Обязательна возьмем еще раз тур но намного дольше и обязательно только гид Эмин.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
40%
Мини-группа
до 10 чел.
Баку: прошлое, настоящее, будущее
Узнать главное о городе огней и ветров на обзорной автопешеходной экскурсии
Начало: У Старого города
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€29
€48 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Баку в деталях: от легенд до современности
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
Завтра в 11:00
13 ноя в 11:00
€65 за всё до 4 чел.
-
55%
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город Баку: история и гастрономия
Прогулка по Старому городу Баку с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о бакинцах разных эпох и попробуйте национальные блюда
Начало: У памятника Сабиру
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от €44
€97 за всё до 10 чел.