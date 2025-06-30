И Ирина читать дальше готов подстроиться под интересы группы.



Особенно понравилось, как Эмин заряжает своей энергией и вовлекает в атмосферу места. Чувствуется, что он не просто выполняет работу, а действительно увлечён и хочет, чтобы гости получили максимум впечатлений.



Однозначно рекомендую Эмина как гида — с ним любая поездка станет ярче и познавательнее! Спасибо за прекрасную прогулку Эмин — потрясающий гид! Его профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь к своему делу сделали нашу экскурсию незабываемой. Он умеет интересно и доступно рассказывать, отвечает на любые вопросы и всегда

М Мария



Эмин создал дружелюбную атмосферу, был внимателен к каждому участнику группы читать дальше и ответил на все вопросы. Его энергия и страсть к своему делу заразительны!



Маршрут был прекрасно организован: мы успели увидеть множество достопримечательностей и насладиться красотой.



Рекомендую Эмина как отличного гида для всех, кто ищет увлекательные приключения! Спасибо за незабываемый день! Недавно побывала на экскурсии с Эмином и осталась в полном восторге! Его профессионализм и глубокие знания региона сделали экскурсию невероятно интересной.Эмин создал дружелюбную атмосферу, был внимателен к каждому участнику группы

А Анастасия Замечательная экскурсия! Гид Эмин - отличный рассказчик, очень эрудированный молодой человек, грамотный и внимательный. Чувствуется, что любит и хорошо знает свой город. А Баку, безусловно, великолепен!

A Afeliya читать дальше вопросы, помог сделать хорошие фото и даже подсказал, куда потом сходить поесть и что ещё посмотреть в городе. Видно, что он любит своё дело и хорошо знает историю. Спасибо за классную прогулку 🫶🏻 советую всем, кто хочет познакомиться с Баку поближе!!! Всё очень понравилось! Гид Маис отлично ориентируется в районе, рассказывал интересно и понятно, без лишней «воды». Было много интересных фактов, о которых мы раньше не знали. Маис отвечал на все

J Jamal читать дальше приезжать в связи с семейными обстоятельствами и решил приобрести экскурсию,так сказать погрузиться в корни) и нашел гида «Эмина» тур прошел очень информативно и интересно,я очень много нового узнал о своей нации, о Баку и о стране в целом,хотелось бы поблагодарить и пожелать удачи,Эмин профессионал своего дела! Я азербайджанец из России родился и вырос в Питере,в Баку был лишь раз но мне тогда было всего 7 лет так что я особо ничего не помню) сейчас стал чаще

А Александр Экскурсия по Старому городу с гидом Маисом прошла отлично! Маис— настоящий профессионал, рассказал много интересных фактов, которых не найдёшь в путеводителях. Всё было легко, увлекательно и с юмором. Благодаря ему история города словно ожила на глазах. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в атмосферу Старого города и провести время с пользой!

Ю Юлия читать дальше что Эмин горит своим делом, искренне любит свой город и заряжает этим чувством своих гостей. Приятно удивили внимание и стремление помочь с любым вопросом, начиная от лучших аутентичных ресторанов и заканчивая поиском редкой пластинки, почувствовали себя окруженными заботой и гостеприимством. Не терпится вернуться в Азербайджан и продолжить узнавать страну с лучшим возможным проводником, Эмином. Огромная благодарность и до новых встреч! Эмин - один из лучших гидов, с которыми нам довелось познакомиться за весь туристический опыт. Невероятная экскурсия, благодаря захватывающему и вдохновенному рассказу история Баку буквально оживала на наших глазах. Видно,

З Злата читать дальше этом было много полезной и необычной информации. Прогулка прошла на одном дыхании, чувствовалось, что Эмин действительно любит свой город и хочет поделиться этой любовью. Спасибо ему за атмосферу, заботу и отличное настроение! Очень рекомендуем, если хотите узнать Баку по-настоящему❤️ Были на экскурсии по Старому городу с Эмином — и это было просто прекрасно! Такой тёплый, лёгкий в общении и очень увлечённый своим делом человек. Рассказывал интересно, с юмором, при

Е Елена Я прилетела в Баку из Эстонии,реальность определенно превзошла все мои ожидания,решила сходить на экскурсию и выбрала гида «Эмина» и попало в яблочко! Тур был проведен просто замечательно,и что важно без «воды» отлично поставленная грамотная русская речь и умение интересно преподносить информацию,меня очень обрадовали,все очень понравилось Эмин большой молодец! Обязательно еще посещу Баку!