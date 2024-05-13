1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»
О Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, братьях Нобель и других личностях, оставивших особый след в городе
Начало: У вашего отеля в центральной части города
18 июня в 09:00
23 июня в 08:30
€125 за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Солнечные ковры Баку
Атмосферное путешествие в мини-группе в дом-музей художника Кямиля Алиева
Начало: в центре Баку
«Я жду вас в единственном в своём роде музее с богатой коллекцией авторских ковров, прозванных солнечными»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€14 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мир ремёсел Азербайджана
Авторская прогулка по мастерским Баку: секреты умельцев и полное погружение в колорит
Начало: В районе метро Ичери-шехер
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Бакинский посёлок шейхов, нефтяников и рыбаков: авторская экскурсия
Посетить святыню, увидеть первую в мире нефтяную вышку и узнать о жизни простых бакинцев в пригороде
Начало: В центральной части Баку
18 июня в 09:00
23 июня в 09:30
€45 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 мая 2024Нас было 5 человек включая 2х детей (12 и 9 лет). Экскурсия очень понравилась. Очень интересно и познавательно. А общение
- ЕЕлена10 мая 2024Я получила огромное удовольствие, посетив дом- музей К. Алиева. Нармина, наш гид, удивительно светлая, интеллигентная, образованная женщина, рассказала нам об
- TTatiana2 мая 2024Уникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами Камиля Алиева, заслуженного художника и
- ААида14 апреля 2024Были в Баку 2 дня и хотелось эти дни провести с пользой, увидеть город, посмотреть интереснве места и у нас
- ИИрина22 марта 2024Находясь в Баку, я посетила музей Солнечные ковры. Его хозяйка, Нармина, провела для нас чудесную экскурсию о солнечных ковра Камиля
- NNatalia16 февраля 2024Прекрасный, очень насыщенный маршрут. Спасибо Офилу за его организацию. Мы никогда сами не смогли бы охватить столько точек за один день,
- ТТатьяна12 февраля 2024Большое спасибо Офилу за прекрасно составленную программу и интересную подачу материала. Благодаря ему Баку раскрылось для нас по новому. Великолепная
- ССветлана21 июля 2023Загадки и тайны Баку - авторская программаПрекрасный гид! Очень образованный, обладает очень широким спектром интересов и знаний. Любит свой город и прекрасно его знает. Ведет экскурсию с юмором. Очень рекомендую!
- VVvs.home11 мая 2023Загадки и тайны Баку - авторская программаОтлично! Очень интересно и полезно!
- ККалашникова22 января 2023Загадки и тайны Баку - авторская программаС большим удовольствием побывали на экскурсии. Гид очень грамотно и интересно рассказал историю Баку, провел по старым улочкам города, показал город со смотровой площадки. Рекомендуем данную экскурсию и гида!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Авторские»
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