Авторские экскурсии от местных гидов Баку

Найдено 4 экскурсии в категории «Авторские» в Баку на русском языке, цены от €14. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»
О Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, братьях Нобель и других личностях, оставивших особый след в городе
Начало: У вашего отеля в центральной части города
18 июня в 09:00
23 июня в 08:30
125 за всё до 3 чел.
Солнечные ковры Баку
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Солнечные ковры Баку
Атмосферное путешествие в мини-группе в дом-музей художника Кямиля Алиева
Начало: в центре Баку
«Я жду вас в единственном в своём роде музее с богатой коллекцией авторских ковров, прозванных солнечными»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 за человека
Мир ремёсел Азербайджана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Мир ремёсел Азербайджана
Авторская прогулка по мастерским Баку: секреты умельцев и полное погружение в колорит
Начало: В районе метро Ичери-шехер
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 78 за всё до 10 чел.
Бакинский посёлок шейхов, нефтяников и рыбаков: авторская экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1.5 часа
Бакинский посёлок шейхов, нефтяников и рыбаков: авторская экскурсия
Посетить святыню, увидеть первую в мире нефтяную вышку и узнать о жизни простых бакинцев в пригороде
Начало: В центральной части Баку
18 июня в 09:00
23 июня в 09:30
45 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Мир ремёсел Азербайджана
    Нас было 5 человек включая 2х детей (12 и 9 лет). Экскурсия очень понравилась. Очень интересно и познавательно. А общение
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    с настоящими мастерами-творцами останется в памяти надолго. Смело могу рекомендовать эту экскурсию всем гостям Баку. Спасибо Эльнуру за такую возможность познать азербайджанский народ.

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Солнечные ковры Баку
    Я получила огромное удовольствие, посетив дом- музей К. Алиева. Нармина, наш гид, удивительно светлая, интеллигентная, образованная женщина, рассказала нам об
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    истории ковроделия в Азербайджане, мы увидели замечательные ковры, выполненные по эскизам К. Алиева, научились их читать. Камерная атмосфера музея, тихая музыка, очень интересные экспонаты не оставят равнодушными никого из туристов. Очень рекомендую.

  • T
    Tatiana
    2 мая 2024
    Солнечные ковры Баку
    Уникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами Камиля Алиева, заслуженного художника и
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    автора удивительных портретных и не только ковров. Дом-музей небольшой, уютный и создан руками Нармины с большой любовью, которую невозможно не почувствовать. Нармина знает о коврах, кажется, всё. И очень интересно рассказывает. Никогда не думала, что ковры можно читать, как книгу, что у ковров есть свой канон. Мне кажется, каждый гость Баку и его житель должен побывать в этом музее и познакомиться с его хозяйкой. В конце экскурсии Нармина угостила нас чаем и сладостями — это очень вкусно. Уходить совершенно не хотелось. Думали, что проведём в музее час, но задержались почти на три и ничуть не жалеем. Нармина — харизматичная, интересная. Желаю ей удачи в её важном деле!

    Уникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами КамиляУникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами Камиля
  • А
    Аида
    14 апреля 2024
    Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»
    Были в Баку 2 дня и хотелось эти дни провести с пользой, увидеть город, посмотреть интереснве места и у нас
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    это получилось. 13.04.2024 были на экскурсии с Офилом. Всё очень понравилось: маршрут,подача материала. Если хотите провести день с пользой,интересно,то вам к Офилу.

  • И
    Ирина
    22 марта 2024
    Солнечные ковры Баку
    Находясь в Баку, я посетила музей Солнечные ковры. Его хозяйка, Нармина, провела для нас чудесную экскурсию о солнечных ковра Камиля
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    Алиева. Нармина поведала нам многие секреты изготовления, окраски и сохранения ковров. В её экскурсии было очень много личного и трогательного, потому что Нара рассказывала о свое отце. Закончилось все чаепитие в приятной компании. Всем рекомендую Ирина.

    Находясь в Баку, я посетила музей Солнечные ковры. Его хозяйка, Нармина, провела для нас чудесную экскурсиюНаходясь в Баку, я посетила музей Солнечные ковры. Его хозяйка, Нармина, провела для нас чудесную экскурсиюНаходясь в Баку, я посетила музей Солнечные ковры. Его хозяйка, Нармина, провела для нас чудесную экскурсию
  • N
    Natalia
    16 февраля 2024
    Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»
    Прекрасный, очень насыщенный маршрут. Спасибо Офилу за его организацию. Мы никогда сами не смогли бы охватить столько точек за один день,
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    а так получили хороший обзор того чем живет город сейчас, новые кварталы Белого города, центр Гейдара Алиева, и как он выглядел в 19-20 веке. Прокатились по узеньким улочкам старого города, до которых еще не добралась реставрация. Всегда любопытно, увидеть не только парадную часть города. Машина не самая оптимальная для 6 человек, пассажирам сзади половину было не видно и не слышно, но в целом - все остались довольны.

  • Т
    Татьяна
    12 февраля 2024
    Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку»
    Большое спасибо Офилу за прекрасно составленную программу и интересную подачу материала. Благодаря ему Баку раскрылось для нас по новому. Великолепная
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    архитектура, увлекательная прогулка. Обязательно порекомендую друзьям, когда они соберутся ехать в этот замечательный город. Спасибо за рекомендации по блюдам местной кухни и советы по ресторанам. Время в компании Офила пролетело быстро. Чувство юмора добавило положительные эмоции. Спасибо! Отличные впечатления👍Татьяна и Михаил

  • С
    Светлана
    21 июля 2023
    Загадки и тайны Баку - авторская программа
    Прекрасный гид! Очень образованный, обладает очень широким спектром интересов и знаний. Любит свой город и прекрасно его знает. Ведет экскурсию с юмором. Очень рекомендую!
  • V
    Vvs.home
    11 мая 2023
    Загадки и тайны Баку - авторская программа
    Отлично! Очень интересно и полезно!
  • К
    Калашникова
    22 января 2023
    Загадки и тайны Баку - авторская программа
    С большим удовольствием побывали на экскурсии. Гид очень грамотно и интересно рассказал историю Баку, провел по старым улочкам города, показал город со смотровой площадки. Рекомендуем данную экскурсию и гида!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Бакинский посёлок шейхов, нефтяников и рыбаков: авторская экскурсия
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  2. Самое главное
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  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Авторские" можно забронировать 4 экскурсии от 14 до 125. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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