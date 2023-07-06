16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная фото-прогулка по Баку с профессиональным фотографом предлагает уникальную возможность запечатлеть самые яркие моменты вашего путешествия.
Вы пройдете по историческому центру, увидите многовековые мечети, места съемок известных фильмов и другие достопримечательности.
Профессиональный фотограф сделает для вас 30 художественно обработанных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите в Баку. Это идеальный способ сохранить воспоминания о волшебной азербайджанской столице
Вы пройдете по историческому центру, увидите многовековые мечети, места съемок известных фильмов и другие достопримечательности.
Профессиональный фотограф сделает для вас 30 художественно обработанных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите в Баку. Это идеальный способ сохранить воспоминания о волшебной азербайджанской столице
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏛 Исторический центр Баку
- 🎬 Места съемок известных фильмов
- 🌟 30 художественно обработанных фото
- 🕌 Многовековые мечети и дворцы
Что можно увидеть
- Девичья башня
- Бани Касум-бека
- Караван-сарай
- Дворец Ширваншахов
Описание фото-прогулки
Лучший маршрут для фотосессии
Мы начнем прогулку в легендарном месте, где снималась сцена «Черт побери!» из «Бриллиантовой руки». Следом вы увидите крыши-купола бани Касум-бека, пройдете улочками, известными по фильму «Человек-амфибия», и заглянете в Караван-сарай. А главный кадр путешествия мы сделаем у «визитной карточки» Баку — Девичьей башни. Завершится фотопрогулка у старинного дворца Ширваншахов.
Прекрасные воспоминания о восточной сказке
В течение десяти дней я отправлю вам исходные фото и 30 фото в художественной обработке. Надеюсь, мои снимки станут для вас чудесным напоминанием о красоте Баку и нашей прогулке.
Организационные детали
- Это профессиональная фотосессия, не предполагающая рассказ о городе и достопримечательностях
- Лучшее время для фотосессии: утром (08.00-10.00) и вечером (17.00-20.00)
- По пути мы можем остановиться в кафе на 15-минутный перерыв на чай (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Ичери-шехер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 157 туристов
Привет! Меня зовут Александр, родился и живу в Баку. Я профессиональный фотограф с 6-летним опытом работы. С радостью поделюсь лучшими местами азербайджанской столицы и запечатлею ваши воспоминания о ней.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наша семья (с учётом 5-летнего сына) в полном восторге и от фотографа и от самого процесса!) С таким маленьким и непоседливым ребёнком фотосессия может казаться испытанием, но не смотря на
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Т
Большое спасибо Александру за легкость и комфорт, красивые места и чудесную фотосъемку. Первый раз путешествовали в Баку, 19.07 заказали фотосессию на годовщину свадьбы - 10 лет. Какие фотографии!!! Нежный тёплый
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И
Чудесная прогулка по Старому городу с Александром понравилась всей семье, также и самому младшему ее члену - малышке 2,5 года.
Александр, безусловно, знает свое дело как фотограф, но он еще и
Александр, безусловно, знает свое дело как фотограф, но он еще и
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Спасибо большое Александру за отличные фотографии! Он знает самые интересные локации для съёмки, цвет, идея и композиция в фотографиях на высоте. Ну и как настоящий художник, он видит красоту там,
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Ж
Фотографии мы получили, качеством остались очень довольны.
Понравилось как Александр проводил саму фотосъемку, все очень четко и быстро. При фотографировании учёл все мои пожелания и выполнил их. За 1,5 часа успели пройти абсолютно все, где хотели сфотографироваться и даже больше.
Фотографа Александра смело рекомендую.
Понравилось как Александр проводил саму фотосъемку, все очень четко и быстро. При фотографировании учёл все мои пожелания и выполнил их. За 1,5 часа успели пройти абсолютно все, где хотели сфотографироваться и даже больше.
Фотографа Александра смело рекомендую.
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Н
Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! Узнали много интересных фактов, познакомились с историей. Фотосессия прошла налегке! Непринужденная атмосфера, позитивное общение, помощь в постановке, профессиональный подход. Советуем всем!
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