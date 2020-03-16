16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучший маршрут для фотосессии

Мы начнем прогулку в легендарном месте, где снималась сцена «Черт побери!» из «Бриллиантовой руки». Следом вы увидите крыши-купола бани Касум-бека, пройдете улочками, известными по фильму «Человек-амфибия», и заглянете в Караван-сарай. А главный кадр путешествия мы сделаем у «визитной карточки» Баку — Девичьей башни. Завершится фотопрогулка у старинного дворца Ширваншахов.

Прекрасные воспоминания о восточной сказке

На следующий день я отправлю вам 200 исходных фото и 30 в художественной обработке. Надеюсь, мои снимки станут для вас чудесным напоминанием о красоте Баку и нашей прогулке.