16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная фото-прогулка по Баку с профессиональным фотографом предлагает уникальную возможность запечатлеть самые яркие моменты вашего путешествия. Вы пройдете по историческому центру, увидите многовековые мечети, места съемок известных фильмов и другие достопримечательности. Профессиональный фотограф сделает для вас 30 художественно обработанных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите в Баку. Это идеальный способ сохранить воспоминания о волшебной азербайджанской столице

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Лучший маршрут для фотосессии

Мы начнем прогулку в легендарном месте, где снималась сцена «Черт побери!» из «Бриллиантовой руки». Следом вы увидите крыши-купола бани Касум-бека, пройдете улочками, известными по фильму «Человек-амфибия», и заглянете в Караван-сарай. А главный кадр путешествия мы сделаем у «визитной карточки» Баку — Девичьей башни. Завершится фотопрогулка у старинного дворца Ширваншахов.

Прекрасные воспоминания о восточной сказке

В течение десяти дней я отправлю вам исходные фото и 30 фото в художественной обработке. Надеюсь, мои снимки станут для вас чудесным напоминанием о красоте Баку и нашей прогулке.

Организационные детали