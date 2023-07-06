16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Баку с профессиональным фотографом

Пройдите по фотогеничным уголкам Баку, ощутите дыхание истории и получите уникальные снимки. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши эмоции
Индивидуальная фото-прогулка по Баку с профессиональным фотографом предлагает уникальную возможность запечатлеть самые яркие моменты вашего путешествия.

Вы пройдете по историческому центру, увидите многовековые мечети, места съемок известных фильмов и другие достопримечательности.

Профессиональный фотограф сделает для вас 30 художественно обработанных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем визите в Баку. Это идеальный способ сохранить воспоминания о волшебной азербайджанской столице
4.8
21 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🏛 Исторический центр Баку
  • 🎬 Места съемок известных фильмов
  • 🌟 30 художественно обработанных фото
  • 🕌 Многовековые мечети и дворцы
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом

Что можно увидеть

  • Девичья башня
  • Бани Касум-бека
  • Караван-сарай
  • Дворец Ширваншахов

Описание фото-прогулки

Лучший маршрут для фотосессии

Мы начнем прогулку в легендарном месте, где снималась сцена «Черт побери!» из «Бриллиантовой руки». Следом вы увидите крыши-купола бани Касум-бека, пройдете улочками, известными по фильму «Человек-амфибия», и заглянете в Караван-сарай. А главный кадр путешествия мы сделаем у «визитной карточки» Баку — Девичьей башни. Завершится фотопрогулка у старинного дворца Ширваншахов.

Прекрасные воспоминания о восточной сказке

В течение десяти дней я отправлю вам исходные фото и 30 фото в художественной обработке. Надеюсь, мои снимки станут для вас чудесным напоминанием о красоте Баку и нашей прогулке.

Организационные детали

  • Это профессиональная фотосессия, не предполагающая рассказ о городе и достопримечательностях
  • Лучшее время для фотосессии: утром (08.00-10.00) и вечером (17.00-20.00)
  • По пути мы можем остановиться в кафе на 15-минутный перерыв на чай (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Ичери-шехер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 157 туристов
Привет! Меня зовут Александр, родился и живу в Баку. Я профессиональный фотограф с 6-летним опытом работы. С радостью поделюсь лучшими местами азербайджанской столицы и запечатлею ваши воспоминания о ней.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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3
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Ирина
Наша семья (с учётом 5-летнего сына) в полном восторге и от фотографа и от самого процесса!) С таким маленьким и непоседливым ребёнком фотосессия может казаться испытанием, но не смотря на
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жаркую погоду и вечернее время (когда целый день на ногах изучаешь все достопримечательности) фотосессия прошла на одном дыхании. Прогулка, фотографии, развлечение ребёнка этим процессом и общение с фотографом прошли так гармонично, что успели оценить всю прелесть Старого города, его узких улочек, красивых балкончиков и получить удовольствие от позирования)
Качество фотографий можете оценить по портфолио фотографа

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Т
Большое спасибо Александру за легкость и комфорт, красивые места и чудесную фотосъемку. Первый раз путешествовали в Баку, 19.07 заказали фотосессию на годовщину свадьбы - 10 лет. Какие фотографии!!! Нежный тёплый
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свет, мы такие раскрепощенные и живые на них, задний план старого города, это такая память! Жаль, нельзя приложить фото, но они просто невероятные. Александр очень приятный молодой человек, на всех фото мы «живем» в этом городе, а не стоим напряженные в неестественных позах, как часто получается - это заслуга только его, как фотографа. Цена низкая для такого качества фотографий, всем рекомендую. Ещё раз спасибо, - Татьяна и Юрий.

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И
Чудесная прогулка по Старому городу с Александром понравилась всей семье, также и самому младшему ее члену - малышке 2,5 года.
Александр, безусловно, знает свое дело как фотограф, но он еще и
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внимательный, предупредительный и очень контактный человек. с которым легко и приятно общаться, в том числе детишкам.
Рекомендую всем, кому хочется с удовольствием побродить по Старому Баку и получить замечательные фотографии!
Александру большое спасибо!

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Anna
Спасибо большое Александру за отличные фотографии! Он знает самые интересные локации для съёмки, цвет, идея и композиция в фотографиях на высоте. Ну и как настоящий художник, он видит красоту там,
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где она скрыта от обывателя. Я была удивлена тому, сколько интересных мест в Ичери Шехер мы пропустили, пока гуляли одни. За такими фото и воспоминаниями хочется возвращаться в Баку снова и снова!

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Ж
Фотографии мы получили, качеством остались очень довольны.
Понравилось как Александр проводил саму фотосъемку, все очень четко и быстро. При фотографировании учёл все мои пожелания и выполнил их. За 1,5 часа успели пройти абсолютно все, где хотели сфотографироваться и даже больше.

Фотографа Александра смело рекомендую.
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Н
Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! Узнали много интересных фактов, познакомились с историей. Фотосессия прошла налегке! Непринужденная атмосфера, позитивное общение, помощь в постановке, профессиональный подход. Советуем всем!
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