16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Баку с профессиональным фотографом

Погулять по колоритным улочкам Старого города и получить качественные душевные снимки

Александр
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Александр – ваш гид
Вы пройдете по самым фотогеничным уголкам исторического центра, ощутите дыхание многовековых мечетей, увидите места из «Бриллиантовой руки» и «Человека-амфибии».

А я запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с волшебной азербайджанской столицей.
€79
64 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Ичери-шехер
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У этой экскурсии16 отзывов
4.75
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом

Что вас ожидает

Лучший маршрут для фотосессии
Мы начнем прогулку в легендарном месте, где снималась сцена «Черт побери!» из «Бриллиантовой руки». Следом вы увидите крыши-купола бани Касум-бека, пройдете улочками, известными по фильму «Человек-амфибия», и заглянете в Караван-сарай. А главный кадр путешествия мы сделаем у «визитной карточки» Баку — Девичьей башни. Завершится фотопрогулка у старинного дворца Ширваншахов.

Прекрасные воспоминания о восточной сказке
На следующий день я отправлю вам 200 исходных фото и 30 в художественной обработке. Надеюсь, мои снимки станут для вас чудесным напоминанием о красоте Баку и нашей прогулке.

Организационные детали

  • Это профессиональная фотосессия, не предполагающая рассказ о городе и достопримечательностях
  • Лучшее время для фотосессии: утром (08.00-10.00) и вечером (17.00-20.00)
  • По пути мы можем остановиться в кафе на 15-минутный перерыв на чай (по желанию)
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом
Баку с профессиональным фотографом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Ичери-шехер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Привет! Меня зовут Александр, родился и живу в Баку. Я профессиональный фотограф с 6-летним опытом работы. С радостью поделюсь лучшими местами азербайджанской столицы и запечатлею ваши воспоминания о ней.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 марта 2020
Прекрасная прогулка по старому городу,тёплая атмосфера + прекрасные фото. Спасибо, Александру за фото и рекомендации ресторана,где мы вкусно поужинали и позавтракали😊
9 января 2020
Спасибо. Прогулка прошла замечательно. Мы останавливались и заходили в интересные места. Всё получилось.
8 декабря 2019
Отличный проект! Экскурсия по старому городу заняла 2 часа, Александр рассказывал, показывал, делал фотографии, в результате получила около 200 замечательных снимков и прекрасный опыт позитивного общения. Буду советовать друзьям!
30 октября 2019
Александру спасибо за проведенную фотосессию. Фотографии делали в самых интересных и колоритных улочках старого города. Он очень терпеливый фотограф (особо позировать я не умею, и опыта подобных фотосессий у меня не было), говорит где и как лучше встать, куда посмотреть и т.д.
Для тех, кто будет выбирать данную экскурсию, обращаю внимание на то, что это все таки больше фото-прогулка. Александр по дороге рассказывает об интересных местах, но упор больше будет сделан на ваши фотографии. Если хотите подробную экскурсию обо всех достопримечательностях, то берите отдельную именно экскурсию по Старому городу.
10 октября 2019
Чудесная прогулка по Старому городу с Александром понравилась всей семье, также и самому младшему ее члену - малышке 2,5 года.
Александр, безусловно, знает свое дело как фотограф, но он еще и внимательный, предупредительный и очень контактный человек. с которым легко и приятно общаться, в том числе детишкам.
Рекомендую всем, кому хочется с удовольствием побродить по Старому Баку и получить замечательные фотографии!
Александру большое спасибо!
Артемий
3 октября 2019
С Сашей было здорово прогуляться по историческому центру, он знает где и как нужно сфотографироваться, чтобы получить идеальные кадры с вашего путешествия. Получили кайф как при прогулке, так и при получении фоток.
14 сентября 2019
Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! Узнали много интересных фактов, познакомились с историей. Фотосессия прошла налегке! Непринужденная атмосфера, позитивное общение, помощь в постановке, профессиональный подход. Советуем всем!
4 сентября 2019
Очень приятное общение, интересные места для фотографий,качество фотографий пока оценить не могу. возможно. отзыв будет дополнен после их получения
25 августа 2019
Фотограф опаздал минут на 15. Был не очень общителен. Экскурсии не было вообще, но как бы это и не предполагалось, наверное. Мы просто слонялись, бродили за ним, и выполняли его команды, как нужно встать. При этом, он не улыбался, что создавало некую напряженную обстановку, и отсутствие комфорта и радости от фотосъёмки. По окончании, фотограф пообещал прислать на электронку фотографии в течении трех дней. Но и через пять фото не прислал. Пришлось напомнить о себе. То что прислал, 25 фотографий,как бы обработанные, не очень понрафились. Кадры - это абы что! На многих закрыты глаза, позы ещё те, как говорится. Вообщем, если бы я заранее не заплатила за фотосессию, то может быть он и отнесся к своей работе более добросовестно!!! Резюме - не понравилось! Не советуем! (это не первая фотосессия, надеюсь и не последняя).
24 августа 2019
Отличный парнишка,с ним было легко и душевно.Хорошо знает саое дело.С нетерпением ждем фото.Спасибо ему огромное.
Ещё 6 отзывов

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