Это путешествие — чудо Азербайджана. За один день мы увидим, как зарождалась цивилизация, как из недр земли рождается жизнь и почему нашу страну называют «Землёй Огней». Биби-Эйбат:

Святыня у берега моря.

Начнем с посещения одной из самых величественных мечетей страны. Вы увидите шедевр восточного зодчества с изумрудными изразцами и зеркальной мозаикой. Я расскажу вам историю этого места, которое почитал даже Александр Дюма, и почему оно так важно для жителей Баку. Первая нефтяная вышка:

Начало легенды

Мы сделаем остановку у первой в мире нефтяной скважины, пробуренной механическим способом. Это место, где началась мировая нефтяная индустрия. Вы увидите легендарные «черные фонтаны» истории и поймете, как нефть изменила облик Баку. Гобустан:

Музей под открытым небом

Мы отправимся на 10 000 лет назад. Наскальные рисунки: Вы увидите петроглифы эпохи мезолита: сцены охоты, ритуальные танцы и древние лодки. Гавалдаш: Я покажу вам знаменитый камень-бубен, который издает звонкие звуки при ударе — древнейший музыкальный инструмент человечества. Грязевые вулканы:

Инопланетный пейзаж

Азербайджан занимает первое место в мире по количеству грязевых вулканов. Мы подъедем к действующим сопкам, которые булькают и извергают холодную лечебную грязь. Пейзаж здесь абсолютно марсианский — идеальное место для уникальных кадров. Храм Атешгях:

Обитель огнепоклонников

Мы посетим замок-храм XVII века, где веками не гасло пламя. Вы узнаете тайны зороастрийцев и индуистских аскетов, которые приходили сюда со всего мира, чтобы поклониться священному огню. Янардаг: