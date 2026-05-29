За один день вы откроете главные чудеса Азербайджана: древний Гобустан с петроглифами, фантастические грязевые вулканы, святыни Биби-Эйбат и храм огнепоклонников Атешгях.
Увидите первую в мире нефтяную скважину и легендарную горящую гору Янардаг, благодаря которой Азербайджан называют Землей Огней.
Это путешествие соединяет историю цивилизаций, природные феномены и самые впечатляющие символы страны.
Описание экскурсии
Это путешествие — чудо Азербайджана. За один день мы увидим, как зарождалась цивилизация, как из недр земли рождается жизнь и почему нашу страну называют «Землёй Огней». Биби-Эйбат:
Святыня у берега моря.
Начнем с посещения одной из самых величественных мечетей страны. Вы увидите шедевр восточного зодчества с изумрудными изразцами и зеркальной мозаикой. Я расскажу вам историю этого места, которое почитал даже Александр Дюма, и почему оно так важно для жителей Баку. Первая нефтяная вышка:
Начало легенды
Мы сделаем остановку у первой в мире нефтяной скважины, пробуренной механическим способом. Это место, где началась мировая нефтяная индустрия. Вы увидите легендарные «черные фонтаны» истории и поймете, как нефть изменила облик Баку. Гобустан:
Музей под открытым небом
Мы отправимся на 10 000 лет назад. Наскальные рисунки: Вы увидите петроглифы эпохи мезолита: сцены охоты, ритуальные танцы и древние лодки. Гавалдаш: Я покажу вам знаменитый камень-бубен, который издает звонкие звуки при ударе — древнейший музыкальный инструмент человечества. Грязевые вулканы:
Инопланетный пейзаж
Азербайджан занимает первое место в мире по количеству грязевых вулканов. Мы подъедем к действующим сопкам, которые булькают и извергают холодную лечебную грязь. Пейзаж здесь абсолютно марсианский — идеальное место для уникальных кадров. Храм Атешгях:
Обитель огнепоклонников
Мы посетим замок-храм XVII века, где веками не гасло пламя. Вы узнаете тайны зороастрийцев и индуистских аскетов, которые приходили сюда со всего мира, чтобы поклониться священному огню. Янардаг:
- Горящая гора.
- Завершим день у подножия горы, которая горит сама по себе уже тысячи лет. Природный газ выходит сквозь пористый песчаник, создавая стену огня, которую не могут потушить ни дождь, ни снег. Это зрелище особенно впечатляет на закате.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Биби-Эйбат
- Первая Нефтяная Вышка
- Музей Петроглифов
- Гобустан
- Горящая Гора
- Храм Огнепоклонников
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспорт
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Входные билеты на Гобустан - 15 манат
- Входящие билет на Горящая гора и Храм огнепоклонников (комбо) - 25 манат
- Такси внедорожники в Грязевые вулканы - 25 манат за машину (4 человек)
Место начала и завершения?
Баку
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
