Лучшее в окрестностях Баку - Гобустан, Апшерон и храм Атещгях за 1 день

В этом путешествии вы в полной мере прочувствуете, что Азербайджан — страна огней. Мы посетим места, которые обычно выдумывают в сказках. Но оказывается, такие можно отыскать на Апшеронском полуострове. Прежде
всего — грязевые вулканы, которые превращают нашу Землю в Марс. Затем — природный музей Гобустан и наскальные рисунки.

После — вечно горящую гору Янардаг, Розовое озеро Масазыр и завершим путешествие храмом огнепоклонников.

5
13 отзывов
Описание экскурсии

Заповедник Гобустан — доисторический Азербайджан

В начале дня отправимся в гости к древнему человеку. Здесь, на месте его стоянки среди валунов, создан заповедник и открыт интерактивный музей. Я расскажу об экспонатах,чтобы вы представили жизнь первобытного апшеронца. Мы погуляем среди скал, рассмотрим множество сохранившихся петроглифов и поговорим о символике и значении этой «живописи».

Грязевые вулканы

Следом поедем к природному чуду полуострова, грязевым вулканам. По их количеству Азербайджан на первом месте в мире! Вы узнаете о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и увидите кипящее грязевое озеро. Кроме того, это место — простор для воображения любителей фотографировать.

Мечеть Биби Эйбат

Находится на берегу Каспийского моря.
Здесь покоятся останки внучки пророка Мухаммеда Озеро всех оттенков розового — Мертвое море Азербайжана
Озеро Масазыр, одно из восьми соленых розовых озер мира. Долго здесь процветала кустарная добыча соли, а в 2010 году открыли завод. Сюда не возят автобусные туры, но я знаю, как пройти прямо к нежно-розовой воде. Отсюда также останутся волшебные фото-воспоминания.

Янардаг

Это неподдельное творение природы, естественный вечный огонь, который горит веками! Вы впечатлитесь склоном горы, охваченным пламенем; послушаете легенды об этом месте и узнаете о реальном возникновении огней.

Храм Атешгях

Во время последней остановки мы вернемся к теме огня. В храме Атешгях его «заковали» в камень приверженцы зороастризма. Я расскажу о рождении и распространении этой древней религии, удивлю вас традициями огнепоклонников и объясню, как они жили, чем питались и как зарабатывали. Важная информация:
  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
  • В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду.
  • Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
  • Обед на берегу Каспийского моря в рыбном ресторане.
  • Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.
  • Экскурсию можно начать или завершить в аэропорту. Цену уточняйте у гида.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Заповедник Гобустан
  • Грязевые вулканы
  • Мечеть Биби Эйбат
  • Розовое озера
  • Горящая гора
  • Храм огнепоклонников Атешгях
Что включено
  • Транспорт
  • Услуга гида
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Музей Гобустан - 6$ (10 манат) за человека
  • На гору Янардаг - 5$ (9 манат) за человека
  • Храм Атешгях - 5$ (9 манат) за человека
  • Поездка к грязевым вулканам на внедорожнике - 20 долларов за группу (1-4 человека)
  • Счет за обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря (Средний чек на человека 10$)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Ю
Юлия
12 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых и необычных мест. Гид Латиф суперский. Материал подает не только интересно, но и весело, с юмором. Так что провели целый день на позитиве. Несмотря на то, что экскурсия длинная, но совсем не утомительная.
А
Анна
30 окт 2025
Нам очень повезло, что мы выбрали экскурсию с Латифом. Полнейшая информация о каждом историческом объекте, хорошо продуманный маршрут, так что от осмотра красот не устаешь, море впечатлений и прекрасные фото - это все к Латифу! Отдельно отмечу, что наш гид- прекрасный водитель! Если снова окажемся в Баку, то на экскурсию только с Латифом)
Э
Эльмира
26 окт 2025
Отличная экскурсия. Очень много интересного. Комфортная поездка. Очень понравился Гобустан. Гид Латиф рассказывал очень много и интересно. Буду во второй раз на здесь обязательно возьму еще экскурсии у него на которые не успела съездить.
A
Aiza
21 окт 2025
Недавно посетили экскурсию по окрестностям Баку, и остались очень довольны! Программа была продумана до мелочей: мы увидели Гобустан, вулканы, храм огнепоклонников Атешгях и многое другое. Особая благодарность нашему гиду —
настоящему профессионалу и прекрасному рассказчику. Он не просто делился фактами, а оживлял историю, рассказывал с душой и любовью к своей стране. Благодаря ему мы узнали массу интересных деталей, о которых не прочитаешь в путеводителях. Прекрасная организация, насыщенная программа и замечательная атмосфера — рекомендую всем, кто хочет по-настоящему почувствовать дух Азербайджана!

М
Марина
11 окт 2025
Экскурсия оставила у нас исключительно положительные впечатления благодаря высокому профессионализму, организованности и дружелюбному подходу гида Латифа. Он обладал глубокими знаниями о каждом из посещаемых объектов, интересно и доступно рассказывал историю,
культурные особенности и значимость мест, что значительно обогатило наш опыт и сделало путешествие более осмысленным.
Особое впечатление произвело его отличное чувство юмора, которое создавало непринужденную и приятную атмосферу в течение всей экскурсии. Это помогало нам чувствовать себя комфортно и получать удовольствие от каждого момента.
Также стоит отметить, что Латиф активно фотографировал нас на фоне достопримечательностей, что позволило сохранить яркие и памятные моменты поездки. Его внимательное отношение к деталям и желание сделать наше путешествие максимально комфортным и запоминающимся заслуживают высокой оценки.
В целом, экскурсия прошла на высшем уровне, оставила массу положительных эмоций и расширила наш знания о регионе. Такой гид — настоящий профессионал, который умеет сочетать информативность, доброжелательность и хорошее настроение. Рекомендуем Латифа всем, кто хочет получить максимум удовольствия и полезной информации от экскурсии. Латиф это синоним слова гид!

М
Маргарита
4 окт 2025
Потрясающая экскурсия и гид Латиф! Латиф моментально связался после бронирования, в день экскурсии забрал из гостиницы вовремя. Маршрут шикарный, все очень грамотно составлено и гораздо больше мест для посещения, чем
у других, я долго сравнивала. Комфортная удобная и чистая машина. Латиф на протяжении всего дня не только много показывал и рассказывал, но и заботился о том, чтобы день прошел комфортно. Я была одна, Латиф мне еще весь день помогал делать шикарные фото! 💃🫶 От души рекомендую, если вы ищите профессионального гида с отличным чувством юмора, если хотите запомнить вашу поездку только с самой хорошей стороны. 🥰 Латиф, благодарю Вас за заботу и незабываемый яркий день, благодаря Вам узнала очень много нового, интересного, увидела много красоты и от души смеялась! 🤣✌

М
Матвей
27 сен 2025
Мы провели удивительный день в окрестностях Баку, а сопровождал нас гид Латиф - эрудированный, остроумный и настоящий энтузиаст своего дела. С первой же минуты он покорил нас глубокими знаниями и
живым чувством юмора: дорога к Гобустану пролетела незаметно, потому что гид наполнял свой рассказ фактами из истории и геологии края, а заодно придумывал маленькие загадки для нашей дочери, чтобы она не скучала.
Первыми на маршруте оказались грязевые вулканы. Мы стояли у бурлящих серых кратеров и наблюдали, как «холодная лава» поднимается пузырями, - необычное зрелище, от которого невозможно было отвести взгляд. Латиф объяснял, почему здесь нет привычного жара, и предлагал потрогать прохладную глинистую массу, если хотелось убедиться самому.
Дальше дорога привела нас к древним петроглифам Гобустана. Каменные рисунки словно ожили: гид показывал сцены охоты, шаманские танцы и корабли, объясняя, как они связаны с жизнью кочевников. В какой-то момент мы оказались около природного «музыкального инструмента»: гладкая каменная плита при лёгком ударе издавала звон, будто металлический. Дочь с восторгом придумала мелодию, а мы подбадривали её аплодисментами.
Незаметно подошло время обеда, и мы свернули к уютному рыбному ресторану на берегу Каспия. Солёный ветер и вкус свежайшей рыбы стали прекрасной сменой декораций: за неспешной беседой и тостами можно было перевести дух перед новой порцией впечатлений.
После полудня нас ждало розовое озеро. Вода действительно оказалась нежно-рубиновой….

Е
Елена
20 сен 2025
Эта экскурсия — настоящая жемчужина Азербайджана. Она позволяет глубже понять историю страны, её связь с природными ресурсами и духовными традициями. Каждый пункт маршрута предлагает что-то новое и уникальное: от древних
наскальных рисунков до современных нефтяных ландшафтов и культовых сооружений. Если вы хотите погрузиться в культуру и историю Азербайджана, эта экскурсия обязательно должна быть в вашем списке!
Латиф — Очень харизматичный, идеальный проводник для тех, кто хочет не просто посмотреть достопримечательности, а понять их глубину. Его сочетание профессионализма, теплоты и творческого подхода сделало экскурсию запоминающейся. Рекомендую выбирать именно такого гида, если планируете путешествие по этим местам!
P.S. Если вы любите исторические детали и живой рассказ, этот гид — ваш выбор 💯Он действительно превратит экскурсию в урок, который хочется слушать до конца!

K
KARINA
17 сен 2025
Мы провели прекрасный день с Латифом. Посетили удивительные и необыкновенные уголки Азербайджана, слвершенно уникальные и неповторимые. Латиф замечательный экскурсовод, настоящий профессионал своего дела. Историк по образованию он просто заворожил нас
своими рассказами. Материал подавался легко и понятно, экскурся построена грамотно и интересно. Помимо этого гид заботился о нас, о нашей безопасности, выполнял все наши прихоти и фотографировал. Когда будем в Баку на экскурсии только с Латифом

Е
Елена
9 сен 2025
Мы провели с Латифом замечательный день! Экскурсия была насыщенной и при этом лёгкой: Гобустан с древними петроглифами, фантастические грязевые вулканы, розовое озеро Масазыр, горящая гора Янардаг и храм Атешгях —
всё это в одном маршруте.

Латиф интересно и доступно рассказывал, отвечал на вопросы, фотографировал нас. Атмосфера была дружеской и комфортной, организация — на высшем уровне.

Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет за один день увидеть красоту и богатую историю Азербайджана!

А
Анюта
9 сен 2025
Экскурсия по Гобустану и Апшерону с гидом Латифом стала настоящим открытием для нас! Он не только отлично знает свой материал, но и умеет рассказать о нём так, что даже самых
мрачных историй о древности звучат увлекательно.
С самого начала он приветствовал нас с искренней улыбкой и зарядил позитивом. Его способность вовлекать всех участников группы в обсуждение создала дружелюбную атмосферу, благодаря которой мы стали чувствовать себя частью этой удивительной экскурсии.
Особенно впечатлили нас его знания о наскальной живописи Гобустана. Каждый рисунок, который мы видели, оживал в его рассказах, и мы могли ощутить связь с теми, кто создал их тысячи лет назад. Латиф также уделил время изучению природы региона, показывая нам удивительные геологические образования и рассказывая о флоре и фауне Апшерона.
Мы остались в полном восторге от проведенного дня:)
Большое спасибо за то, что сделали наше путешествие незабываемым. С нетерпением ждем возможности снова отправиться в приключение с вами! 🫶

Т
Татьяна
26 авг 2025
Яркая, мощная и интересная экскурсия! 💫 Экскурсовод - Гид Латиф красивый, доброжелательный и позитивный человек. 🤩 Обо всех достопримечательностях он рассказывал доступно и информативно. Мы очень рады, что увидели все
то, что предусматривалось экскурсией: и древние петроглифы, и грязевые вулканы, и горящая гора, храм огнепоклонников, розовое озера и мечеть. Для нас все это было новым, нигде прежде невиденным. И,думаю, нигде больше такого и не увидишь. Море впечатлений после этой поездки, Азербайджан открылся для меня с другой стороны! Богатая история страны, бережное отношение к сохраненным артефактам, красота естественных пейзажей по дороге, вечный огонь Янардаг и храм огня, грязевые вулканы,розовое озеро и мечеть– это было прекрасно! Без этой поездки наши впечатления были бы неполными. Латиф -чрезвычайно доброжелательный и любезный молодой человек, прекрасно владеющий материалом и умеющий увлечь слушателей. Переезды между экскурсионными объектами тоже не были скучными - Латиф рассказал нам много интересного о жизни в современном Азербайджане. Для обеда он выбрал для нас уютный ресторанчик прямо на берегу Каспия. Вкусно, красиво и очень душевно. Благодаря нашему замечательному гиду этот прекрасный день, думаю, будет помниться нам долгие годы! Тем более, что у нас осталось множество прерасных фото, любезно сделанных Латифом, весь день выполнявшим еще и функции фотокора! Смело могу советовать эту экскурсию, не пожалеете!!

И
Ирина
22 авг 2025
Огромное спасибо нашему гиду Латифу за интереснейшую экскурсию! Уже само то, что 8-часовая экскурсия по красотам Азербайджана по ощущению пролетела за одно мгновение уже о многом говорит. С Латифам очень
комфортно общаться, он обладает огромным багажом знаний по истории своей страны, прекрасным чувством юмора и вообще ни один наш вопрос не оставил без развернутого ответа. Чувствуется, что он влюблен в свою страну и передает это своим туристам. Побольше бы таких профессионалов как Латиф! 💥💥💥💥💥

