В этом путешествии вы в полной мере прочувствуете, что Азербайджан — страна огней. Мы посетим места, которые обычно выдумывают в сказках. Но оказывается, такие можно отыскать на Апшеронском полуострове. Прежде
Описание экскурсии
Заповедник Гобустан — доисторический Азербайджан
В начале дня отправимся в гости к древнему человеку. Здесь, на месте его стоянки среди валунов, создан заповедник и открыт интерактивный музей. Я расскажу об экспонатах,чтобы вы представили жизнь первобытного апшеронца. Мы погуляем среди скал, рассмотрим множество сохранившихся петроглифов и поговорим о символике и значении этой «живописи».
Грязевые вулканы
Следом поедем к природному чуду полуострова, грязевым вулканам. По их количеству Азербайджан на первом месте в мире! Вы узнаете о целебной силе смеси грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, и увидите кипящее грязевое озеро. Кроме того, это место — простор для воображения любителей фотографировать.
Мечеть Биби Эйбат
Находится на берегу Каспийского моря.
Здесь покоятся останки внучки пророка Мухаммеда Озеро всех оттенков розового — Мертвое море Азербайжана
Озеро Масазыр, одно из восьми соленых розовых озер мира. Долго здесь процветала кустарная добыча соли, а в 2010 году открыли завод. Сюда не возят автобусные туры, но я знаю, как пройти прямо к нежно-розовой воде. Отсюда также останутся волшебные фото-воспоминания.
Янардаг
Это неподдельное творение природы, естественный вечный огонь, который горит веками! Вы впечатлитесь склоном горы, охваченным пламенем; послушаете легенды об этом месте и узнаете о реальном возникновении огней.
Храм Атешгях
Во время последней остановки мы вернемся к теме огня. В храме Атешгях его «заковали» в камень приверженцы зороастризма. Я расскажу о рождении и распространении этой древней религии, удивлю вас традициями огнепоклонников и объясню, как они жили, чем питались и как зарабатывали. Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
- В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду.
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
- Обед на берегу Каспийского моря в рыбном ресторане.
- Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.
- Экскурсию можно начать или завершить в аэропорту. Цену уточняйте у гида.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник Гобустан
- Грязевые вулканы
- Мечеть Биби Эйбат
- Розовое озера
- Горящая гора
- Храм огнепоклонников Атешгях
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Музей Гобустан - 6$ (10 манат) за человека
- На гору Янардаг - 5$ (9 манат) за человека
- Храм Атешгях - 5$ (9 манат) за человека
- Поездка к грязевым вулканам на внедорожнике - 20 долларов за группу (1-4 человека)
- Счет за обед в рыбном ресторане на берегу Каспийского моря (Средний чек на человека 10$)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
12 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых и необычных мест. Гид Латиф суперский. Материал подает не только интересно, но и весело, с юмором. Так что провели целый день на позитиве. Несмотря на то, что экскурсия длинная, но совсем не утомительная.
А
Анна
30 окт 2025
Нам очень повезло, что мы выбрали экскурсию с Латифом. Полнейшая информация о каждом историческом объекте, хорошо продуманный маршрут, так что от осмотра красот не устаешь, море впечатлений и прекрасные фото - это все к Латифу! Отдельно отмечу, что наш гид- прекрасный водитель! Если снова окажемся в Баку, то на экскурсию только с Латифом)
Э
Эльмира
26 окт 2025
Отличная экскурсия. Очень много интересного. Комфортная поездка. Очень понравился Гобустан. Гид Латиф рассказывал очень много и интересно. Буду во второй раз на здесь обязательно возьму еще экскурсии у него на которые не успела съездить.
A
Aiza
21 окт 2025
Недавно посетили экскурсию по окрестностям Баку, и остались очень довольны! Программа была продумана до мелочей: мы увидели Гобустан, вулканы, храм огнепоклонников Атешгях и многое другое. Особая благодарность нашему гиду —
М
Марина
11 окт 2025
Экскурсия оставила у нас исключительно положительные впечатления благодаря высокому профессионализму, организованности и дружелюбному подходу гида Латифа. Он обладал глубокими знаниями о каждом из посещаемых объектов, интересно и доступно рассказывал историю,
М
Маргарита
4 окт 2025
Потрясающая экскурсия и гид Латиф! Латиф моментально связался после бронирования, в день экскурсии забрал из гостиницы вовремя. Маршрут шикарный, все очень грамотно составлено и гораздо больше мест для посещения, чем
М
Матвей
27 сен 2025
Мы провели удивительный день в окрестностях Баку, а сопровождал нас гид Латиф - эрудированный, остроумный и настоящий энтузиаст своего дела. С первой же минуты он покорил нас глубокими знаниями и
Е
Елена
20 сен 2025
Эта экскурсия — настоящая жемчужина Азербайджана. Она позволяет глубже понять историю страны, её связь с природными ресурсами и духовными традициями. Каждый пункт маршрута предлагает что-то новое и уникальное: от древних
K
KARINA
17 сен 2025
Мы провели прекрасный день с Латифом. Посетили удивительные и необыкновенные уголки Азербайджана, слвершенно уникальные и неповторимые. Латиф замечательный экскурсовод, настоящий профессионал своего дела. Историк по образованию он просто заворожил нас
Е
Елена
9 сен 2025
Мы провели с Латифом замечательный день! Экскурсия была насыщенной и при этом лёгкой: Гобустан с древними петроглифами, фантастические грязевые вулканы, розовое озеро Масазыр, горящая гора Янардаг и храм Атешгях —
А
Анюта
9 сен 2025
Экскурсия по Гобустану и Апшерону с гидом Латифом стала настоящим открытием для нас! Он не только отлично знает свой материал, но и умеет рассказать о нём так, что даже самых
Т
Татьяна
26 авг 2025
Яркая, мощная и интересная экскурсия! 💫 Экскурсовод - Гид Латиф красивый, доброжелательный и позитивный человек. 🤩 Обо всех достопримечательностях он рассказывал доступно и информативно. Мы очень рады, что увидели все
И
Ирина
22 авг 2025
Огромное спасибо нашему гиду Латифу за интереснейшую экскурсию! Уже само то, что 8-часовая экскурсия по красотам Азербайджана по ощущению пролетела за одно мгновение уже о многом говорит. С Латифам очень
