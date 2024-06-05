1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
«На основании персидских и индийских надписей, храм в разные времена использовался как место поклонения индуистов, сикхов и зороастрийцев»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Храм Атешгях: кто такие зороастрийцы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
«Храм зороастрийцев Атешгях — вы услышите о древней религии огнепоклонников и посетите посвящённый ей храм»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Мы посетим Храм огня Атешгях и огненную гору Янардаг, остановимся у розового озера, завораживающего своим необычным цветом, и, наконец, въедем в селение Балаханы, где был построен первый на Кавказе нефтеперегонный завод»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
«Храм Атешгях в разное время почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами»
11 июня в 15:00
25 июня в 10:00
от €116 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
«Древний храм зороастрийцев – Атешгях»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
9 часов
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
«Атешгях (1 час) — храм огня, один из символов страны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Посетить храм огня и познакомиться с жизнью бакинских поселков
Начало: У вашей гостиницы
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
€97 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
«Древний храм огнепоклонников был основан в 17-18 веках на месте горения вечных огней, где из недр земли выходит природный газ»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Неизведанная Габала: Тайны древнего храма и суфийских мавзолеев
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Наша задача разгадать тайны единственного Храма солнца (напоминающий голову чебурашки) на Кавказе и 4 суфийских мавзолея»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь на восток, в сторону местечка Сураханы, куда с 17 века стремились попасть приверженцы древнейшей религии зороастризма, — в храм Атешгях»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€110 за всё до 3 чел.
скидка
6%
Индивидуальная
5 часов
Огненная гора, Индийский Храм огня и Розовое озеро
Начало: По указанию клиента
«Храм Огня А на окраине селения Сураханы находится храм огня Атешгях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 115$108 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и горящая гора Янардаг
Начало: По договоренности
«В ходе экскурсии мы посетим храм огня Атещгях и горящую гору Янардаг»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:00
$170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
«Тем интереснее будет посетить этот собор, хранящий память об окружавших Христа женщинах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
«Храм огнепоклонников Атешгях — уникальное место, связанное с древним культом огня и земли»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €110 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 июня 2024Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
- ЕЕва4 июня 2024Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
- ММария3 июня 2024Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
- ЕЕкатерина3 июня 2024На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
- ВВиктор2 июня 2024Не пожалел, что решил поехать в Баку в отпуск. Выбрал этот тур, потому что он был самым популярным и маршрут
- ИИрина31 мая 2024Очень интересная экскурсия. Гид Лия все отлично организовала и провела) Рекомендую всем кто хочет за один день посмотреть самые интересные окрестности Баку!
- IIgnateva28 мая 2024Экскурсовода зовут Туран. Отличный рассказчик, отвечал на все вопросы, даже вне программы экскурсии.
- ННаталья26 мая 2024Посетили интересные места и узнали много познавательного об истории Азербайджана. Роман - эрудированный и внимательный гид. Ни один вопрос не остался без ответа. Спасибо за отличный день.
- ГГеннадий25 мая 2024Экскурсия прошла на высоте. С отеля забрали, достопримечательности показали, накормили, в отель привезли. Экскурсия очень объемная и интересная. Рекомендуем
- РРита25 мая 2024Очень удачный мастер-класс. Работать с глиной понравилось, получила новый экспириенс. Кроме мастер-класса посетили ещё храм и центр Гейдара Алиева. Конечно
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Соборы и храмы»
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