Храмы и соборы Баку с гидом

Найдено 15 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Баку на русском языке, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
94 отзыва
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
«На основании персидских и индийских надписей, храм в разные времена использовался как место поклонения индуистов, сикхов и зороастрийцев»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5045 за человека
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
186 отзывов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Храм Атешгях: кто такие зороастрийцы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200180 за всё до 4 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
«Храм зороастрийцев Атешгях — вы услышите о древней религии огнепоклонников и посетите посвящённый ей храм»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 155 за всё до 8 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Мы посетим Храм огня Атешгях и огненную гору Янардаг, остановимся у розового озера, завораживающего своим необычным цветом, и, наконец, въедем в селение Балаханы, где был построен первый на Кавказе нефтеперегонный завод»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Азербайджан - магия огня
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
«Храм Атешгях в разное время почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами»
11 июня в 15:00
25 июня в 10:00
от 116 за всё до 6 чел.
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
«Древний храм зороастрийцев – Атешгях»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
«Атешгях (1 час) — храм огня, один из символов страны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 7 чел.
Нескучная этнография в окрестностях Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Посетить храм огня и познакомиться с жизнью бакинских поселков
Начало: У вашей гостиницы
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
97 за всё до 3 чел.
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
«Древний храм огнепоклонников был основан в 17-18 веках на месте горения вечных огней, где из недр земли выходит природный газ»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Неизведанная Габала: Тайны древнего храма и суфийских мавзолеев
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Неизведанная Габала: Тайны древнего храма и суфийских мавзолеев
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Наша задача разгадать тайны единственного Храма солнца (напоминающий голову чебурашки) на Кавказе и 4 суфийских мавзолея»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Весь Баку и «огненный» Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
110 отзывов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь на восток, в сторону местечка Сураханы, куда с 17 века стремились попасть приверженцы древнейшей религии зороастризма, — в храм Атешгях»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
110 за всё до 3 чел.
Огненная гора, Индийский Храм огня и Розовое озеро
скидка
6%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Огненная гора, Индийский Храм огня и Розовое озеро
Начало: По указанию клиента
«Храм Огня А на окраине селения Сураханы находится храм огня Атешгях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 115$108 за всё до 3 чел.
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и горящая гора Янардаг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и горящая гора Янардаг
Начало: По договоренности
«В ходе экскурсии мы посетим храм огня Атещгях и горящую гору Янардаг»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:00
$170 за всё до 3 чел.
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
«Тем интереснее будет посетить этот собор, хранящий память об окружавших Христа женщинах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
«Храм огнепоклонников Атешгях — уникальное место, связанное с древним культом огня и земли»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 110 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
  • Е
    Ева
    4 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
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    туристов. Все посмотрели быстро и практически в одиночестве. Рауф хороший рассказчик в тех местах, где нужно рассказывать. Но в основном мы смотрели природные достопримечательности, там и так все понятно) Очень понравилась веселая поездка на старой Ниве по 15 минут туда-обратно от стоянки до грязевых вулканов. Из замечаний - совершенно не поняла розовое соляное озеро. Все очень грязное, смотреть нечего, на мой взгляд можно смело пропустить и сделать более интересную стоянку на кутабы в Гобустане или еще где. То есть в течение долгого дня с поездками сделать брейк, посидеть, отдохнуть и обсудить что-то еще по культуре и истории страны и Баку. Мне также очень не хватило каких-то подробностей нефтяного бума 19-20 века

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
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    в наш приезд; огонь и храм огня тоже интересно! В поездке усталость не чувствуется, что во многом определяется комфортабельной машиной и рассказами Рауфа. Планируем посетить Баку ещё раз и воспользоваться услугами Рауфа по другим направлениям!!!

  • В
    Виктор
    2 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Не пожалел, что решил поехать в Баку в отпуск. Выбрал этот тур, потому что он был самым популярным и маршрут
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    показался мне интересным. И не прогадал. Всё действительно оказалось таким как на фото и даже лучше. Стоит подчеркнуть заслуги гида Яшара, благодаря которому эта поездка оказалась такой запоминающейся. Спасибо тебе, Яшар. Надеюсь, ещё увидимся! 🤝

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    6 уникальных чудес Азербайджана
    Очень интересная экскурсия. Гид Лия все отлично организовала и провела) Рекомендую всем кто хочет за один день посмотреть самые интересные окрестности Баку!
  • I
    Ignateva
    28 мая 2024
    Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
    Экскурсовода зовут Туран. Отличный рассказчик, отвечал на все вопросы, даже вне программы экскурсии.
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
    Посетили интересные места и узнали много познавательного об истории Азербайджана. Роман - эрудированный и внимательный гид. Ни один вопрос не остался без ответа. Спасибо за отличный день.
    Посетили интересные места и узнали много познавательного об истории АзербайджанаПосетили интересные места и узнали много познавательного об истории АзербайджанаПосетили интересные места и узнали много познавательного об истории АзербайджанаПосетили интересные места и узнали много познавательного об истории АзербайджанаПосетили интересные места и узнали много познавательного об истории Азербайджана
  • Г
    Геннадий
    25 мая 2024
    Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
    Экскурсия прошла на высоте. С отеля забрали, достопримечательности показали, накормили, в отель привезли. Экскурсия очень объемная и интересная. Рекомендуем
  • Р
    Рита
    25 мая 2024
    Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
    Очень удачный мастер-класс. Работать с глиной понравилось, получила новый экспириенс. Кроме мастер-класса посетили ещё храм и центр Гейдара Алиева. Конечно
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    же места, насыщенные историей и культурой. Гид там отработал на все 100, грамотно делясь с нами своими знаниями. Осталась всем довольна. Что маршрут, что реализация на достойном уровне, могу порекомендовать

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Соборы и храмы»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Девичья башня
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  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 45 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 570 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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