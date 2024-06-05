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туристов. Все посмотрели быстро и практически в одиночестве. Рауф хороший рассказчик в тех местах, где нужно рассказывать. Но в основном мы смотрели природные достопримечательности, там и так все понятно) Очень понравилась веселая поездка на старой Ниве по 15 минут туда-обратно от стоянки до грязевых вулканов. Из замечаний - совершенно не поняла розовое соляное озеро. Все очень грязное, смотреть нечего, на мой взгляд можно смело пропустить и сделать более интересную стоянку на кутабы в Гобустане или еще где. То есть в течение долгого дня с поездками сделать брейк, посидеть, отдохнуть и обсудить что-то еще по культуре и истории страны и Баку. Мне также очень не хватило каких-то подробностей нефтяного бума 19-20 века