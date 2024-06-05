Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Баку

Найдено 19 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Баку на русском языке, цены от €39, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
94 отзыва
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
«На основании персидских и индийских надписей, храм в разные времена использовался как место поклонения индуистов, сикхов и зороастрийцев»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5045 за человека
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
«Албанская церковь — одно из старейших храмовых сооружений на территории Кавказа»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
63 за человека
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
186 отзывов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Храм Атешгях: кто такие зороастрийцы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200180 за всё до 4 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
«Храм зороастрийцев Атешгях — вы услышите о древней религии огнепоклонников и посетите посвящённый ей храм»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 155 за всё до 8 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Мы посетим Храм огня Атешгях и огненную гору Янардаг, остановимся у розового озера, завораживающего своим необычным цветом, и, наконец, въедем в селение Балаханы, где был построен первый на Кавказе нефтеперегонный завод»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Азербайджан - магия огня
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
«Храм Атешгях в разное время почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами»
11 июня в 15:00
25 июня в 10:00
от 116 за всё до 6 чел.
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
«Древний храм зороастрийцев – Атешгях»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс
«На окраине селения Сураханы вы посетите интересный храм, который в разные времена использовался как место поклонения индуистов, сикхов и зороастрийцев»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170153 за всё до 6 чел.
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
«Атешгях (1 час) — храм огня, один из символов страны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 7 чел.
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
🚗 На машине
Групповая
9 часов
44 отзыва
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
«Вы посетите величественный храм, в котором находится могила потомка пророка Мухаммеда»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
39 за человека
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
3 отзыва
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
«Храм огня Атешгях — зороастрийский храм, основанный в 1 веке до н»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6458 за человека
Нескучная этнография в окрестностях Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Посетить храм огня и познакомиться с жизнью бакинских поселков
Начало: У вашей гостиницы
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
97 за всё до 3 чел.
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
«Древний храм огнепоклонников был основан в 17-18 веках на месте горения вечных огней, где из недр земли выходит природный газ»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Неизведанная Габала: Тайны древнего храма и суфийских мавзолеев
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Неизведанная Габала: Тайны древнего храма и суфийских мавзолеев
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Наша задача разгадать тайны единственного Храма солнца (напоминающий голову чебурашки) на Кавказе и 4 суфийских мавзолея»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Весь Баку и «огненный» Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
110 отзывов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь на восток, в сторону местечка Сураханы, куда с 17 века стремились попасть приверженцы древнейшей религии зороастризма, — в храм Атешгях»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
110 за всё до 3 чел.
Огненная гора, Индийский Храм огня и Розовое озеро
скидка
6%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Огненная гора, Индийский Храм огня и Розовое озеро
Начало: По указанию клиента
«Храм Огня А на окраине селения Сураханы находится храм огня Атешгях»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 115$108 за всё до 3 чел.
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и горящая гора Янардаг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и горящая гора Янардаг
Начало: По договоренности
«В ходе экскурсии мы посетим храм огня Атещгях и горящую гору Янардаг»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:00
$170 за всё до 3 чел.
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
«Тем интереснее будет посетить этот собор, хранящий память об окружавших Христа женщинах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
«Храм огнепоклонников Атешгях — уникальное место, связанное с древним культом огня и земли»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 110 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
  • А
    Ангелина
    4 июня 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    03.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
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    микроавтобус + по дороге есть возможность узнать все интересующую информацию у гида. У нас гидом был Sabuhi - доступно доносил материал, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Экскурсия продолжительная по времени, но вернулись мы в город ровно в заявленное время.

  • Е
    Ева
    4 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
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    туристов. Все посмотрели быстро и практически в одиночестве. Рауф хороший рассказчик в тех местах, где нужно рассказывать. Но в основном мы смотрели природные достопримечательности, там и так все понятно) Очень понравилась веселая поездка на старой Ниве по 15 минут туда-обратно от стоянки до грязевых вулканов. Из замечаний - совершенно не поняла розовое соляное озеро. Все очень грязное, смотреть нечего, на мой взгляд можно смело пропустить и сделать более интересную стоянку на кутабы в Гобустане или еще где. То есть в течение долгого дня с поездками сделать брейк, посидеть, отдохнуть и обсудить что-то еще по культуре и истории страны и Баку. Мне также очень не хватило каких-то подробностей нефтяного бума 19-20 века

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
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    в наш приезд; огонь и храм огня тоже интересно! В поездке усталость не чувствуется, что во многом определяется комфортабельной машиной и рассказами Рауфа. Планируем посетить Баку ещё раз и воспользоваться услугами Рауфа по другим направлениям!!!

  • В
    Виктор
    2 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Не пожалел, что решил поехать в Баку в отпуск. Выбрал этот тур, потому что он был самым популярным и маршрут
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    показался мне интересным. И не прогадал. Всё действительно оказалось таким как на фото и даже лучше. Стоит подчеркнуть заслуги гида Яшара, благодаря которому эта поездка оказалась такой запоминающейся. Спасибо тебе, Яшар. Надеюсь, ещё увидимся! 🤝

  • С
    Станислав
    2 июня 2024
    Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
    Это было увлекательное путешествие. История, культура и природа воссоеденились в одном туре. И гид блестяще все это передаёт.
  • Я
    Яна
    1 июня 2024
    Гобустан - Апшерон (всё включено!)
    Отличная и познавательная экскурсия. Настрой изначально был не очень, так как из-за пробок всё было сдвинуто на 40 минут. Но
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    экскурсовод-Сяма очень ненавязчиво и информативно преподносила всю информацию - спасибо огромное! Места, которые посетили, считаю необходимыми при посещении Азербайджана. Потому что отличается природа и сама программа очень насыщенна исторически интересными и уникальными местами.

  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Гобустан - Апшерон (всё включено!)
    Сегодня мы были на экскурсии в Гобустане. Экскурсовод была Вусала. Благодарим за профессиональный рассказ о посещаемых местах. за хорошее теплое отношение к группе. На все заданные вопросы давала исчерпывающие ответы. Вусала сумела создать дружественные хорошие отношения в группе.
  • Л
    Леонид
    31 мая 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    Очень очень все понравилось. За один день успели посетить аж 4 региона в стране. Очень интересно было в мечети, обед
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    на озере с великолепным видом на озеро и горы это вообще супер классно 😁 в Шеки проходила так же дегустация сладостей, хотелось бы отметить что там все намного вкуснее) Спасибо за организацию, ребята! Буду советовать всем знакомым, кто решит посетить Азербайджан

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  1. Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
  2. В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
  3. Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
  4. Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
  5. 6 уникальных чудес Азербайджана
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 39 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 649 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 19 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 649 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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