Что вы увидите
- Лютеранская кирха.
- Православные церкви: Архангела Михаила, Святых Жен - Мироносцев.
- Римско - Католическая церковь.
- Руины часовни Святого Варфоломея
Лютеранская кирха.
Православные церкви: Архангела Михаила, Святых Жен - Мироносцев.
Римско - Католическая церковь ⛪ часовни Святого Варфоломея
Начало
🚩 по договоренности с клиентом
Место завершения
🏁 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Офил И.
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