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Христианская история Баку и Абшерона

Офил И.
Офил И. – Гид из Баку
Христианская история Баку и Абшерона
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $90 за экскурсию

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Христианская история Баку и Абшерона
Христианская история Баку и Абшерона

Что вы увидите

  • Лютеранская кирха.
  • Православные церкви: Архангела Михаила, Святых Жен - Мироносцев.
  • Римско - Католическая церковь.
  • Руины часовни Святого Варфоломея
Лютеранская кирха.
Православные церкви: Архангела Михаила, Святых Жен - Мироносцев.
Римско - Католическая церковь ⛪ часовни Святого Варфоломея
Что входит
  • Услуги гида
  • автотранспорт
Начало
🚩 по договоренности с клиентом
Место завершения
🏁 по договоренности
Христианская история Баку и Абшерона
Христианская история Баку и Абшерона
Христианская история Баку и Абшерона
Христианская история Баку и Абшерона

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Офил И.
Офил И.
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Офил И. проводит ещё 2 экскурсии

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