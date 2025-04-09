Откройте для себя уникальное архитектурное наследие Баку, где переплетаются древние восточные традиции, изысканность европейской классики и смелость современных форм.
Во время экскурсии мы исследуем великолепные памятники архитектуры, оставленные в Баку в период царской России.
Этот период ознаменовался бурным развитием города благодаря нефтяному буму, что привело к появлению зданий в стиле модерн, неоклассицизм и эклектика.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Важная информация: Баку — город контрастов, где переплетаются древние и современные архитектурные шедевры: Ичеришехер (Старый город): Девичья башня, Дворец Ширваншахов, крепостные стены. Современные сооружения: Пламенные башни, Центр Гейдара Алиева, Кристалл Холл. Европейское наследие: Доходные дома XIX века, Бакинский бульвар. Религиозные здания: Мечети, синагоги и православные храмы. Природные феномены: Янардаг (Горящая гора), наскальные рисунки Гобустана. Туристы узнают о богатой истории, культуре и сочетании Востока с Западом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приморский бульвар
- Кукольный театр
- Тагиевский пассаж
- «Дом Гаджи Зейналабдина Тагиева» (ныне Музей Истории Азербайджана)
- Памятник «Хуршудбану Натаван»
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви
- Памятник «Низами Гянджави»
- Первое здание монолит
- Здание «Исмаилия»
- Первая женская мусульманская школа на Востоке - в Баку
- Дворец Счастья
- Бакинское женское учебное заведение Св. Нины
- Доходный дом бр. Мирзабекянц
- Памятник «Зейналабдину Тагиеву»
- Метро Баку: станция "Ичери Шехер" - "Баксовет"
- Дом братьев Садыховых
- Здание Азербайджанской государственной филармонии им. Муслима, Магомаева
- Первый зелёный сад Баку - «Губернаторский сад»
- Здание «Де Бура»
- Здание Фонда Гейдара Алиева
- Губернаторский дом
- Памятник Бахрам Гюр
- Фуникулёр
- Турецкая мечеть
- Памятник Ази Асланову - джважы герой советского союза
- Огненные башни «Flame Towers»
- Здание Национального собрания - парламента
- Вечный огонь
- Шикарный вид с нагорного парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кукольный театр
Завершение: Фуникулёр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Баку - город контрастов, где переплетаются древние и современные архитектурные шедевры:
- Ичеришехер (Старый город): Девичья башня, Дворец Ширваншахов, крепостные стены
- Современные сооружения: Пламенные башни, Центр Гейдара Алиева, Кристалл Холл
- Европейское наследие: Доходные дома XIX века, Бакинский бульвар
- Религиозные здания: Мечети, синагоги и православные храмы
- Природные феномены: Янардаг (Горящая гора), наскальные рисунки Гобустана
- Туристы узнают о богатой истории, культуре и сочетании Востока с Западом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
Т
Татьяна
9 апр 2025
Великолепная экскурсия! Гейдар первоклассный гид! Нам был предложен интересный маршрут, план был продуман до мелочей по времени и всем нашим предпочтениям и возможностям! Кроме экскурсии Гейдар дал нам много практических
