Открывая шедевры архитектуры, до нагорного парка

Откройте для себя уникальное архитектурное наследие Баку, где переплетаются древние восточные традиции, изысканность европейской классики и смелость современных форм.

Во время экскурсии мы исследуем великолепные памятники архитектуры, оставленные в Баку в период царской России.

Этот период ознаменовался бурным развитием города благодаря нефтяному буму, что привело к появлению зданий в стиле модерн, неоклассицизм и эклектика.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Приморский бульвар
  • Кукольный театр
  • Тагиевский пассаж
  • «Дом Гаджи Зейналабдина Тагиева» (ныне Музей Истории Азербайджана)
  • Памятник «Хуршудбану Натаван»
  • Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви
  • Памятник «Низами Гянджави»
  • Первое здание монолит
  • Здание «Исмаилия»
  • Первая женская мусульманская школа на Востоке - в Баку
  • Дворец Счастья
  • Бакинское женское учебное заведение Св. Нины
  • Доходный дом бр. Мирзабекянц
  • Памятник «Зейналабдину Тагиеву»
  • Метро Баку: станция "Ичери Шехер" - "Баксовет"
  • Дом братьев Садыховых
  • Здание Азербайджанской государственной филармонии им. Муслима, Магомаева
  • Первый зелёный сад Баку - «Губернаторский сад»
  • Здание «Де Бура»
  • Здание Фонда Гейдара Алиева
  • Губернаторский дом
  • Памятник Бахрам Гюр
  • Фуникулёр
  • Турецкая мечеть
  • Памятник Ази Асланову - джважы герой советского союза
  • Огненные башни «Flame Towers»
  • Здание Национального собрания - парламента
  • Вечный огонь
  • Шикарный вид с нагорного парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кукольный театр
Завершение: Фуникулёр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Баку - город контрастов, где переплетаются древние и современные архитектурные шедевры:
  • Ичеришехер (Старый город): Девичья башня, Дворец Ширваншахов, крепостные стены
  • Современные сооружения: Пламенные башни, Центр Гейдара Алиева, Кристалл Холл
  • Европейское наследие: Доходные дома XIX века, Бакинский бульвар
  • Религиозные здания: Мечети, синагоги и православные храмы
  • Природные феномены: Янардаг (Горящая гора), наскальные рисунки Гобустана
  • Туристы узнают о богатой истории, культуре и сочетании Востока с Западом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
Татьяна
9 апр 2025
Великолепная экскурсия! Гейдар первоклассный гид! Нам был предложен интересный маршрут, план был продуман до мелочей по времени и всем нашим предпочтениям и возможностям! Кроме экскурсии Гейдар дал нам много практических
читать дальше

советов по ресторанам и покупкам, что скрасило наш визит. Гейдар - интеллигентный экскурсовод, приятный и добрый человек, с тонким чувством юмора профессионал. Рекомендуем всем! Гейдар, спасибо вам, мы в полнейшем восторге!

Входит в следующие категории Баку

