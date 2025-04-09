Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя уникальное архитектурное наследие Баку, где переплетаются древние восточные традиции, изысканность европейской классики и смелость современных форм.



Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Откройте для себя уникальное архитектурное наследие Баку, где переплетаются древние восточные традиции, изысканность европейской классики и смелость современных форм. Во время экскурсии мы исследуем великолепные памятники архитектуры, оставленные в Баку в период царской России. Этот период ознаменовался бурным развитием города благодаря нефтяному буму, что привело к появлению зданий в стиле модерн, неоклассицизм и эклектика. Важная информация: Баку — город контрастов, где переплетаются древние и современные архитектурные шедевры: Ичеришехер (Старый город): Девичья башня, Дворец Ширваншахов, крепостные стены. Современные сооружения: Пламенные башни, Центр Гейдара Алиева, Кристалл Холл. Европейское наследие: Доходные дома XIX века, Бакинский бульвар. Религиозные здания: Мечети, синагоги и православные храмы. Природные феномены: Янардаг (Горящая гора), наскальные рисунки Гобустана. Туристы узнают о богатой истории, культуре и сочетании Востока с Западом.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Приморский бульвар

Кукольный театр

Тагиевский пассаж

«Дом Гаджи Зейналабдина Тагиева» (ныне Музей Истории Азербайджана)

Памятник «Хуршудбану Натаван»

Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви

Памятник «Низами Гянджави»

Первое здание монолит

Здание «Исмаилия»

Первая женская мусульманская школа на Востоке - в Баку

Дворец Счастья

Бакинское женское учебное заведение Св. Нины

Доходный дом бр. Мирзабекянц

Памятник «Зейналабдину Тагиеву»

Метро Баку: станция "Ичери Шехер" - "Баксовет"

Дом братьев Садыховых

Здание Азербайджанской государственной филармонии им. Муслима, Магомаева

Первый зелёный сад Баку - «Губернаторский сад»

Здание «Де Бура»

Здание Фонда Гейдара Алиева

Губернаторский дом

Памятник Бахрам Гюр

Фуникулёр

Турецкая мечеть

Памятник Ази Асланову - джважы герой советского союза

Огненные башни «Flame Towers»

Здание Национального собрания - парламента

Вечный огонь

