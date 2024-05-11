Апшеронский полуостров – экскурсии в Баку

Найдено 5 экскурсий в категории «Апшеронский полуостров» в Баку на русском языке, цены от $60, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Тайны Апшерона и трёх мистических религий
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Тайны Апшерона и трёх мистических религий
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Начало: Место жительство туриста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$135 за всё до 3 чел.
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
Начало: По согласованию с туристами
Расписание: По запросу
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Удивительные Сокровища Апшеронского полуострова
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Удивительные Сокровища Апшеронского полуострова
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 14:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Удивительные Сокровища Апшеронского полуострова
    Гид Анар провел нам экскурсию За гранью реальности. Изначально бронировали другую экскурсию, но в ходе обсуждения выбрали эту. Посетили: Радужные
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    горы, гору Бешбармаг, Розовое озеро. Спасибо Анару - все прошло на хорошем уровне: пунктуальность, автомобиль, общение с гидом, в ходе экскурсии мы охватили больше чем было заявлено в программе.

  • И
    Ирина
    25 апреля 2024
    Хит продаж: Все и сразу 8в1 «Гобустан + Апшерон»
    Экскурсоводом был Орхан, он очень старался, провез по замечательным местам и рассказал много фактов и всего интересного. Местность, по которой
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    мы ехали, очень отличается от Баку, впечатлили нефтяные вышки. Погода была хорошая, на грязевых вулканах было чисто, ноги не запачкали, подожгли вулкан:) маршрут так построен, что Баку проехали и на запад, и на сеаеро-восток. Спасибо Охрану, он прекрасный рассказчик и сделал наш день незабываемым,

  • А
    Артемий
    8 апреля 2024
    Удивительные Сокровища Апшеронского полуострова
    Экскурсия заслуживает высших похвал! Присутствует история и красота (что больше всего пришлось по душе). Рекомендую всем!
  • А
    Аня
    3 апреля 2024
    Тайны Апшерона и трёх мистических религий
    С нами ездил Чингиз, отличный гид. Рассказал много интересного: в храме огня и деревне Гала провел полноценную экскурсию, по дороге делился разными историями. Было очень душевно и приятно:)
  • А
    Анастасия
    27 марта 2024
    Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
    Спасибо Ильгару за экскурсию! Замечательный гид с хорошим чувством юмора, рассказал много историй и сделал нам с подругой отличные фотографии.
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    Мы увидели очень красивые места, всем советуем эту экскурсию. Единственное, будьте готовы, что из-за пробок она может продлиться дольше заявленного, и что у розового озера вы увидите много мусора.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Апшеронский полуостров»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
  2. Тайны Апшерона и трёх мистических религий
  3. Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
  4. Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
  5. Удивительные Сокровища Апшеронского полуострова
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Апшеронский полуостров" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 160 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Апшеронский полуостров», 27 ⭐ отзывов, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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