Хит продаж: Все и сразу 8в1 «Гобустан + Апшерон»

читать дальше мы ехали, очень отличается от Баку, впечатлили нефтяные вышки. Погода была хорошая, на грязевых вулканах было чисто, ноги не запачкали, подожгли вулкан:) маршрут так построен, что Баку проехали и на запад, и на сеаеро-восток. Спасибо Охрану, он прекрасный рассказчик и сделал наш день незабываемым,

Экскурсоводом был Орхан, он очень старался, провез по замечательным местам и рассказал много фактов и всего интересного. Местность, по которой