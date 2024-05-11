1 чел.
По популярности
Мини-группа
6 часов
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Индивидуальная
5 часов
Тайны Апшерона и трёх мистических религий
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Гобустан - Грязевые вулканы - мечеть Бибихейбет и музей нефтяной скважины
Начало: Место жительство туриста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
Начало: По согласованию с туристами
Расписание: По запросу
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Удивительные Сокровища Апшеронского полуострова
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 14:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 мая 2024Гид Анар провел нам экскурсию За гранью реальности. Изначально бронировали другую экскурсию, но в ходе обсуждения выбрали эту. Посетили: Радужные
- ИИрина25 апреля 2024Хит продаж: Все и сразу 8в1 «Гобустан + Апшерон»Экскурсоводом был Орхан, он очень старался, провез по замечательным местам и рассказал много фактов и всего интересного. Местность, по которой
- ААртемий8 апреля 2024Экскурсия заслуживает высших похвал! Присутствует история и красота (что больше всего пришлось по душе). Рекомендую всем!
- ААня3 апреля 2024С нами ездил Чингиз, отличный гид. Рассказал много интересного: в храме огня и деревне Гала провел полноценную экскурсию, по дороге делился разными историями. Было очень душевно и приятно:)
- ААнастасия27 марта 2024Спасибо Ильгару за экскурсию! Замечательный гид с хорошим чувством юмора, рассказал много историй и сделал нам с подругой отличные фотографии.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Апшеронский полуостров»
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