Мы познакомим вас с культурным и историческим наследием Карабаха через три ключевые локации. Крепость Аскеран раскроет оборонительную историю региона, Шуша представит его культурное и духовное содержание, а Ханкенди отразит современный этап возрождения Карабаха.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €380 за экскурсию

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Баку

Ранний выезд для комфортного прохождения маршрута и насыщенной программы.

10:30 — крепость Аскеран

Краткая остановка у крепости 18 века. Знакомство с историей Карабахского ханства, оборонительной системой и стратегическим значением объекта.

12:00 — Шуша

Прогулка по историческому центру, знакомство с архитектурой города, культурным и духовным наследием Карабаха. Свободное время для фотографий и отдыха.

15:30 — Ханкенди

Обзорная прогулка по городу. Рассказ о современном развитии региона и его значении сегодня.

17:00 — выезд в Баку

19:00 — возвращение в Баку

Время указано ориентировочно и может корректироваться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на комфортабельном седане или минивэне Mercedes Vito, бутилированная вода, разрешение для посещения Карабаха

Паспорта обязательно должны быть всё время при вас

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы