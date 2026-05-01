Мы познакомим вас с культурным и историческим наследием Карабаха через три ключевые локации.
Крепость Аскеран раскроет оборонительную историю региона, Шуша представит его культурное и духовное содержание, а Ханкенди отразит современный этап возрождения Карабаха.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Баку
Ранний выезд для комфортного прохождения маршрута и насыщенной программы.
10:30 — крепость Аскеран
Краткая остановка у крепости 18 века. Знакомство с историей Карабахского ханства, оборонительной системой и стратегическим значением объекта.
12:00 — Шуша
Прогулка по историческому центру, знакомство с архитектурой города, культурным и духовным наследием Карабаха. Свободное время для фотографий и отдыха.
15:30 — Ханкенди
Обзорная прогулка по городу. Рассказ о современном развитии региона и его значении сегодня.
17:00 — выезд в Баку
19:00 — возвращение в Баку
Время указано ориентировочно и может корректироваться в зависимости от дорожной ситуации и погодных условий.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном седане или минивэне Mercedes Vito, бутилированная вода, разрешение для посещения Карабаха
- Паспорта обязательно должны быть всё время при вас
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Посещение музеев на маршруте (по желанию) — 10–15 манатов (€5,5–8) за билет
- Обед — в среднем 20–25 манатов (€11–14) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мушфик — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 93 туристов
Я англо- и русскоязычный гид. Провожу экскурсии для гостей из разных стран и с удовольствием знакомлю их с загадочной природой, древней историей и уникальной культурой Азербайджана. Я являюсь сертифицированным гидом, аккредитованным Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Вместе со своей командой приглашаю вас открыть для себя Азербайджан — вас ждут тёплая атмосфера, интересные маршруты и яркие впечатления.
Входит в следующие категории Баку
