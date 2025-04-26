"Контрасты Баку: от древности к современности" — тур, который проведет вас через древние стены Ичери Шехер с его легендами и величественными памятниками и перенесет в динамичный мир современного Баку с его сияющими небоскребами и футуристическими зданиями. Откройте для себя город, где история и будущее идут рука об руку!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии"Контрасты Баку: от древности к современности" – это уникальный тур, который проведет вас через века истории, открывая очарование древнего Ичери Шехер с его узкими улочками, дворцами и легендарными башнями, а затем перенесет в современный облик столицы с её футуристической архитектурой, сияющими небоскребами и оживленными проспектами. Почувствуйте дух Баку, где прошлое и настоящее сливаются в единое захватывающее путешествие!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В туре ** «Контрасты Баку: от древности к современности»** вы посетите следующие ключевые места:
- Ичери Шехер (Старый город) **: узкие улочки, древние караван-сараи, а также знаменитые памятники - **Дворец Ширваншахов** и **Девичья башня**
- Крепостные стены и ворота Гоша Гала**: символы оборонительной мощи старого Баку
- Современный Баку**:
- Пламенные Башни** - символ современной столицы
- Приморский бульвар** - набережная с видом на Каспийское море
- Центр Гейдара Алиева**, спроектированный Захой Хадид - шедевр современной архитектуры
- Баку Кристал Холл** и другие футуристические здания, отражающие дух прогресса
- Культурные и исторические музеи** в Старом городе и современных кварталах
- Этот тур позволит вам ощутить величие истории и динамику современного мегаполиса
Что включено
- Транспорт, услуги профессионального (лицензированного гида)
Что не входит в цену
- Питание, входы в музеи и прочие личные расходы
Место начала и завершения?
Договорная
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Майя
26 апр 2025
Юсиф - большой молодец, очень грамотный и компетентный гид с превосходным знанием города и истории. Нам очень понравилось, рекомендуем!
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
С ветерком по Баку и вокруг
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть и почувствовать Баку. Узнайте город с его древними и современными гранями, насладитесь кухней и юмором местных жителей
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €249 за всё до 60 чел.
-
20%
Индивидуальная
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:00
от €48
€60 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В первый раз в Баку: путешествие от прошлого к настоящему
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У входа в отель/апартаменты в центре города Баку
12 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
€90 за всё до 3 чел.