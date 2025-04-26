Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы "Контрасты Баку: от древности к современности" — тур, который проведет вас через древние стены Ичери Шехер с его легендами и величественными памятниками и перенесет в динамичный мир современного Баку с его сияющими небоскребами и футуристическими зданиями. Откройте для себя город, где история и будущее идут рука об руку! 5 1 отзыв

Юсиф Ваш гид в Баку Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇬🇧 английский

🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда По договоренности 15% Скидка на заказ 100 выгода $15 $85 за экскурсию Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии "Контрасты Баку: от древности к современности" – это уникальный тур, который проведет вас через века истории, открывая очарование древнего Ичери Шехер с его узкими улочками, дворцами и легендарными башнями, а затем перенесет в современный облик столицы с её футуристической архитектурой, сияющими небоскребами и оживленными проспектами. Почувствуйте дух Баку, где прошлое и настоящее сливаются в единое захватывающее путешествие!

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? В туре ** «Контрасты Баку: от древности к современности»** вы посетите следующие ключевые места:

Ичери Шехер (Старый город) **: узкие улочки, древние караван-сараи, а также знаменитые памятники - **Дворец Ширваншахов** и **Девичья башня**

Крепостные стены и ворота Гоша Гала**: символы оборонительной мощи старого Баку

Современный Баку**:

Пламенные Башни** - символ современной столицы

Приморский бульвар** - набережная с видом на Каспийское море

Центр Гейдара Алиева**, спроектированный Захой Хадид - шедевр современной архитектуры

Баку Кристал Холл** и другие футуристические здания, отражающие дух прогресса

Культурные и исторические музеи** в Старом городе и современных кварталах

Этот тур позволит вам ощутить величие истории и динамику современного мегаполиса Что включено Транспорт, услуги профессионального (лицензированного гида) Что не входит в цену Питание, входы в музеи и прочие личные расходы Место начала и завершения? Договорная Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.