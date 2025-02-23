В этом путешествии вас ждут история, природа и поэзия! Вы погрузитесь в атмосферу старинных Балахан с их нефтяным наследием. Полюбуетесь магическим вечным пламенем горы Янардаг. Посетите уютный дом-музей Сергея Есенина в Мардакяне. И откроете для себя Азербайджан с новой стороны.
Описание экскурсии
Балаханы
Это одно из старейших мест добычи нефти в мире. Узкие улочки и старинные дома Балахан прекрасно помнят нефтяной бум, который сделал регион знаменитым. С его историей мы вас и познакомим.
Янардаг
Природный газ вырывается из-под земли — это пламя горит непрерывно уже сотни лет. Вы полюбуетесь уникальным явлением, оцените магическую атмосферу и сделаете запоминающиеся фотографии.
Мардакян
«Не могу долго жить без Баку и бакинцев. Опять приехал к вам», — сказал Есенин, который провел здесь последнее лето перед своей гибелью. Вы увидите дом-музей великого поэта, спрятавшийся в дендрарии.
Организационные детали
- Мы поедем на автомобиле Kia Carnival или Mersedes Vito в зависимости от количества участников
- Дополнительно оплачивается входной билет в Янардаг — 9 манат за человека, дети до 12 лет бесплатно
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Низами Гянджеви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 5699 туристов
Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Danil
23 фев 2025
Не удалось проехать весь маршрут из-за непогоды (редкой метели в Баку), но гид Эмин постарался заменить упущенные впечатления дополнительными локациями и рассказами. Человека было интересно слушать
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