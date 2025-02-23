В этом путешествии вас ждут история, природа и поэзия! Вы погрузитесь в атмосферу старинных Балахан с их нефтяным наследием. Полюбуетесь магическим вечным пламенем горы Янардаг. Посетите уютный дом-музей Сергея Есенина в Мардакяне. И откроете для себя Азербайджан с новой стороны.

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за 1–4 человек или €31 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Балаханы

Это одно из старейших мест добычи нефти в мире. Узкие улочки и старинные дома Балахан прекрасно помнят нефтяной бум, который сделал регион знаменитым. С его историей мы вас и познакомим.

Янардаг

Природный газ вырывается из-под земли — это пламя горит непрерывно уже сотни лет. Вы полюбуетесь уникальным явлением, оцените магическую атмосферу и сделаете запоминающиеся фотографии.

Мардакян

«Не могу долго жить без Баку и бакинцев. Опять приехал к вам», — сказал Есенин, который провел здесь последнее лето перед своей гибелью. Вы увидите дом-музей великого поэта, спрятавшийся в дендрарии.

Организационные детали