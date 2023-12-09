К горным вершинам: селение Хыналыг из Баку

Групповая экскурсия в Баку
Мы посетим самую высокогорную и древнюю деревню Губинского района — Хыналыг, расположенную на высоте 2250 метров над уровнем моря над рекой Кудиалчай. Увидим живописную природу и прикоснемся к многонациональной культуре Азербайджана.

Прямо из Баку мы отправимся к хребту Большого Кавказа (220 км), по пути побываем в «Кавказском Иерусалиме» — так называют поселок Красная Слобода, и селе Гечреш.
К горным вершинам: селение Хыналыг из Баку
К горным вершинам: селение Хыналыг из Баку
К горным вершинам: селение Хыналыг из Баку
К горным вершинам: селение Хыналыг из Баку
К горным вершинам: селение Хыналыг из Баку
К горным вершинам: селение Хыналыг из Баку
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
11
дек
12
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даты

Что вас ожидает:

  • Поселок Красная Слобода
  • Деревня Гечреш
  • Деревня Хыналыг

Описание

Что вас ожидает: Селение Хыналыг знаменито своей труднодоступностью, уникальным архитектурным обликом и самобытной культурой. Большую часть территории занимают субальпийские и альпийские луга. Жители Хыналыга называют себя кетами и считают потомками Ноя. По местной легенде, библейский ковчег причалил к горе Туфандаг (Ураганная гора), которая стоит рядом с Базардюзю (Рыночная площадь). С 2023 года культурное наследия хыналыгцев и маршрут Кеч-Йолу внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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