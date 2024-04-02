Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы посетим самую высокогорную и древнюю деревню Губинского района — Хыналыг, расположенную на высоте 2250 метров над уровнем моря над рекой Кудиалчай. Увидим живописную природу и прикоснемся к многонациональной культуре Азербайджана.



Прямо из Баку мы отправимся к хребту Большого Кавказа (220 км), по пути побываем в «Кавказском Иерусалиме» — так называют поселок Красная Слобода, и селе Гечреш. 5 7 отзывов

Рашад Ваш гид в Баку Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $165 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 🇷🇺 русский 12 часов 1-3 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Селение Хыналыг знаменито своей труднодоступностью, уникальным архитектурным обликом и самобытной культурой. Большую часть территории занимают субальпийские и альпийские луга. Жители Хыналыга называют себя кетами и считают потомками Ноя. По местной легенде, библейский ковчег причалил к горе Туфандаг (Ураганная гора), которая стоит рядом с Базардюзю (Рыночная площадь). С 2023 года культурное наследия хыналыгцев и маршрут Кеч-Йолу внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге в Хыналыг поднимемся на разноцветные горы Хызы и почувствуем себя на азербайджанском Марсе.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Поселок Красная слобода

Деревня Гечреш

Деревня Хыналыг Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Личные расходы.

Пожеланию питание 10$ у местного Хыналыгца в доме/n

Внедорожник в Хыналыг из Губы 60 долларов, дорога в Хыналыг горная и лучше довериться местным професиналам Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.