Мы посетим самую высокогорную и древнюю деревню Губинского района — Хыналыг, расположенную на высоте 2250 метров над уровнем моря над рекой Кудиалчай. Увидим живописную природу и прикоснемся к многонациональной культуре Азербайджана.
Прямо из Баку мы отправимся к хребту Большого Кавказа (220 км), по пути побываем в «Кавказском Иерусалиме» — так называют поселок Красная Слобода, и селе Гечреш.
Прямо из Баку мы отправимся к хребту Большого Кавказа (220 км), по пути побываем в «Кавказском Иерусалиме» — так называют поселок Красная Слобода, и селе Гечреш.
Описание экскурсииСеление Хыналыг знаменито своей труднодоступностью, уникальным архитектурным обликом и самобытной культурой. Большую часть территории занимают субальпийские и альпийские луга. Жители Хыналыга называют себя кетами и считают потомками Ноя. По местной легенде, библейский ковчег причалил к горе Туфандаг (Ураганная гора), которая стоит рядом с Базардюзю (Рыночная площадь). С 2023 года культурное наследия хыналыгцев и маршрут Кеч-Йолу внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге в Хыналыг поднимемся на разноцветные горы Хызы и почувствуем себя на азербайджанском Марсе.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Красная слобода
- Деревня Гечреш
- Деревня Хыналыг
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
- Пожеланию питание 10$ у местного Хыналыгца в доме/n
- Внедорожник в Хыналыг из Губы 60 долларов, дорога в Хыналыг горная и лучше довериться местным професиналам
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Была с подругами в Баку в апреле. Мы посмотрели красивую природу, услышали замечательный рассказ о Баку, о горах, о быте людей. Поездка была замечательной и очень душевной. Огромное спасибо нашему гиду Рашаду. Он хороший рассказчик, который любит свою страну.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Увидели очень красивые горы, были у замечательного человека в гостях он угощал нас очень вкусным пловом. Ездили на хорошей машине с хорошим водителем-экскурсоводом Рамилем От поездки остались только хорошие впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо гиду за прекрасные экскурсии, отличное знание истории своей страны. Очень внимательный и пунктуальный, ответил на все интересующие вопросы, касающиеся истории своей прекрасной страны.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Спасибо большое замечательному гиду Рашаду за интереснейшее путешествие по Баку и пригороду! Человек большого сердца и души! После таких встреч хочется вернуться снова! Удачи и успехов!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Креативный гид Рашад выбирает интересные направления экскурсий, нескучно рассказывает и показывает небыкновенные окрестности Азебайджана. Очень довольны экскурсией!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Хотим выразить огромную благодарность Рашаду за незабываемое путешествие! Наш гид Рашад профессиональный, коммуникабельный и интересный рассказчик!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «В Хыналыг через полосатые горы Хызы»
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине
Побывать в самых красивых местах Азербайджана
Начало: Место проживания
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:00
от €130
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Агатовые горы Хызы, грязевые вулканы, розовое озеро и скала Бешбармаг
Открыть инопланетные виды, посетить священную гору и услышать легенды
Начало: По вашему адресу
Завтра в 00:00
9 авг в 00:00
от €123 за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана
Начало: На улице Azerbaijan Avenue 1
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€22 за человека
-
35%
Групповая
до 16 чел.
Хызы, Бешбармаг и Хыналыг: групповой треккинг
Однодневная поездка в горы Азербайджана обещает незабываемые впечатления. Потрясающие пейзажи, древние традиции и захватывающие панорамы ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€39
€60 за человека
$165 за экскурсию