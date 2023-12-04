А ещё храм зороастрийцев и вечно горящая гора
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога до первой остановки займёт около 40 минут.
Атешгях — зороастрийский храм, где вы погрузитесь в мистическую атмосферу среди природных огней. Мы расскажем вам о зороастризме, его традициях и адаптации к региону.
Горящая гора Янардаг. Здесь вы также насладитесь природными огнями, а мы поделимся научными и мифологическими интерпретациями этого уникального природного явления.
Розовое озеро. Переходим от огня к воде — в посёлок Масазыр, где находится загадочное озеро. Вы полюбуетесь яркостью розовой воды и раскроете, что придаёт ей такой оттенок.
Агатовые горы, или горы Хызы. Здесь вас ждут поистине марсианские пейзажи!
Скала желаний Бешбармаг + чаепитие. Вы оцените необычную форму этой горы, а также услышите легенду, которая объясняет, почему здесь принято загадывать желания. На самой вершине, среди поразительных пейзажей, мы устроим чаепитие с самоваром — достойное завершение насыщенного дня!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас на комфортабельном автомобиле по месту проживания в Баку и по окончании отвезём обратно
- В машине вас будет ждать бутилированная вода и Wi-Fi
- Во время поездки мы можем сделать остановку на обед в одном из кафе/ресторанов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Место проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.