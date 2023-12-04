Это путешествие, в котором удивительные природные локации сочетаются с не менее удивительными историями и легендами. У зороастрийского храма 18 века вы узнаете о древней религии и увидите вечные огни. Своими неугасающими огнями славится и другое место — гора Янардаг, на которой мы побываем. А красками природы вы насладитесь в горах Хызы и на озере Масазыргёль.

Описание

Что вас ожидает

Дорога до первой остановки займёт около 40 минут.

Атешгях — зороастрийский храм, где вы погрузитесь в мистическую атмосферу среди природных огней. Мы расскажем вам о зороастризме, его традициях и адаптации к региону.

Горящая гора Янардаг. Здесь вы также насладитесь природными огнями, а мы поделимся научными и мифологическими интерпретациями этого уникального природного явления.

Розовое озеро. Переходим от огня к воде — в посёлок Масазыр, где находится загадочное озеро. Вы полюбуетесь яркостью розовой воды и раскроете, что придаёт ей такой оттенок.

Агатовые горы, или горы Хызы. Здесь вас ждут поистине марсианские пейзажи!

Скала желаний Бешбармаг + чаепитие. Вы оцените необычную форму этой горы, а также услышите легенду, которая объясняет, почему здесь принято загадывать желания. На самой вершине, среди поразительных пейзажей, мы устроим чаепитие с самоваром — достойное завершение насыщенного дня!

Организационные детали