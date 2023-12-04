Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы

Индивидуальная экскурсия в Баку

А ещё храм зороастрийцев и вечно горящая гора

Это путешествие, в котором удивительные природные локации сочетаются с не менее удивительными историями и легендами. У зороастрийского храма 18 века вы узнаете о древней религии и увидите вечные огни. Своими неугасающими огнями славится и другое место — гора Янардаг, на которой мы побываем. А красками природы вы насладитесь в горах Хызы и на озере Масазыргёль.
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Путь огненного сияния: Розовое озеро, скала Бешбармаг и Агатовые горы
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Дорога до первой остановки займёт около 40 минут.

Атешгях — зороастрийский храм, где вы погрузитесь в мистическую атмосферу среди природных огней. Мы расскажем вам о зороастризме, его традициях и адаптации к региону.

Горящая гора Янардаг. Здесь вы также насладитесь природными огнями, а мы поделимся научными и мифологическими интерпретациями этого уникального природного явления.

Розовое озеро. Переходим от огня к воде — в посёлок Масазыр, где находится загадочное озеро. Вы полюбуетесь яркостью розовой воды и раскроете, что придаёт ей такой оттенок.

Агатовые горы, или горы Хызы. Здесь вас ждут поистине марсианские пейзажи!

Скала желаний Бешбармаг + чаепитие. Вы оцените необычную форму этой горы, а также услышите легенду, которая объясняет, почему здесь принято загадывать желания. На самой вершине, среди поразительных пейзажей, мы устроим чаепитие с самоваром — достойное завершение насыщенного дня!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас на комфортабельном автомобиле по месту проживания в Баку и по окончании отвезём обратно
  • В машине вас будет ждать бутилированная вода и Wi-Fi
  • Во время поездки мы можем сделать остановку на обед в одном из кафе/ресторанов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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