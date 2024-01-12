Открыть инопланетные виды, посетить священную гору и узнать об одной из важнейших цитаделей Каспия
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Описание
Что вас ожидает
Агатовые горы, или Азербайджанский Марс
Вы посетите одно из самых удивительных мест в регионе: разноцветные горы Хызы. Подобные явления можно наблюдать лишь в единичных местах на планете (в Латинской Америке и Китае), а аналогичные горные массивы — только в Долине смерти в США. Красные, оранжевые, белые и чёрные слои создают эффект инопланетных пейзажей. Мы полюбуемся ими и порассуждаем о природе столь редкого феномена.
Священная скала Бешбармаг
Недалеко от побережья Каспийского моря находится необычная вулканическая скала, с которой связано немало легенд. Мы расскажем о пророке Хыдыре, который, по преданию, каждое утро поднимался на 600-метровую гору, чтобы совершить молитву. Вы поймёте значение места в мусульманском мире. А если захотите, подниметесь по лестнице с 800 ступеньками и загадаете желание на вершине Бешбармага, которую ежегодно посещают десятки тысяч паломников.
Чыраг-гала: древняя «крепость-светильник»
Затем мы отвезём вас к историко-архитектурному памятнику 6 века, возведённому на высоте 1232 метров уровнем моря. Вы познакомитесь с историей цитадели, которая была важнейшим звеном в древнем прикаспийском оборонительном поясе. А если захотите подняться к сооружению, можно будет арендовать местный внедорожник — к вершине нет асфальтированной дороги.
В путешествии вы также увидите нефтяные вышки в горах Азербайджана. Кроме того, на обратном пути можем заехать на живописное розовое озеро Масазыр.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на легковом автомобиле Toyota Prius или Kia GT
- Мы встретим вас в любой точке Баку и после экскурсии отвезём обратно
- Дорога до первой локации займёт примерно 1,5 часа
- Дополнительные расходы: поездка на внедорожнике до крепости — €30 (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.