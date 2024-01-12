В нашем путешествии-экспедиции вы поразитесь природе Азербайджана: увидите одни из самых красочных гор на Земле. Прикоснётесь к легендам причудливой скалы «Пять пальцев» — сакрального места для мусульман. Услышите историю главной крепости в мощной оборонительной системе Средневековья. А при желании посетите розовое озеро Масазыр, которое украсит вашу фотоколлекцию.

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Описание

Что вас ожидает

Агатовые горы, или Азербайджанский Марс

Вы посетите одно из самых удивительных мест в регионе: разноцветные горы Хызы. Подобные явления можно наблюдать лишь в единичных местах на планете (в Латинской Америке и Китае), а аналогичные горные массивы — только в Долине смерти в США. Красные, оранжевые, белые и чёрные слои создают эффект инопланетных пейзажей. Мы полюбуемся ими и порассуждаем о природе столь редкого феномена.

Священная скала Бешбармаг

Недалеко от побережья Каспийского моря находится необычная вулканическая скала, с которой связано немало легенд. Мы расскажем о пророке Хыдыре, который, по преданию, каждое утро поднимался на 600-метровую гору, чтобы совершить молитву. Вы поймёте значение места в мусульманском мире. А если захотите, подниметесь по лестнице с 800 ступеньками и загадаете желание на вершине Бешбармага, которую ежегодно посещают десятки тысяч паломников.

Чыраг-гала: древняя «крепость-светильник»

Затем мы отвезём вас к историко-архитектурному памятнику 6 века, возведённому на высоте 1232 метров уровнем моря. Вы познакомитесь с историей цитадели, которая была важнейшим звеном в древнем прикаспийском оборонительном поясе. А если захотите подняться к сооружению, можно будет арендовать местный внедорожник — к вершине нет асфальтированной дороги.

В путешествии вы также увидите нефтяные вышки в горах Азербайджана. Кроме того, на обратном пути можем заехать на живописное розовое озеро Масазыр.

Организационные детали