Что вас ожидает

Горы Хызы будут интересны как любителям природы, так и фотографам. Они поражают своими яркими, разноцветными холмами, которые напоминают марсианские пейзажи.

Бешбармаг — одна из священных и самых значимых вершин для всех азербайджанцев. Эта впечатляющая гора выделяется своей уникальной формой, напоминающей гигантскую ладонь с вытянутыми пальцами. Бешбармаг является местом паломничества для многих верующих, которые приходят сюда, чтобы воздать почести и попросить благословения.

Лес Гечраш — один из самых живописных и густых лесов Азербайджана. Этот великолепный лес славится своими высокими деревьями, в том числе вековыми дубами и буками, создающими прохладную и тенистую атмосферу.

Гудьялчайский каньон поражает своими глубокими ущельями и отвесными скалами, создающими впечатляющие пейзажи. Виды, открывающиеся с его краёв, завораживают и оставляют неизгладимые впечатления у всех, кто здесь побывал.

Орлиный пик известен своими захватывающими видами и неповторимой атмосферой. Поднявшись на него, вы сможете насладиться панорамными видами на окружающие горы, долины и леса, которые открываются с его высоты.

Хыналыг — одно из самых высокогорных поселений в Европе, которое сохранило свою уникальную архитектуру и культурное наследие. Здесь вы погрузитесь в атмосферу старинной горной жизни и узнаете о традициях и обычаях местных жителей.

Организационные детали