Эта однодневная поездка — отличная возможность исследовать живописные горные регионы Азербайджана.
Вы насладитесь потрясающими пейзажами, прогуляетесь по тайным тропам, увидите захватывающие панорамы и глубокие каньоны.
Завершающим этапом станет посещение одного из самых высокогорных селений в Европе, где вы познакомитесь с уникальной культурой и традициями местных жителей.
Вы насладитесь потрясающими пейзажами, прогуляетесь по тайным тропам, увидите захватывающие панорамы и глубокие каньоны.
Завершающим этапом станет посещение одного из самых высокогорных селений в Европе, где вы познакомитесь с уникальной культурой и традициями местных жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Горы Хызы будут интересны как любителям природы, так и фотографам. Они поражают своими яркими, разноцветными холмами, которые напоминают марсианские пейзажи.
Бешбармаг — одна из священных и самых значимых вершин для всех азербайджанцев. Эта впечатляющая гора выделяется своей уникальной формой, напоминающей гигантскую ладонь с вытянутыми пальцами. Бешбармаг является местом паломничества для многих верующих, которые приходят сюда, чтобы воздать почести и попросить благословения.
Лес Гечраш — один из самых живописных и густых лесов Азербайджана. Этот великолепный лес славится своими высокими деревьями, в том числе вековыми дубами и буками, создающими прохладную и тенистую атмосферу.
Гудьялчайский каньон поражает своими глубокими ущельями и отвесными скалами, создающими впечатляющие пейзажи. Виды, открывающиеся с его краёв, завораживают и оставляют неизгладимые впечатления у всех, кто здесь побывал.
Орлиный пик известен своими захватывающими видами и неповторимой атмосферой. Поднявшись на него, вы сможете насладиться панорамными видами на окружающие горы, долины и леса, которые открываются с его высоты.
Хыналыг — одно из самых высокогорных поселений в Европе, которое сохранило свою уникальную архитектуру и культурное наследие. Здесь вы погрузитесь в атмосферу старинной горной жизни и узнаете о традициях и обычаях местных жителей.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter.
- Экскурсию можно оплатить в рублях по текущему курсу с российской карты.
- При бронировании двух наших экскурсий в подарок вы получите VIP-трансфер из отеля до аэропорта.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- В группе могут быть путешественники из разных стран, в связи с этим мы проводим экскурсию на двух языках: русском и английском.
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€81
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Парных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сянан — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 498 туристов
Наша команда опытных и дружелюбных гидов работает в туристической сфере с 2017 года. Мы проводим экскурсии по всему Азербайджану. Наша главная цель — познакомить гостей с наследием нашей страны ярко и увлекательно. С нами вы посетите самые интересные и красивые достопримечательности края. И мы постараемся всё сделать так, чтобы вы остались довольны.Задать вопрос
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