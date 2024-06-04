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подтверждение брони от Трипстера. В 18 часов организатор написал нам в WhatsApp, что мы внесли предоплату слишком поздно и мест в автобусе уже нет. Потом всё-таки написали, что решили вопрос и экскурсия состоится.



В 21 час гид позвонил нам в WhatsApp и сказал, что встречаемся завтра в 8 утра у Парных ворот. Именно позвонил, а не написал, хотя такие вопросы профессиональнее решать в письменной форме, и именно в 8, а не в 9, как указано в билете.



На следующее утро в 7:40, когда мы уже подъезжали к месту встречи, гид написал нам, что встречаемся не в 8, а всё-таки в 9. Когда мы спросили, почему, получили ответ -"произошли изменения". Никаких "извинений за предоставленные неудобства" мы не получили, нас просто поставили перед фактом.



В автобусе нас всех проверили по именам и пересчитали раз 5, неорганизованность была такая, что даже смешно. Одна девушка из нашей группы вообще покупала экскурсию в Гобустан, но произошло "недоразумение" и она оказалась с нами, а Гобустан ей пообещали на следующий день.



Следующее "недоразумение" - оплата: за одну экскурсию все платили разную сумму, и гид говорил, что к деньгам не имеет никакого отношения, он берёт с нас то, что у него написано. А написано у него было в манатах, хотя на Трипстере оставшаяся сумма была указана в евро, и мы, соответственно, расчитывали свои деньги и брали доплату в евро. Когда мы сказали, что на Трипстере у нас указана вот такая-то сумма, они сказали, что не знают, кто такой Трипстер, и что это Тристер и виноват, и потом минут 15 говорили между собой и выясняли, кто же этот невиданный плохой человек. В итоге нам было объяснено, что это "недоразумение" и там просто забыли дописать, что перевели нашу сумму в манаты.



Но главное "недоразумение" - это, конечно, сама экскурсия, точнее, её отсутствие. Причём отсутствие её сразу на двух языках, потому что на один микроавтобус у нас было два "гида": один говорил по-русски, другой - по-английски, часто они говорили одновременно, никаких микрофонов и наушников предусмотрено не было, всё сливалось в единый гвалт. Англоязычный гид беззастенчиво рассказывал своим гостям, что он не профессиональный гид, а учитель английского, а экскурсоводом просто подрабатывает ради денег. Наш русскоязычный гид - к сожалению, даже не знаем его имени, потому что представиться он нужным не посчитал - такого не говорил, но явно рассказывал просто то, что знал как житель страны: площадь Азербайджана, с какими странами граничит, поедем вот туда, там красиво, горы цветные потому что ну, дожди там и всё такое, а это скульптура орла, ну, просто орёл, установили вот тут. В начале экскурсии у него спросили, когда мы вернёмся в город, и он ответил, что в 17-18, хотя абсолютно очевидно, что с таким расстоянием это невозможно (и в итоге мы вернулись, как и заявлено на Трипстере, около 20 часов). Потом у него спросили, сколько нам ехать до следующего места, он сказал, что два часа, остановки не предусмотрены, в итоге мы на этом пути выходили из автобуса два или три раза. Когда мы где-то выходили, никаких ограничений по времени у нас не было, а если они были, то 5 минут затягивались в 30. В итоге - гуляй, сколько хочешь, все ждут всех, но никто не может быть уверен, что без него не уедут, только если другие участники группы заметят твоё отсутствие, но в гидах уверенности никакой. На обратном пути они оба вообще сладко спали. А ещё водитель громко включал музыку (не национальную, просто на свой вкус), и мы ехали под неё и туда, и обратно.



Теперь про соответствие заявленной программе. Остановки у горы Бешбармаг у нас не было. Агатовые горы -"о природе происхождения такого необычного окраса" мы не узнали. Красная Слобода - вообще непонятно, зачем мы туда приезжали, нам почти ничего не рассказали, мы вышли у одного дома, посмотрели на него со стороны, сходили в туалет, сами полюбовались рекой и поехали дальше. Обед - это тот ещё номер. Про обед нам говорили с самого утра, в итоге в стране бакинских томатов у нас был один несчастный помидор на пятерых человек за столом, про национальные блюда нам, опять же, ничего не рассказали, грязную посуду никто не уносил, в жаркий день у нас на обеде даже не было стакана воды, всё длилось очень долго, уже все давно поели и были готовы отправиться дальше, но гиды были заняты болтовнёй друг с другом и с другими местными. Дальше лес: гид сказал, что остановка не предусмотрена, потом выяснилось, что она всё-таки предусмотрена, но на обратном пути. В селе гид заявил, что посещения музея в программе нет - но ему ответили, что у вас, может быть, нет, а у нас есть. Собственно, это иллюстрирует всю экскурсию: нас в основном просто везли, а дальше - сами смотрим, гуглим, читаем, рассказываем друг другу. Хотя экскурсия не дешёвая.