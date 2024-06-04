Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия

Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Из Баку вдоль Каспийского моря мы двинемся на северо-запад и проедем по одному из самых впечатляющих маршрутов страны. Вы познакомитесь с легендами священной горы Бешбармаг и увидите красочные Агатовые горы. В Красной Слободе услышите историю поселения горских евреев. Увидите сказочный лес Гечреш и оцените красоту каньона Гудиалчай. А в конце посетите самое высокогорное село Азербайджана.
4.55
22 отзыва
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гора Бешбармаг. Расположенная недалеко от берега Каспийского моря, она с незапамятных времён служила ориентиром для мореплавателей. Гора, напоминающая своими формами пять пальцев, является святыней местного значения. А у её подножья расположена мечеть. По дороге мы расскажем легенду о мистической горе, а также остановимся, чтобы посмотреть на неё и сфотографироваться на её фоне.

Агатовые горы Хызы. Далее в программе — редкие горы с разноцветными ярусами. Такой же тип можно встретить далеко за пределами Европы (в Китае, Перу, США), что делает азербайджанскую достопримечательность особенно притягательной. Вы узнаете о природе происхождения такого необычного окраса и полюбуетесь инопланетными пейзажами.

Красная Слобода, или Кавказский Иерусалим. Многонациональный Азербайджан также является родиной для горских евреев. Красная Слобода — единственное на постсоветском пространстве место их компактного проживания. Вы осмотрите самобытные дома, синагоги и мост, построенный при Александре III. Узнаете об истории заселения района и местном быте. А также услышите о Годе Нисанове, Зарахе Илиеве и других знаменитых миллиардерах посёлка.

Обед в кафе. Пора подкрепиться! В аутентичном заведении в сельской местности вы отведаете национальные блюда и познакомитесь с азербайджанской гастрономией. В меню: выпечка, плов, кебаб, салат и напитки.

Лес Гечреш. Экскурсия продолжится по шоссе через лес, где солнечные лучи с трудом проникают сквозь чащу, а придорожные рестораны даже в светлое время суток не выключают освещение. Здесь вы сможете фотографироваться и бесплатно попробовать мёд и сладости, а при желании купить продукцию.

Каньон Гудиалчай. Скалистые склоны, нависающие над головами, шум бурлящей реки, низкие облака, парящие орлы… По пути рельеф меняется не почасово, а поминутно — на этом отрезке маршрута вы оцените величие и разнообразие гор Северного Кавказа.

Хыналыг: село в облаках. Расположено оно на высоте более чем 2300 метров над уровнем моря, что делает его самым высокогорным в Азербайджане. Это изолированное село — родина потомков древнего населения Кавказской Албании, а на языке хыналыгцев не говорят больше нигде в мире. Несмотря на то, что средневековый Хыналыг, можно смело назвать живым музеем под открытым небом, вы также посетите историко-этнографический музей с экспонатами возрастом до 2000 лет.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер из центра Баку и обратно, обед и услуги гида
  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • В путешествие могут поехать люди любого возраста
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€62
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Парных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
2
3
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Виктор)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Виктор)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Виктор)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Виктор)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Юля)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Юля)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Юля)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Юля)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Марина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Марина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Марина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Марина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Марина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Марина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Марина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Марина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Ирина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Ирина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Ирина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Ирина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Ирина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Ирина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Ирина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Ирина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Ирина)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Мария)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Мария)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Мария)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Мария)Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия (Таня)
Нина
4 июня 2024
Экскурсия интересная,познавательная. Увидели несколько климатических зон, узнали много нового. Гид Мурад хорошо знает русский язык, вежливый, внимательный.
Неприятно удивил англоязычный гид, молодой человек, который переводил французской паре. Сначала он ещё что
читать дальше

то переводил, потом болтал с другим туристом, все время громко смеялся своим непонятным шуткам и вел себя как будто находится на вечеринке с друзьями. Ему повезло, что французы и другие туристы были не скандальные, в следующий раз его могут одернуть. Должно быть соответствующее воспитание и этика поведения на работе. Даже показалось, что он находится под воздействием каких либо веществ, настолько неадекватно себя вел. Уберите его от туристов, будут неприятности.

В
2 июня 2024
Сегодня были на экскурсии в Хызы. Экскурсию проводила Вусала. Во второй раз хочу отметить достоинства этого гида. Вчера были с ней в Гобустане Сегодня она с достоинством справилась с непростой
читать дальше

ситуацией. В группе было два подростка лет десяти. Им стало на серпантине плохо. Вусала предприняла все для того, чтобы исправить ситуацию и группа смогла бы дальше до конца осуществить экскурсию. Ещё раз спасибо!

Виктор
25 мая 2024
Экскурсия довольно редкая, горы не любят суеты и спешки и тут всё организовано здорово. И даже пасмурная погода и туманы привнесли своё настроение.
Назир — обстоятельный, интеллигентный и заботливый гид, с большим багажом знаний, было интересно его слушать.
Экскурсия довольно редкая, горы не любят суеты и спешки и тут всё организовано здорово. И даже пасмурная погода и туманы привнесли своё настроение.Экскурсия довольно редкая, горы не любят суеты и спешки и тут всё организовано здорово. И даже пасмурная погода и туманы привнесли своё настроение.Экскурсия довольно редкая, горы не любят суеты и спешки и тут всё организовано здорово. И даже пасмурная погода и туманы привнесли своё настроение.Экскурсия довольно редкая, горы не любят суеты и спешки и тут всё организовано здорово. И даже пасмурная погода и туманы привнесли своё настроение.
О
25 мая 2024
Оплата производится как наличными так и предоплатой на сайте. Удобно что забирают с гостиницы, гид очень приятный и увлекательно и очень интересно рассказал и поведал много легенд, историй о Баку и достопримечательностях. Увлекательное путешествие где Вы увидите красивые виды, местности, попробуете местную кухню и окунетесь в жизнь местных жителей и друзей наших меньших. Одевайтесь теплее, берите водички и отличное настроение.
Н
24 мая 2024
Все понравилось! Гид супер! Все доступно рассказывает
Юля
20 мая 2024
Был запрос: групповая экскурсия на удобном автобусе с ненавязчивой теорией, доброжелательным и увлечённым гидом, чтобы было много красоты, обедом.
Запрос выполнен полностью, спасибо.
(Из нюансов: обед простенький, но нормальный. Странно было в обеде увидеть и картошку, и рис в одной тарелке)
Хочу отметить: гид Мурад уделял внимание каждому, отмечал на все вопросы.
Был запрос: групповая экскурсия на удобном автобусе с ненавязчивой теорией, доброжелательным и увлечённым гидом, чтобы было много красоты, обедом.Был запрос: групповая экскурсия на удобном автобусе с ненавязчивой теорией, доброжелательным и увлечённым гидом, чтобы было много красоты, обедом.Был запрос: групповая экскурсия на удобном автобусе с ненавязчивой теорией, доброжелательным и увлечённым гидом, чтобы было много красоты, обедом.Был запрос: групповая экскурсия на удобном автобусе с ненавязчивой теорией, доброжелательным и увлечённым гидом, чтобы было много красоты, обедом.
Екатерина
13 мая 2024
Приличный автобус, тайминг соблюдён, программа соответствует заявленной, обед нормальный. Правда, встреча на экскурсию была в 08.00, а не в 09.00, как было написано на сайте, но большой проблемы в этом не вижу.

Экскурсовод Вусала активная, бодрая, к гостям относилась внимательно. Можно было бы больше рассказывать на самих точках, но в целом информации хватило.
М
11 мая 2024
Мне очень понравилась экскурсия — много чего удалось посмотреть. Пейзажи неописуемо красивые, конечно. Где-то в середине поездки был вкусный обед. И отдельное спасибо нашему гиду Севиндику за отличную организацию процесса экскурсии и хорошее настроение.
Мне очень понравилась экскурсия — много чего удалось посмотреть. Пейзажи неописуемо красивые, конечно. Где-то в серединеМне очень понравилась экскурсия — много чего удалось посмотреть. Пейзажи неописуемо красивые, конечно. Где-то в серединеМне очень понравилась экскурсия — много чего удалось посмотреть. Пейзажи неописуемо красивые, конечно. Где-то в серединеМне очень понравилась экскурсия — много чего удалось посмотреть. Пейзажи неописуемо красивые, конечно. Где-то в серединеМне очень понравилась экскурсия — много чего удалось посмотреть. Пейзажи неописуемо красивые, конечно. Где-то в серединеМне очень понравилась экскурсия — много чего удалось посмотреть. Пейзажи неописуемо красивые, конечно. Где-то в серединеМне очень понравилась экскурсия — много чего удалось посмотреть. Пейзажи неописуемо красивые, конечно. Где-то в серединеМне очень понравилась экскурсия — много чего удалось посмотреть. Пейзажи неописуемо красивые, конечно. Где-то в середине
М
10 мая 2024
Совершенно не удобный микроавтобус. Мне ноги негде было деть(сидел в последнем ряду). Обед честно говоря совсем не понравился. Всё таки экскурсия не из дешёвых, а ощущение что сэкономили на нас весьма неплохо. Конечный пункт тоже вызвал вопросы, такая вонь не каждый раз встречается даже в селе. Горы конечно прекрасны, но в этом заслуги экскурсии нет никакой.
Натаван
Натаван
Ответ организатора:
Здравствуйте, уважаемый Максим.

Вами выбранную экскурсию мы проводим на коротком 15 местном Мерседесе Спринтере 2015 года, с кожаным салоном, с ремнями
читать дальше

безопасности и кондиционером. Одно место занимает Гид, а остальные 14 экскурсанты. Из-за горной дороги в деревню Хыналыг - мы не можем отправлять туда большие автобусы. Но в любом случае, расстояние между сидениями в нашем автобусе - 30 см. У нас нет нумераций в сиденьях. По очерёдности пикапов экскурсанты садятся в свободные места. И некоторым гостям остаются места на последним ряду.

На этой экскурсии мы на обед даём:
1. Хлеб
2. Суп на выбор (Чечевичный / Куринный)
3. Рис
4. Кябаб ассорти (куринный, баранина, люля, обошь)
5. Салат (Помидоры / огурцы, сыр, сюзьма, фасоль)
6. Лимонад
7. Чай

Да, мы с Вами согласны, действительно цена может показаться на первый взгляд недешёвым. Но, с другой стороны, цена обоснована. Если учесть тот факт, что во всех наших экскурсиях, кроме услуги гида, и транспорта мы включаем все входные билеты в музеи и обед – цена приемлемая.

Уважаемый Максим, спасибо, что выбрали нас. Просим ещё раз к нам обратиться, к вам будет индивидуальный подход, мы учтём все Ваши запросы.

Ирина
5 мая 2024
Спасибо за экскурсию Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг. Гид Севиндик зарядил всех хорошим настроением, рассказал много интересной информации, ответил на все вопросы, показал и влюбил в окрестности
читать дальше

Баку. Особенное и отдельное спасибо водителю Вусалу за легкую и безопасную дорогу по узким, витиеватым горным дорогам 👌.
Планирую поехать 06.05 в ГАБАЛУ … была бы рада снова такой компании гида и водителя Севиндика и Вусала. Еще раз Спасибо за профессионализм и прекрасную организацию.

Спасибо за экскурсию Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг. Гид Севиндик зарядил всех хорошимСпасибо за экскурсию Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг. Гид Севиндик зарядил всех хорошимСпасибо за экскурсию Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг. Гид Севиндик зарядил всех хорошимСпасибо за экскурсию Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг. Гид Севиндик зарядил всех хорошимСпасибо за экскурсию Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг. Гид Севиндик зарядил всех хорошимСпасибо за экскурсию Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг. Гид Севиндик зарядил всех хорошимСпасибо за экскурсию Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг. Гид Севиндик зарядил всех хорошимСпасибо за экскурсию Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг. Гид Севиндик зарядил всех хорошимСпасибо за экскурсию Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг. Гид Севиндик зарядил всех хорошим
М
4 мая 2024
Запоминающая поездка вышла и вот по каким причинам:
Из хорошего:
-отличные виды гор, красивая природа;
-повезло с погодой;
-довезли до высокогорного поселка Хыналыг, посмотрели горы.
Из сомнительных успех организаторов тура:
-изменить встречу с 9 на 8
читать дальше

утра, потом 1,5 часа собирать большую часть группы по отелям, включая гида;
-тайминг поездки вообще не продуман, много пустой траты времени;
-экскурсовод веселый, но содержательного рассказала не услышали про посещаемые места. Отрывки из разных эпох.
Теперь подробнее.
На кануне экскурсии пришло сообщение от нашего гида Вусалы об изменении времени экскурсии с 9 утра на 8 утра. В назначенное время ждал микроавтобус, мы поехали в сторону центра Гейдара Алиева забирать экскурсовода и большую часть группу по отелям, в которых они остановились, на что потратили 1,5 часа. Ссылаться на пробки в городе, некорректно, они же знали о их регулярности каждое утро.
Вернулись обратно в сторону старого города и поехали по шоссе в сторону первой точки "Агатовы" горы Хызы, тайминг был 20 минут на данную локацию. Пофоткались спускаемся и выясняется, что машина сломалась, ждём другую, которая выехала из Баку за нами. Очень жаль, что организаторы не отвечают за надежность транспорта. На пересадку на другой микроавтобус потратили 1,5 часа.
Доехали до Красной Слободы, Васула показала синагогу и хотела ехать дальше. Хорошо ребята из группы попросили погулять 10-15 минут по поселку.
Далее был комплексный обед. супчик чечевичный, рис и мясо четыре кусочка. Обед растянулся, тут ждали еще другой микроавтобус 30-40 минут, более приспособленный для серпантина.
Наконец помчали смотреть горы, остановка в ущелье не больше 10 минут, следующая видовая остановка 5-7 минут, прям гнали в автобус, третья остановка вид на каньон 15 минут.
Доехали до высокогорной деревни Хыналыг и тут мы пробыли минут 40-50 не меньше, лучше бы больше горы посмотрели.
В самых смотровых местах времени не дали, чтоб по любоваться и по фоткаться. За то кучу времени потратили на разные ожидания, нестыковки.
Сказочный лес посмотрели из окна автобуса.
Вернулись обратно в старый город в 23:30.

Вишенка на торте, на следующий день мы встретили ребят из нашего автобусе их пригласили на экскурсию огни ночного Баку, как компенсацию. Нам никто не написал, хотя телефон был у них. Некрасиво, так поступать.

Экскурсию советую, горы очень красивые, но к организации есть большие вопросы, стоимость 62 евро немалое за такое.
Жаль, здесь не пишут название агентства т. к. часть группы брали этот тур в Старом городе.

Запоминающая поездка вышла и вот по каким причинам:Запоминающая поездка вышла и вот по каким причинам:Запоминающая поездка вышла и вот по каким причинам:Запоминающая поездка вышла и вот по каким причинам:
Натаван
Натаван
Ответ организатора:
Здравствуйте, уважаемая Мария.

За то, что испортился автобус, в котором Вы ехали на экскурсию, мы очень сожалеем и приносим свои извинения.
читать дальше

Но на все групповые экскурсии мы проводим на микроавтобусах модели Mercedes Sprinter 2015–2016 года. Каждый транспорт в месяц 2 раза проходит технический осмотр и диагностику. Несмотря на этот немецкий бренд, есть некоторые детали, которые могут испортиться неожиданно, как например в Вашем случае испортился деталь, которая не показывает при диагностике и которая может испортиться неожиданно! Поэтому нам пришлось быстро отправить другое транспортное средство. Хочу подчеркнуть, что из Баку до того место, где ваш автобус испортился, добираются за 1 час и 45 минут или за 2 часа. Вы это можете проверить по карте. А вы написали, что Вам пришлось подождать всего полтора часа. Мы очень благодарны Вам что вы это время засекли, и написали в своём отзыве. Так же мы Вас благодарим за то, что Вы в своём отзыве написали, что кроме Вас, всем экскурсантам за этот неприятный случай со стороны нашей организации в качестве компенсации дали бесплатную экскурсию «Вечерний Баку». Но то, что Вы известили нас, что не можете участвовать на экскурсии «Вечерний Баку», по причине того, что вы обратно улетаете - об этом не написали. Так же Вы не написали на комплексный обед кроме супа, риса и 4 куска мясо, дали хлеб, 4 вида салата (помидоры / огурцы, сыр, фасоль, сюзьма), лимонад и в конце чай.

Ещё раз извиняемся за случившиеся, из-за чего на самом деле исходит Ваш негативный отзыв. Если будете ещё раз в Баку мы предоставим Вам бесплатную экскурсию «Вечерний Баку», или дадим кому-то из Ваших родственников. Просим на нас не обижаться, мы Вас всех любим.

Ю
4 мая 2024
Это не экскурсия, а одно сплошное "недоразумение".

Мы бронировали экскурсию накануне. На Трипстере было ещё много мест, нам подтвердили заказ и сказали внести предоплату. Мы внесли предоплату и в 12:31 получили
читать дальше

подтверждение брони от Трипстера. В 18 часов организатор написал нам в WhatsApp, что мы внесли предоплату слишком поздно и мест в автобусе уже нет. Потом всё-таки написали, что решили вопрос и экскурсия состоится.

В 21 час гид позвонил нам в WhatsApp и сказал, что встречаемся завтра в 8 утра у Парных ворот. Именно позвонил, а не написал, хотя такие вопросы профессиональнее решать в письменной форме, и именно в 8, а не в 9, как указано в билете.

На следующее утро в 7:40, когда мы уже подъезжали к месту встречи, гид написал нам, что встречаемся не в 8, а всё-таки в 9. Когда мы спросили, почему, получили ответ -"произошли изменения". Никаких "извинений за предоставленные неудобства" мы не получили, нас просто поставили перед фактом.

В автобусе нас всех проверили по именам и пересчитали раз 5, неорганизованность была такая, что даже смешно. Одна девушка из нашей группы вообще покупала экскурсию в Гобустан, но произошло "недоразумение" и она оказалась с нами, а Гобустан ей пообещали на следующий день.

Следующее "недоразумение" - оплата: за одну экскурсию все платили разную сумму, и гид говорил, что к деньгам не имеет никакого отношения, он берёт с нас то, что у него написано. А написано у него было в манатах, хотя на Трипстере оставшаяся сумма была указана в евро, и мы, соответственно, расчитывали свои деньги и брали доплату в евро. Когда мы сказали, что на Трипстере у нас указана вот такая-то сумма, они сказали, что не знают, кто такой Трипстер, и что это Тристер и виноват, и потом минут 15 говорили между собой и выясняли, кто же этот невиданный плохой человек. В итоге нам было объяснено, что это "недоразумение" и там просто забыли дописать, что перевели нашу сумму в манаты.

Но главное "недоразумение" - это, конечно, сама экскурсия, точнее, её отсутствие. Причём отсутствие её сразу на двух языках, потому что на один микроавтобус у нас было два "гида": один говорил по-русски, другой - по-английски, часто они говорили одновременно, никаких микрофонов и наушников предусмотрено не было, всё сливалось в единый гвалт. Англоязычный гид беззастенчиво рассказывал своим гостям, что он не профессиональный гид, а учитель английского, а экскурсоводом просто подрабатывает ради денег. Наш русскоязычный гид - к сожалению, даже не знаем его имени, потому что представиться он нужным не посчитал - такого не говорил, но явно рассказывал просто то, что знал как житель страны: площадь Азербайджана, с какими странами граничит, поедем вот туда, там красиво, горы цветные потому что ну, дожди там и всё такое, а это скульптура орла, ну, просто орёл, установили вот тут. В начале экскурсии у него спросили, когда мы вернёмся в город, и он ответил, что в 17-18, хотя абсолютно очевидно, что с таким расстоянием это невозможно (и в итоге мы вернулись, как и заявлено на Трипстере, около 20 часов). Потом у него спросили, сколько нам ехать до следующего места, он сказал, что два часа, остановки не предусмотрены, в итоге мы на этом пути выходили из автобуса два или три раза. Когда мы где-то выходили, никаких ограничений по времени у нас не было, а если они были, то 5 минут затягивались в 30. В итоге - гуляй, сколько хочешь, все ждут всех, но никто не может быть уверен, что без него не уедут, только если другие участники группы заметят твоё отсутствие, но в гидах уверенности никакой. На обратном пути они оба вообще сладко спали. А ещё водитель громко включал музыку (не национальную, просто на свой вкус), и мы ехали под неё и туда, и обратно.

Теперь про соответствие заявленной программе. Остановки у горы Бешбармаг у нас не было. Агатовые горы -"о природе происхождения такого необычного окраса" мы не узнали. Красная Слобода - вообще непонятно, зачем мы туда приезжали, нам почти ничего не рассказали, мы вышли у одного дома, посмотрели на него со стороны, сходили в туалет, сами полюбовались рекой и поехали дальше. Обед - это тот ещё номер. Про обед нам говорили с самого утра, в итоге в стране бакинских томатов у нас был один несчастный помидор на пятерых человек за столом, про национальные блюда нам, опять же, ничего не рассказали, грязную посуду никто не уносил, в жаркий день у нас на обеде даже не было стакана воды, всё длилось очень долго, уже все давно поели и были готовы отправиться дальше, но гиды были заняты болтовнёй друг с другом и с другими местными. Дальше лес: гид сказал, что остановка не предусмотрена, потом выяснилось, что она всё-таки предусмотрена, но на обратном пути. В селе гид заявил, что посещения музея в программе нет - но ему ответили, что у вас, может быть, нет, а у нас есть. Собственно, это иллюстрирует всю экскурсию: нас в основном просто везли, а дальше - сами смотрим, гуглим, читаем, рассказываем друг другу. Хотя экскурсия не дешёвая.

Натаван
Натаван
Ответ организатора:
Здравствуйте, уважаемая Юлия.

На негативные отзывы мы, обычно, поздно отвечаем, так как очень серьёзно расследуем, связываемся так же и с другими
читать дальше

туристами и поэтому ответ на ваш отзыв пришел с задержкой.

Хочу донести до Вашего сведенья, что кроме туристов Трипстера в наш автобус садятся туристы и из других ресурсов, и в автобусе места ограниченные, максимум 14 человек. Чтобы не было никаких недопониманий, всем советуем сразу сделать предоплату для того, чтобы место в автобусе было занято. В вашем случаи, нам удалось договориться с другим гостем не из Трипстера, чтобы Вас не расстраивать и организовать Вам тур, именно на выбранную вами дату. И в содержании вашей жалобы Вы подтверждаете, что, всё-таки, мы решили вопрос.

В период, в который вы приехали в Баку, из-за различных мероприятий в городе мы предполагали выехать на час раньше, чтобы возращение автобуса произошло вовремя, но некоторые гости выявили несогласие, потому дата выезда не была изменена. Выехали ровно в 9, как и предполагалось. Этот момент вы подтверждаете. Также говорите, что вам звонили и сообщили. Но почему-то вы говорите, что, якобы, Вам об этом не писали, и об этом сообщили лишь утром в 07:40. Мы звоним только в том случае, когда видим, что наш клиент не читает и не реагирует на наше письменное сообщение.

Весь ваш негатив, возможно, исходит от того, что в день тура Вы, вместо 96 евро, дали гиду 100 евро, и сдачи гид, который хотел Вам вернуть в манатах, Вы требовали именно в евро! Гиду пришлось всё-таки найти от других туристов «евро» и удовлетворить ваши требования. Мы можем предположить, что именно из этого выходит Ваше недовольство и неоправданные негативные высказывания.

Таня
4 мая 2024
Прекрасная плотная экскурсия на целый день. У нас собралась веселая и интернациональная группа, ребята все классные, а пейзажи Азербайджана завораживают и каждый раз выглядят абсолютно по разному. Посетили много мест
читать дальше

и сделали остановки в красивых местах и покушали вкусный обед (перекус/первое и второе блюдо). Севиндик емко и по делу рассказывал о каждом значимом объекте. Отдельно спасибо водителю за веселую музыку 😂

Прекрасная плотная экскурсия на целый день. У нас собралась веселая и интернациональная группа, ребята все классные,Прекрасная плотная экскурсия на целый день. У нас собралась веселая и интернациональная группа, ребята все классные,Прекрасная плотная экскурсия на целый день. У нас собралась веселая и интернациональная группа, ребята все классные,Прекрасная плотная экскурсия на целый день. У нас собралась веселая и интернациональная группа, ребята все классные,Прекрасная плотная экскурсия на целый день. У нас собралась веселая и интернациональная группа, ребята все классные,Прекрасная плотная экскурсия на целый день. У нас собралась веселая и интернациональная группа, ребята все классные,Прекрасная плотная экскурсия на целый день. У нас собралась веселая и интернациональная группа, ребята все классные,Прекрасная плотная экскурсия на целый день. У нас собралась веселая и интернациональная группа, ребята все классные,
Ольга
27 апр 2024
Отличная и очень пейзажная была экскурсия 26.04! Вусала - потрясающий экскурсовод, с душой преподносит информацию и каждому отвечает на все вопросы! Всё очень интересно и познавательно! А виды просто зашкаливают!!!
читать дальше

Советую всем посетить горы Хызы, это что-то невероятное! Село Хыналыг тоже оставило огромное впечатление! Высота, на которой мы оказались 2200-2300 м - это прилично, чтобы забраться на такую высь на транспорте, за что огромное спасибо водителю Князю (вёз очень аккуратно, профессионально). Спасибо всей команде за работу!

Отличная и очень пейзажная была экскурсия 26.04! Вусала - потрясающий экскурсовод, с душой преподносит информацию иОтличная и очень пейзажная была экскурсия 26.04! Вусала - потрясающий экскурсовод, с душой преподносит информацию иОтличная и очень пейзажная была экскурсия 26.04! Вусала - потрясающий экскурсовод, с душой преподносит информацию иОтличная и очень пейзажная была экскурсия 26.04! Вусала - потрясающий экскурсовод, с душой преподносит информацию иОтличная и очень пейзажная была экскурсия 26.04! Вусала - потрясающий экскурсовод, с душой преподносит информацию иОтличная и очень пейзажная была экскурсия 26.04! Вусала - потрясающий экскурсовод, с душой преподносит информацию и
Н
27 апр 2024
Экскурсия достаточно хорошая. Особенно данная экскурсия понравится любителям гор и адреналина. Острые ощущения и буйство разных эмоций вам будут обеспечены. Погода в горах переменчива, яркое солнце сменяется проливным дождем, поэтому
читать дальше

не помешает взять с собой теплую кофту и дождевик. Хотелось бы отметить нашего гида, Севиндика, который на протяжении всей экскурсии рассказывал нам не только о тех местах, которые мы посещали, но и о других интересных местах Баку и не только. Ни один вопрос, заданный нашей компанией, не остался без внимания. Не часто встретишь гидов, которые с таким интересом и любовью рассказывают о своей стране.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыСвятые местаВыездныеНа весь деньХызыПопулярные местаПо АзербайджануСамое главноеНа микроавтобусе

Похожие экскурсии из Баку

Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150120 за всё до 4 чел.
Цветные горы Хызы - путешествие на Марс
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
39 отзывов
Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку
Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг
Начало: ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Агатовые горы Хызы и народная магия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
45 отзывов
Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история
Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Баку
ХорошоТам