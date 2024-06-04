Описание экскурсии
Что вас ожидает
Гора Бешбармаг. Расположенная недалеко от берега Каспийского моря, она с незапамятных времён служила ориентиром для мореплавателей. Гора, напоминающая своими формами пять пальцев, является святыней местного значения. А у её подножья расположена мечеть. По дороге мы расскажем легенду о мистической горе, а также остановимся, чтобы посмотреть на неё и сфотографироваться на её фоне.
Агатовые горы Хызы. Далее в программе — редкие горы с разноцветными ярусами. Такой же тип можно встретить далеко за пределами Европы (в Китае, Перу, США), что делает азербайджанскую достопримечательность особенно притягательной. Вы узнаете о природе происхождения такого необычного окраса и полюбуетесь инопланетными пейзажами.
Красная Слобода, или Кавказский Иерусалим. Многонациональный Азербайджан также является родиной для горских евреев. Красная Слобода — единственное на постсоветском пространстве место их компактного проживания. Вы осмотрите самобытные дома, синагоги и мост, построенный при Александре III. Узнаете об истории заселения района и местном быте. А также услышите о Годе Нисанове, Зарахе Илиеве и других знаменитых миллиардерах посёлка.
Обед в кафе. Пора подкрепиться! В аутентичном заведении в сельской местности вы отведаете национальные блюда и познакомитесь с азербайджанской гастрономией. В меню: выпечка, плов, кебаб, салат и напитки.
Лес Гечреш. Экскурсия продолжится по шоссе через лес, где солнечные лучи с трудом проникают сквозь чащу, а придорожные рестораны даже в светлое время суток не выключают освещение. Здесь вы сможете фотографироваться и бесплатно попробовать мёд и сладости, а при желании купить продукцию.
Каньон Гудиалчай. Скалистые склоны, нависающие над головами, шум бурлящей реки, низкие облака, парящие орлы… По пути рельеф меняется не почасово, а поминутно — на этом отрезке маршрута вы оцените величие и разнообразие гор Северного Кавказа.
Хыналыг: село в облаках. Расположено оно на высоте более чем 2300 метров над уровнем моря, что делает его самым высокогорным в Азербайджане. Это изолированное село — родина потомков древнего населения Кавказской Албании, а на языке хыналыгцев не говорят больше нигде в мире. Несмотря на то, что средневековый Хыналыг, можно смело назвать живым музеем под открытым небом, вы также посетите историко-этнографический музей с экспонатами возрастом до 2000 лет.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер из центра Баку и обратно, обед и услуги гида
- Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- В путешествие могут поехать люди любого возраста
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€62
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Неприятно удивил англоязычный гид, молодой человек, который переводил французской паре. Сначала он ещё что
Назир — обстоятельный, интеллигентный и заботливый гид, с большим багажом знаний, было интересно его слушать.
Запрос выполнен полностью, спасибо.
(Из нюансов: обед простенький, но нормальный. Странно было в обеде увидеть и картошку, и рис в одной тарелке)
Хочу отметить: гид Мурад уделял внимание каждому, отмечал на все вопросы.
Экскурсовод Вусала активная, бодрая, к гостям относилась внимательно. Можно было бы больше рассказывать на самих точках, но в целом информации хватило.
Вами выбранную экскурсию мы проводим на коротком 15 местном Мерседесе Спринтере 2015 года, с кожаным салоном, с ремнями
Из хорошего:
-отличные виды гор, красивая природа;
-повезло с погодой;
-довезли до высокогорного поселка Хыналыг, посмотрели горы.
Из сомнительных успех организаторов тура:
-изменить встречу с 9 на 8
За то, что испортился автобус, в котором Вы ехали на экскурсию, мы очень сожалеем и приносим свои извинения.
Мы бронировали экскурсию накануне. На Трипстере было ещё много мест, нам подтвердили заказ и сказали внести предоплату. Мы внесли предоплату и в 12:31 получили
На негативные отзывы мы, обычно, поздно отвечаем, так как очень серьёзно расследуем, связываемся так же и с другими