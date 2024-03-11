Экскурсия подойдёт путешественникам, которые ценят искусство, интересуются историей ковров и хотят расширить свои познания в этой теме.
Вы увидите Музея ковра, рассмотрите частную коллекцию уникальных ковровых изделий и за чашечкой ароматного чая поговорите с искусствоведом об истории и секретах национального азербайджанского ремесла.
Вы увидите Музея ковра, рассмотрите частную коллекцию уникальных ковровых изделий и за чашечкой ароматного чая поговорите с искусствоведом об истории и секретах национального азербайджанского ремесла.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Наша первая локация — Музей ковра. Осмотрим здание снаружи, прогуляемся по расположившемуся рядом Национальному Приморскому парку. Поговорим об авторе проекта здания музея и о самом старом азербайджанском ковре, который хранится в Эрмитаже.
- В Старом городе посетим лавки, где продают старинные и современные ковры. Вы сможете пообщаться с местными продавцами.
- Заглянем в магазин, где представлены одни из лучших образцов шёлковых ковров. Их можно купить и получить сертификат от производителя.
- Нашу программу завершит встреча с искусствоведом. Вы осмотрите частную коллекцию уникальных ковровых изделий и за чашкой ароматного азербайджанского чая послушаете о ковроткачестве и тайнах этого непростого ремесла.
Вы узнаете:
- Что символизируют орнаменты.
- Какие существуют направления в искусстве ковроткачества.
- Какие ковры мужские, а какие — женские, и в чём их предназначение.
- Какую роль играют азербайджанские ковры ручной работы в мировом искусстве.
- И многое другое!
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются билеты при посещении частной коллекции ковров. Стоимость — €5/чел.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Национального музея ковра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 1117 туристов
Коренной бакинец, в туризме работаю более 15 лет. Являюсь главным редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель Национальной Туристической Премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маша
11 мар 2024
Это уже не первый тур с Офилом, и каждый раз он меня удивляет! Мне было интересно узнать ковровую индустрию как можно более детально и я поделилась этой мыслью с Офилом.
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