Музей ковра – экскурсии в Баку

Найдено 23 экскурсии в категории «Музей ковра» в Баку на русском языке, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Изысканный микс культур и традиций Баку
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
9077 за всё до 7 чел.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от 90 за всё до 7 чел.
С Баку на «ты»
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7568 за всё до 4 чел.
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 250 за всё до 10 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Весь Баку за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней
Начало: Отель проживания туристов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 185 за всё до 6 чел.
Шедевры архитектуры Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Архитектурное путешествие по Баку: от истории до современности
Вас ждет уникальное путешествие по архитектурным эпохам Баку, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: От вашего отеля в черте города
18 июня в 09:30
23 июня в 08:00
109 за всё до 3 чел.
Раскрыть все краски Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
105 за всё до 2 чел.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Баку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Ежедневная прогулка по Баку: от Старого города до Пламенных башен
Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой
Начало: На площади Фонтанов
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
20 за человека
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Легендарные парки Баку
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
18 отзывов
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
140 за всё до 2 чел.
Баку старый и новый - архитектура и искусство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 225 за всё до 6 чел.
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от 150 за всё до 10 чел.
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Ковровый тур в Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Ковровый тур в Баку
Изучить старинные и современные ковры и раскрыть секреты азербайджанского ковроткачества
Начало: Около Национального музея ковра
18 июня в 11:00
23 июня в 11:00
75 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев
Начало: От места проживания гостей
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
350 за всё до 2 чел.
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.
Первая встреча с Баку + посещение телебашни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
140 за всё до 6 чел.
Современный Баку и Старый город
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Современный Баку и Старый город
Познакомиться с историческим наследием и достижениями современного Азербайджана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
86 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
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    миксе культур. Было очень увлекательно, время пролетело незаметно. Хотелось сушать Михаила еще и еще. Он показал мне старый город и район вокруг него. Рассказал о современном городе, посоветовал куда пойти по насущным вопросам (покушать, поенять валюту, посмотреть еще интересное). И еще он подарил мне баночку домашнего варенья) К слову сказать, добрешие таможенники выпустили меня с этой баночкой в ручной клади) Максимально рекомендую погулять по Баку с Михаилом.

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Были на экскурсии с Эвелиной 26 мая. Нам все понравилось! Машина комфортабельная, Эвелина очень интересно рассказывала историю Баку по пути
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    и в пешеходных локациях! Отвечала на все наши вопросы, которые возникали в процессе прогулки. Общение было лёгким, интересным, с юмором! Дала много рекомендаций по городским объектам! С удовольствием будем рекомендовать данную экскурсию друзьям и знакомым!!!

  • I
    Irina
    26 мая 2024
    Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
    Поездка была познавательной и включала две остановки для дегустации натурального гранатового сока и вина. Поездка включает в себя множество мест,
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    которые хотелось бы увидеть во время короткого пребывания в Баку. Большая часть тура была пешеходной, и нам, всей семье, он очень понравился, и мы очень рекомендуем этот тур.

  • А
    Арина
    25 мая 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Замечательная экскурсия, четко и грамотно продуман маршрут. Микаил очень харизматичен, чувствуется, что любит свою профессию (историю), город, страну. Микаил, спасибо за знакомство с Вами и Баку! P.s. Мы довольно равнодушны к сладкому, но баночка варенья с чаем была съедена в один присест)))
  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    С Баку на «ты»
    Анар интересный гид и просто замечательный человек! Рассказал про историю Баку, про старую часть города и современную! Очень приятно слушать
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    настолько эрудированного человека с грамотно поставленной речью. Провел по самым интересным и примечательным местам города. Несмотря на то, что мы были уставшими после ночного перелета, экскурсия прошла на одном дыхании, все было великолепно! Анар помог нам с решением некоторых вопросов, уверен, что лучшего гида в Баку не найти!!! 10 из 10! Советую всем гостям Баку!

  • Г
    Геннадий
    23 мая 2024
    Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Организация на высоте. Все четко. Видно, что люди любят свой город. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Были 21 мая на экскурсии у Эвелины! Очень грамотный, глубоко погруженный в историю города и страны экскурсовод! Эвелина перестроила маршрут
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    экскурсии с учетом наших пожеланий! Дала массу полезной информации о дальнейшем пребывании в городе! Для нас немного монотонной была подача материала, за это сняли одну звезду. Но это очень индивидуально. Рекомендуем!

  • K
    Kirill
    22 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Баку
    Экскурсию провел замечательный гид Ариф, прекрасно знающий историю и культуру Баку. С таким гидом город предстаёт в интересных и живых подробностях. Всем, интересующимся историей, очень рекомендую. Я очень рад, что посетил эту экскурсию.
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Весь Баку за 5 часов
    Замечательная экскурсия с очаровательной Сабиной. Получили представление о всем городе, а не только о его старой части. Умудрились познакомиться с
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    нетуристическими местами в многолюдном Баку. Постепенно познавательная экскурсия перешла в дружеское общение. Спасибо Сабине за великолепный день и наилучшие пожелания. Завидуем тем, кого Сабина будет знакомить с великолепным и горячо любимом ей городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей ковра»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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