🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Изысканный микс культур и традиций Баку Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие Начало: У вашего отеля 90 € 77 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 151 отзыв Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида Начало: Ваш отель в черте города от € 90 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3.5 часа 37 отзывов Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью 75 € 68 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1» Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов Начало: Ваш отель от € 250 за всё до 10 чел.

25% скидка Индивидуальная 6 часов 54 отзыва Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города Начало: В районе станции метро «Icherisheher» 240 € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 178 отзывов Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней Начало: Отель проживания туристов от € 185 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Архитектурное путешествие по Баку: от истории до современности Вас ждет уникальное путешествие по архитектурным эпохам Баку, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: От вашего отеля в черте города € 109 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 97 отзывов Раскрыть все краски Баку Авто-пешеходная экскурсия по городу Начало: У вашего отеля € 105 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 12 отзывов Ежедневная прогулка по Баку: от Старого города до Пламенных башен Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой Начало: На площади Фонтанов Расписание: ежедневно в 15:00 € 20 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов С ветерком по Баку и вокруг Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий от € 250 за всё до 60 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Баку от Б до У Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 3 часа 18 отзывов Легендарные парки Баку Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города Начало: У вашего отеля € 140 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Баку старый и новый - архитектура и искусство Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии от € 225 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря от € 150 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков от € 188 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Первое знакомство с Баку Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо... € 350 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Ковровый тур в Баку Изучить старинные и современные ковры и раскрыть секреты азербайджанского ковроткачества Начало: Около Национального музея ковра € 75 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 5 отзывов Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев Начало: От места проживания гостей € 350 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места Начало: В любом удобном месте в черте города € 140 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов € 140 за всё до 6 чел.