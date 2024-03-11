1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
от €225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ковровый тур в Баку
Изучить старинные и современные ковры и раскрыть секреты азербайджанского ковроткачества
Начало: Около Национального музея ковра
18 июня в 11:00
23 июня в 11:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Баку в проекте Захи Хадид
Побывать в легендарном КЦ Гейдара Алиева с его фантазийными формами и увидеть другие локации по пути
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€88 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаша11 марта 2024Это уже не первый тур с Офилом, и каждый раз он меня удивляет! Мне было интересно узнать ковровую индустрию как
- ЗЗорница20 мая 2019Искренне хотелось поблагодарить гиду, Анар, за уникальную 4-х часовую экскурсию в прекрасном городе Баку. Не хочется называть это событие скучным
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Искусство и музеи»
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Сейчас в Баку в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 225. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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