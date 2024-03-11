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можно более детально и я поделилась этой мыслью с Офилом. Он рассказал мне об истории ковров, сводил в потрясающий мини-музей, где я узнала множество секретов о коврах, о том, что они значили для людей, как их делали, как отличить ковер, сделанный человеком, от фабричного и тп. Как обычно, меня напоили вкуснейшим чаем, накормили сладостями и окружили атмосферой гостеприимства. Спасибо, Офил. Вы самый лучший гид!