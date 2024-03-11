Искусство и музеи – экскурсии в Баку

Найдено 4 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Баку на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Баку старый и новый - архитектура и искусство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
от 225 за всё до 6 чел.
Ковровый тур в Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Ковровый тур в Баку
Изучить старинные и современные ковры и раскрыть секреты азербайджанского ковроткачества
Начало: Около Национального музея ковра
18 июня в 11:00
23 июня в 11:00
75 за всё до 3 чел.
Баку в проекте Захи Хадид
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Баку в проекте Захи Хадид
Побывать в легендарном КЦ Гейдара Алиева с его фантазийными формами и увидеть другие локации по пути
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
88 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маша
    11 марта 2024
    Ковровый тур в Баку
    Это уже не первый тур с Офилом, и каждый раз он меня удивляет! Мне было интересно узнать ковровую индустрию как
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    можно более детально и я поделилась этой мыслью с Офилом. Он рассказал мне об истории ковров, сводил в потрясающий мини-музей, где я узнала множество секретов о коврах, о том, что они значили для людей, как их делали, как отличить ковер, сделанный человеком, от фабричного и тп. Как обычно, меня напоили вкуснейшим чаем, накормили сладостями и окружили атмосферой гостеприимства. Спасибо, Офил. Вы самый лучший гид!

  • З
    Зорница
    20 мая 2019
    Баку старый и новый - архитектура и искусство
    Искренне хотелось поблагодарить гиду, Анар, за уникальную 4-х часовую экскурсию в прекрасном городе Баку. Не хочется называть это событие скучным
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    словом "экскурсия", это был очень интересный и доверительный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в этом потрясающем городе. Спасибо Вам большое и до новых встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 225. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Искусство и музеи», 2 ⭐ отзыва, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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