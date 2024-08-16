читать дальше уменьшить Он рассказал мне об истории ковров, сводил в потрясающий мини-музей, где я узнала множество секретов о коврах, о том, что они значили для людей, как их делали, как отличить ковер, сделанный человеком, от фабричного и тп.

Как обычно, меня напоили вкуснейшим чаем, накормили сладостями и окружили атмосферой гостеприимства.

Спасибо, Офил. Вы самый лучший гид!

Это уже не первый тур с Офилом, и каждый раз он меня удивляет! Мне было интересно узнать ковровую индустрию как можно более детально и я поделилась этой мыслью с Офилом.