Экскурсия подойдёт путешественникам, которые ценят искусство, интересуются историей ковров и хотят расширить свои познания в этой теме.
Вы увидите Музея ковра, рассмотрите частную коллекцию уникальных ковровых изделий и за чашечкой ароматного чая поговорите с искусствоведом об истории и секретах национального азербайджанского ремесла.
Описание экскурсии
- Наша первая локация — Музей ковра. Осмотрим здание снаружи, прогуляемся по расположившемуся рядом Национальному Приморскому парку. Поговорим об авторе проекта здания музея и о самом старом азербайджанском ковре, который хранится в Эрмитаже.
- В Старом городе посетим лавки, где продают старинные и современные ковры. Вы сможете пообщаться с местными продавцами.
- Заглянем в магазин, где представлены одни из лучших образцов шёлковых ковров. Их можно купить и получить сертификат от производителя.
- Нашу программу завершит встреча с искусствоведом. Вы осмотрите частную коллекцию уникальных ковровых изделий и за чашкой ароматного азербайджанского чая послушаете о ковроткачестве и тайнах этого непростого ремесла.
Вы узнаете:
- Что символизируют орнаменты.
- Какие существуют направления в искусстве ковроткачества.
- Какие ковры мужские, а какие — женские, и в чём их предназначение.
- Какую роль играют азербайджанские ковры ручной работы в мировом искусстве.
- И многое другое!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
- Экскурсию можно провести для группы до 6 человек. Если вас больше двух, доплата — 20 евро за каждого последующего.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Национального музея ковра
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 1760 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным
Отзывы и рейтинг
Восхитительный, очень качественно спланированный и организованный тур. Рекомендую всем интересующимся историей и искусством Азербайджана. Огромная благодарность Офилу за глубокие знания и умение ими делиться
Неожиданный, великолепный тур! Главное его украшение - посещение дома музея Кямиля Алиева. Нас встретила его хозяйка Нармина Х., оказавшаяся дочерью Кямиля Алиева. С какой любовью, увлечением, знанием предмета она провела даже не экскурсию, а путешествие в мир художника ковров! Завораживающая экскурсия! Рекомендую. Спасибо Нармина Х., спасибо Офил.
Это уже не первый тур с Офилом, и каждый раз он меня удивляет! Мне было интересно узнать ковровую индустрию как можно более детально и я поделилась этой мыслью с Офилом.
