Пройтись по историческому центру и узнать, как роковая Шамаханская царица связана с городом
Чтобы погрузиться в атмосферу старого Баку, приглашаем вас в его сердце — Ичери-шехер. Вы пройдёте по лабиринтам некогда оживлённых кварталов.
Увидите дворцы и старинную башню, караван-сараи и мечети, купольные восточные бани и особняки 19-20 веков.
Гид расскажет о древнем государстве Ширваншахов, трёх этапах развития Баку, свадебных традициях и многом другом.
Увидите дворцы и старинную башню, караван-сараи и мечети, купольные восточные бани и особняки 19-20 веков.
Гид расскажет о древнем государстве Ширваншахов, трёх этапах развития Баку, свадебных традициях и многом другом.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Дворцовый комплекс династии Ширваншахов, чьим представителем являлась та самая Шамаханская царица
- Девичью башню
- Шамаханские врата
- Дворец бакинских ханов
- Подземный хаммам и хаммам Аджи Бани
- Караван-сараи — Бухарский, Мултани, Большой и Малый
- Джума-мечеть
- Овданы — средневековые приспособления для сбора и очистки дождевой воды
- Кафе, рядом с которым герой фильма «Бриллиантовая рука» произнёс своё легендарное «Чёрт побери»
- Место, где снимали эпизод из фильма «Человек-амфибия»
Вы узнаете:
- О государстве Ширваншахов и разрушительном землетрясении 1192 года
- Трёх этапах развития Баку
- Нефтяном буме и Бакинской губернии
- Азербайджанской Демократической Республике
- Современном Азербайджане
- Бакинских достопримечательностях и пляжах
- Свадебной традиции двухцветного чая
- Особенностях торга на местных рынках
- Национальных алкогольных напитках — как их употреблять и где лучше покупать
В подарок вы получите картину, написанную нефтью.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются напитки в кафе, которое мы посетим по пути
- Оплата оставшейся стоимости — на месте в евро, долларах или манатах
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- На маршруте есть спуски и подъёмы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Низами Гянджеви
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 3017 туристов
Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.
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