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Наскальная живопись Гобустана и поездка на грязевые вулканы

Salekh
Salekh – Гид из Баку
В Гобустане насчитывается около 6000 рисунков, которые создавались со времен мезолита и по средние века.

Приглашаю вас отправится к югу от Баку в археологический заповедник, а так же покажу уникальное природное явление — грязевые вулканы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $150 за экскурсию

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Наскальная живопись Гобустана и поездка на грязевые вулканы
Наскальная живопись Гобустана и поездка на грязевые вулканы

Что вы увидите

  • Два музея в Гобустане
  • Грязевые вулканы
Гобустан — памятник Мирового культурного наследия ЮНЕСКО
Музей петроглифов — так называют Гобустан — гористое местечко, расположенное примерно в 65-км от Баку. Именно тут были найдены древние стоянки первобытных людей эпохи палеолита, оставивших после себя множество наскальных изображений — петроглифов. О Гобустанских петроглифах русские учёные знали ещё в 40-х гг. XIX века. В 1939 году азербайджанский археолог Исхак Джафарзаде начал исследование изображений, задокументировав около 3 500 наскальных рисунков.
Древние памятники и грязевые вулканы
Памятники Гобустана делятся на две группы: 1) наскальные изображения и 2) древние стоянки и другие объекты. В горах ⛰️ Гобустана под названиями Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов — наскальные изображения, стоянка человека, надгробные памятники. После посещения музеев Гобустана, я покажу нашим гостям уникальное природное явление — грязевые вулканы.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Трансфер от отеля
  • Автотранспортные расходы
  • Услуги гида-экскурсовода.
Что не входит
  • Входные билеты в музей
  • Личные расходы.
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Старый город
Наскальная живопись Гобустана и поездка на грязевые вулканы
Наскальная живопись Гобустана и поездка на грязевые вулканы
Наскальная живопись Гобустана и поездка на грязевые вулканы
Наскальная живопись Гобустана и поездка на грязевые вулканы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Salekh
Salekh
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