Гобустан — памятник Мирового культурного наследия ЮНЕСКО

Музей петроглифов — так называют Гобустан — гористое местечко, расположенное примерно в 65-км от Баку. Именно тут были найдены древние стоянки первобытных людей эпохи палеолита, оставивших после себя множество наскальных изображений — петроглифов. О Гобустанских петроглифах русские учёные знали ещё в 40-х гг. XIX века. В 1939 году азербайджанский археолог Исхак Джафарзаде начал исследование изображений, задокументировав около 3 500 наскальных рисунков.

Древние памятники и грязевые вулканы

Памятники Гобустана делятся на две группы: 1) наскальные изображения и 2) древние стоянки и другие объекты. В горах ⛰️ Гобустана под названиями Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов — наскальные изображения, стоянка человека, надгробные памятники. После посещения музеев Гобустана, я покажу нашим гостям уникальное природное явление — грязевые вулканы.

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