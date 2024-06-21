Мы посетим места, которые — казалось бы — выдумывают в сказках. А оказалось, что такие можно отыскать на Апшеронском полуострове. Прежде всего — грязевые вулканы, которые превращают нашу Землю в Марс. Затем — Гобустан и наскальные рисунки. После — вечно горящую гору Янардаг. Завершим путешествие в сказку плавным выходом в реальность: к тёплому морю и городу Сумгаит.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Грязевые вулканы. В Азербайджане находится около 400 грязевых вулканов из 700 мировых. Мы отправимся к самым известным. Вы узнаете о мощной силе грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, увидите кипящие грязевые озёра и сделаете невероятные фото среди марсианских пейзажей.

Заповедник Гобустан — один из самых известных музеев под открытым небом с огромными курганами, пещерами и наскальными рисунками, сделанными в эпоху мезолита. Я расскажу, почему первобытные люди выбрали для житья именно Гобустан.

Мечеть Биби-Эйбат на берегу Каспийского моря. Здесь покоятся останки внучки пророка Мухаммеда.

Горящая гора Янардаг. Природный вечный огонь — одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Вы увидите охваченный пламенем склон горы, который невозможно потушить дождём или засыпать песком. В древности гора являлась местом паломничества огнепоклонников. О её происхождении ходит несколько легенд, и я их вам расскажу.

Город Сумгаит — центр нефтехимической промышленности Азербайджана. Славится мягким климатом и тёплым Каспийским морем. Вы прогуляетесь по зелёному парку и пляжу Сумгаита, в сезон искупаетесь в море. В прибрежных ресторанах можно вкусно и недорого поесть, а заодно попробовать знаменитый кутаб из верблюжьего мяса.

Организационные детали

В стоимость входят: трансфер на комфортабельном авто Nissan X-Trail или Toyota Prius.

Дополнительные расходы