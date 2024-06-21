Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит

Увидеть грязевые вулканы, неугасимый природный огонь и мечеть, где покоится внучка пророка
Мы посетим места, которые — казалось бы — выдумывают в сказках. А оказалось, что такие можно отыскать на Апшеронском полуострове. Прежде всего — грязевые вулканы, которые превращают нашу Землю в Марс. Затем — Гобустан и наскальные рисунки. После — вечно горящую гору Янардаг. Завершим путешествие в сказку плавным выходом в реальность: к тёплому морю и городу Сумгаит.
Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Грязевые вулканы. В Азербайджане находится около 400 грязевых вулканов из 700 мировых. Мы отправимся к самым известным. Вы узнаете о мощной силе грязи и нефти, которая вырывается из недр земли, увидите кипящие грязевые озёра и сделаете невероятные фото среди марсианских пейзажей.

Заповедник Гобустан — один из самых известных музеев под открытым небом с огромными курганами, пещерами и наскальными рисунками, сделанными в эпоху мезолита. Я расскажу, почему первобытные люди выбрали для житья именно Гобустан.

Мечеть Биби-Эйбат на берегу Каспийского моря. Здесь покоятся останки внучки пророка Мухаммеда.

Горящая гора Янардаг. Природный вечный огонь — одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Вы увидите охваченный пламенем склон горы, который невозможно потушить дождём или засыпать песком. В древности гора являлась местом паломничества огнепоклонников. О её происхождении ходит несколько легенд, и я их вам расскажу.

Город Сумгаит — центр нефтехимической промышленности Азербайджана. Славится мягким климатом и тёплым Каспийским морем. Вы прогуляетесь по зелёному парку и пляжу Сумгаита, в сезон искупаетесь в море. В прибрежных ресторанах можно вкусно и недорого поесть, а заодно попробовать знаменитый кутаб из верблюжьего мяса.

Организационные детали

В стоимость входят: трансфер на комфортабельном авто Nissan X-Trail или Toyota Prius.

Дополнительные расходы

  • Вход в заповедник Гобустан — 10 манатов за человека
  • На гору Янардаг — 9 манатов за человека
  • Обед (по желанию) — 15–20 манатов за одного человека

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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