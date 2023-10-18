Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности

Древние наскальные рисунки, грязевые вулканы, горящая гора и зороастрийский храм за 1 день

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Всего в 70 км. от Баку находится удивительный археологический заповедник под открытым небом Гобустан. Вы увидите на его территории жилища древних людей и потрясающие наскальные рисунки. Ещё больше интересных мест расположено в его окрестностях.

Мы посетим грязевые вулканы, мечеть Святой Фатимы, горящую гору Янардаг и зороастрийский храм Атешгях. Обсудим их историю и современность.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
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Описание

Что вас ожидает

Заповедник Гобустан — археологический музей под открытым небом. Во время раскопок здесь было найдено более 100 тысяч предметов разных эпох. Вы увидите наскальные рисунки от Позднего палеолита до Средневековья, курганы, древние жилища и стоянки.

Грязевые вулканы — вы окажетесь в окружении марсианских ландшафтов. Подниметесь к кратеру вулканов и понаблюдаете за местными химическими процессами: бурлением жидкой глины и выходом газа.

Мечеть Святой Фатимы — её оригинальное здание взорвали большевики в 1936 году. Реконструкцию провели самым тщательным образом, опираясь на фотографии и записи путешественников, зодчих и писателей. Приглашаем оценить результаты!

Храм зороастрийцев Атешгях — вы услышите о древней религии огнепоклонников и посетите посвящённый ей храм. Мы расшифруем его архитектурные особенности и расскажем о современных последователях зороастризма.

Горящая гора Янардаг — вы увидите гору с природным вечным огнем, горящим на вершине с древних времен. Мы расскажем, как и почему это происходит.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Гобустанский заповедник — 6 евро, храм Атешгях — 6 евро, гора Янардаг — 5 евро
  • По желанию можно пообедать в рыбном ресторане. Еда и напитки оплачиваются по меню.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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