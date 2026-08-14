Всего в 70 км от Баку находится удивительный археологический заповедник под открытым небом Гобустан. Вы увидите на его территории жилища древних людей и потрясающие наскальные рисунки. Ещё больше интересных мест расположено в его окрестностях. Мы посетим грязевые вулканы, мечеть Святой Фатимы, горящую гору Янардаг и зороастрийский храм Атешгях. Обсудим их историю и современность.

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Описание экскурсии

Заповедник Гобустан — археологический музей под открытым небом. Во время раскопок здесь было найдено более 100 тысяч предметов разных эпох. Вы увидите наскальные рисунки от Позднего палеолита до Средневековья, курганы, древние жилища и стоянки.

Грязевые вулканы — вы окажетесь в окружении марсианских ландшафтов. Подниметесь к кратеру вулканов и понаблюдаете за местными химическими процессами: бурлением жидкой глины и выходом газа.

Мечеть Святой Фатимы — её оригинальное здание взорвали большевики в 1936 году. Реконструкцию провели самым тщательным образом, опираясь на фотографии и записи путешественников, зодчих и писателей. Приглашаем оценить результаты!

Храм зороастрийцев Атешгях — вы услышите о древней религии огнепоклонников и посетите посвящённый ей храм. Мы расшифруем его архитектурные особенности и расскажем о современных последователях зороастризма.

Горящая гора Янардаг — вы увидите гору с природным вечным огнем, горящим на вершине с древних времен. Мы расскажем, как и почему это происходит.

Организационные детали