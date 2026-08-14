Мы посетим грязевые вулканы, мечеть Святой Фатимы, горящую гору Янардаг и зороастрийский храм Атешгях. Обсудим их историю и современность.
Описание экскурсии
Заповедник Гобустан — археологический музей под открытым небом. Во время раскопок здесь было найдено более 100 тысяч предметов разных эпох. Вы увидите наскальные рисунки от Позднего палеолита до Средневековья, курганы, древние жилища и стоянки.
Грязевые вулканы — вы окажетесь в окружении марсианских ландшафтов. Подниметесь к кратеру вулканов и понаблюдаете за местными химическими процессами: бурлением жидкой глины и выходом газа.
Мечеть Святой Фатимы — её оригинальное здание взорвали большевики в 1936 году. Реконструкцию провели самым тщательным образом, опираясь на фотографии и записи путешественников, зодчих и писателей. Приглашаем оценить результаты!
Храм зороастрийцев Атешгях — вы услышите о древней религии огнепоклонников и посетите посвящённый ей храм. Мы расшифруем его архитектурные особенности и расскажем о современных последователях зороастризма.
Горящая гора Янардаг — вы увидите гору с природным вечным огнем, горящим на вершине с древних времен. Мы расскажем, как и почему это происходит.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Гобустанский заповедник — €8 (15 манат) за чел. Храм Атешгях + Горящая гора — €12 (25 манат) за чел.
- Поездка на вулканы оплачивается дополнительно — €15 (30 манат) за группу (1–4 чел.)
- По желанию можно пообедать в рыбном ресторане возле моря или около храма Атешгях в недорогом кафе. Еда и напитки оплачиваются по меню
- Возможно изменение маршрута из-за погодных условий
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Вас забирают рано утром, прямо от
Мы с мужем путешествуем с сыновьями - студентами и были весь день под впечатлением от увиденного и услышанного!
Роман - удивительный человек,
Экскурсовод Заур интересный рассказчик, маршрут был постороин отлично. Приятно, что в плане экскурсии не забыли про обед и привезли нас в очень вкусный рыбный ресторан Каждая локация - восторг, если приедем в Баку еще раз, обязательно обратимся к этим экскурсоводам!
С уважением,Анар!