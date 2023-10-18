Древние наскальные рисунки, грязевые вулканы, горящая гора и зороастрийский храм за 1 день
Мы посетим грязевые вулканы, мечеть Святой Фатимы, горящую гору Янардаг и зороастрийский храм Атешгях. Обсудим их историю и современность.
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Описание
Что вас ожидает
Заповедник Гобустан — археологический музей под открытым небом. Во время раскопок здесь было найдено более 100 тысяч предметов разных эпох. Вы увидите наскальные рисунки от Позднего палеолита до Средневековья, курганы, древние жилища и стоянки.
Грязевые вулканы — вы окажетесь в окружении марсианских ландшафтов. Подниметесь к кратеру вулканов и понаблюдаете за местными химическими процессами: бурлением жидкой глины и выходом газа.
Мечеть Святой Фатимы — её оригинальное здание взорвали большевики в 1936 году. Реконструкцию провели самым тщательным образом, опираясь на фотографии и записи путешественников, зодчих и писателей. Приглашаем оценить результаты!
Храм зороастрийцев Атешгях — вы услышите о древней религии огнепоклонников и посетите посвящённый ей храм. Мы расшифруем его архитектурные особенности и расскажем о современных последователях зороастризма.
Горящая гора Янардаг — вы увидите гору с природным вечным огнем, горящим на вершине с древних времен. Мы расскажем, как и почему это происходит.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Гобустанский заповедник — 6 евро, храм Атешгях — 6 евро, гора Янардаг — 5 евро
- По желанию можно пообедать в рыбном ресторане. Еда и напитки оплачиваются по меню.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.