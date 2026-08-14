Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности

Древние наскальные рисунки, грязевые вулканы, горящая гора и зороастрийский храм за 1 день
Всего в 70 км от Баку находится удивительный археологический заповедник под открытым небом Гобустан. Вы увидите на его территории жилища древних людей и потрясающие наскальные рисунки. Ещё больше интересных мест расположено в его окрестностях.

Мы посетим грязевые вулканы, мечеть Святой Фатимы, горящую гору Янардаг и зороастрийский храм Атешгях. Обсудим их историю и современность.
5
98 отзывов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности

Описание экскурсии

Заповедник Гобустан — археологический музей под открытым небом. Во время раскопок здесь было найдено более 100 тысяч предметов разных эпох. Вы увидите наскальные рисунки от Позднего палеолита до Средневековья, курганы, древние жилища и стоянки.

Грязевые вулканы — вы окажетесь в окружении марсианских ландшафтов. Подниметесь к кратеру вулканов и понаблюдаете за местными химическими процессами: бурлением жидкой глины и выходом газа.

Мечеть Святой Фатимы — её оригинальное здание взорвали большевики в 1936 году. Реконструкцию провели самым тщательным образом, опираясь на фотографии и записи путешественников, зодчих и писателей. Приглашаем оценить результаты!

Храм зороастрийцев Атешгях — вы услышите о древней религии огнепоклонников и посетите посвящённый ей храм. Мы расшифруем его архитектурные особенности и расскажем о современных последователях зороастризма.

Горящая гора Янардаг — вы увидите гору с природным вечным огнем, горящим на вершине с древних времен. Мы расскажем, как и почему это происходит.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Гобустанский заповедник — €8 (15 манат) за чел. Храм Атешгях + Горящая гора — €12 (25 манат) за чел.
  • Поездка на вулканы оплачивается дополнительно — €15 (30 манат) за группу (1–4 чел.)
  • По желанию можно пообедать в рыбном ресторане возле моря или около храма Атешгях в недорогом кафе. Еда и напитки оплачиваются по меню
  • Возможно изменение маршрута из-за погодных условий
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анар
Анар — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1581 туриста
Мы хотим подарить вам, дорогие гости, любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и дух города. Познакомить вас с обычаями страны и многовековой национальной кухней. Мы сделаем так, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей сказкой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
97
4
1
3
2
1
Ярослав
Крайне редко бывает так, что проведя на экскурсии весь день, вечером, первое, что хочется сделать, это написать восторженный отзыв. И это как раз такой случай!
Вас забирают рано утром, прямо от
читать дальшеуменьшить

вашего отеля/апартаментов. Возьмите с собой воду. Но даже если забудете, в машине у Анара она точно будет. Как и миллион историй и ответов на самые разнообразные вопросы, которые неперменно у вас возникнут по ходу путешествия. Вы погрузиесь в мир, где нефть, технологический прогресс, стоянки древнейших людей, храмы огнепоколонников, ислам и зороастризм смешиваются в фантастическом путешествии длинной в половину суток.

Жаркий летний день, жара за 30. Но вы готовы внимательно слушать, проникаться атмосферой посещаемых мест. Если для вас, прикосновение к многотысячелетним петроглифам, буквально пропитанным силой истории, созерцание настоящего вечного огня и многое другое - гулко отдаются в душе, то эта экскурсия для вас.

Крайне редко бывает так, что проведя на экскурсии весь день, вечером, первое, что хочется сделать, это
Крайне редко бывает так, что проведя на экскурсии весь день, вечером, первое, что хочется сделать, это
Крайне редко бывает так, что проведя на экскурсии весь день, вечером, первое, что хочется сделать, это
Крайне редко бывает так, что проведя на экскурсии весь день, вечером, первое, что хочется сделать, это
Крайне редко бывает так, что проведя на экскурсии весь день, вечером, первое, что хочется сделать, это
Крайне редко бывает так, что проведя на экскурсии весь день, вечером, первое, что хочется сделать, это
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Экскурсия на все 10 баллов! Огромная благодарность нашему гиду Роману!
Мы с мужем путешествуем с сыновьями - студентами и были весь день под впечатлением от увиденного и услышанного!
Роман - удивительный человек,
читать дальшеуменьшить

очень грамотный, интеллигентный с глубокими знаниями разных периодов истории. Причем материал подается просто, нескучно, чувствуется, что Роман увлечен своим делом, любит свой город, его историю, прошлое и настоящее.
Представьте себе, что вы встретились со своим старинным, очень хорошим приятелем и вы с ним идете по городу и он, в силу своего образования историка, археолога, рассказывает вам интереснейшие, правдивые, научно доказанные истории! Вам интересно и очень, очень познавательно. Вот таким экскурсоводом оказался Роман!
Сказать -"нам было интересно"- ничего не сказать! Мы влюбились в Баку и Обязательно приедем еще не один раз!
Огромное спасибо за профессионализм и позитивные эмоции!!! 👍👍👍 Всем рекомендуем экскурсии с Романом!!!

Экскурсия на все 10 баллов! Огромная благодарность нашему гиду Роману!
Экскурсия на все 10 баллов! Огромная благодарность нашему гиду Роману!
Экскурсия на все 10 баллов! Огромная благодарность нашему гиду Роману!
Экскурсия на все 10 баллов! Огромная благодарность нашему гиду Роману!
Экскурсия на все 10 баллов! Огромная благодарность нашему гиду Роману!
Экскурсия на все 10 баллов! Огромная благодарность нашему гиду Роману!
Экскурсия на все 10 баллов! Огромная благодарность нашему гиду Роману!
Экскурсия на все 10 баллов! Огромная благодарность нашему гиду Роману!+2
Экскурсия на все 10 баллов! Огромная благодарность нашему гиду Роману!
Экскурсия на все 10 баллов! Огромная благодарность нашему гиду Роману!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсию проводил Роман. Автомобиль очень комфортный. Интересно рассказывал обо всем. Посмотрели много красивых мест, нам очень понравилось, несмотря на жару)) Рекомендую!
Экскурсию проводил Роман. Автомобиль очень комфортный. Интересно рассказывал обо всем. Посмотрели много красивых мест, нам очень
Экскурсию проводил Роман. Автомобиль очень комфортный. Интересно рассказывал обо всем. Посмотрели много красивых мест, нам очень
Экскурсию проводил Роман. Автомобиль очень комфортный. Интересно рассказывал обо всем. Посмотрели много красивых мест, нам очень
Экскурсию проводил Роман. Автомобиль очень комфортный. Интересно рассказывал обо всем. Посмотрели много красивых мест, нам очень
Экскурсию проводил Роман. Автомобиль очень комфортный. Интересно рассказывал обо всем. Посмотрели много красивых мест, нам очень
Экскурсию проводил Роман. Автомобиль очень комфортный. Интересно рассказывал обо всем. Посмотрели много красивых мест, нам очень
Вам был полезен этот отзыв?
А
Сегодня побывали на прекрасной, интересной и познавательной экскурсии вместе с гидом Джавидом. Множество незабываемых локаций от грязевых вулканов до исторических петроглифов и восстановленных храмов. Гид Джавид отлично провел экскурсию и уделил внимание всем нашим пожеланиям. Однозначно рекомендуем и еще раз спасибо Джавиду!
Сегодня побывали на прекрасной, интересной и познавательной экскурсии вместе с гидом Джавидом. Множество незабываемых локаций от
Сегодня побывали на прекрасной, интересной и познавательной экскурсии вместе с гидом Джавидом. Множество незабываемых локаций от
Сегодня побывали на прекрасной, интересной и познавательной экскурсии вместе с гидом Джавидом. Множество незабываемых локаций от
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия превзошла наши ожидания на миллион процентов!
Экскурсовод Заур интересный рассказчик, маршрут был постороин отлично. Приятно, что в плане экскурсии не забыли про обед и привезли нас в очень вкусный рыбный ресторан Каждая локация - восторг, если приедем в Баку еще раз, обязательно обратимся к этим экскурсоводам!
Экскурсия превзошла наши ожидания на миллион процентов!
Экскурсия превзошла наши ожидания на миллион процентов!
Экскурсия превзошла наши ожидания на миллион процентов!
Экскурсия превзошла наши ожидания на миллион процентов!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо огромное Анару за чудесную экскурсию! Анар скорректировал ход экскурсии под наши пожелания по маршруту и по времени. Рассказал все очень интересно и подробно. И даже показал нам православную церковь! Благодарю Анара за радушие и заботу!
Спасибо огромное Анару за чудесную экскурсию! Анар скорректировал ход экскурсии под наши пожелания по маршруту и
Спасибо огромное Анару за чудесную экскурсию! Анар скорректировал ход экскурсии под наши пожелания по маршруту и
Спасибо огромное Анару за чудесную экскурсию! Анар скорректировал ход экскурсии под наши пожелания по маршруту и
Анар
Анар
Ответ организатора:
Благодарю вас, Анна, за тёплый и положительный отзыв! Мне было очень приятно познакомить вас с нашими интересными достопримечательностями. Буду искренне рад видеть вас снова в нашей прекрасной стране.
С уважением,Анар!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии на «Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности»

Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
На машине
5.5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии по окрестностям Баку
Начало: От вашего отеля в Баку (если отель находится в чер...
22 авг в 08:30
23 авг в 08:30
от €129 за всё до 2 чел.
Чудеса Гобустана и Апшерона: от петроглифов до грязевых вулканов (обед включён)
На автобусе
8 часов
-
3%
3 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Чудеса Гобустана и Апшерона: от петроглифов до грязевых вулканов (обед включён)
Из Баку - в один из самых древних заповедников мира, к храму огня Атешгях и горящей горе Янардаг
Начало: На проспекте Азербайджана
Расписание: ежедневно в 08:00
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
€38€39 за человека
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
На машине
5 часов
71 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Прикоснуться к прошлому, узнать о древних цивилизациях и полюбоваться творениями природы и человека
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от €190 за всё до 2 чел.
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
На машине
9 часов
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 10:00
22 авг в 10:00
от €124 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку
-45%
до 31 августа
от €139 за экскурсию