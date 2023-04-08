Что вас ожидает:

Встреча перед Мировым Наследием Девичьей Башней;

Доходим до Бутика, где проводится не только дегустация, но и продажа разного вида икр;

На втором этаже нас ожидает весьма приятная атмосфера, роскошной небольшой комнаты, где преимущественно использованы тона слоновой кости;

Небольшой столик накрыт лучшей икрой, дополнен шампанским;

Начинаете пробовать черную икру только серебряной или керамической ложкой. Икра не должна контактировать с металлами, иначе она моментально окисляется и приобретает неприятный металлический вкус;

Икра будет комнатной температуры. Охлажденной икру не подают. Знатоки кладут ее сверху на руку между большим и указательным пальцами. Под воздействием теплой температуры тела она раскрывает свой вкус и аромат;

Распробуйте на вкус, прижмите икринки к небу и дайте им лопнуть; Почувствуйте, как они «взорвутся», и сок распределится по поверхности языка. Вместе с естественным рыбным вкусом вы также ощутите сливочный или ореховый привкус (в зависимости от вида икры);

Запейте глотком шампанского. С икрой хорошо сочетаются напитки брют и белые сухие вина Мейсари;

Важная информация:

Все предметы дегустации фиксируются в стоимость экскурсии.

Для группы более 3-х человек в стоимость будут входить две порции 113 грамм осетровой икры.

Икру получают из классических каспийских осетров. Все начиналось с 1954, когда впервые в Азербайджане был построен завод по разведению осетровых. Он расположен в Нефтчалинском районе в природном заповеднике на берегу Каспия. В советское время эту икру поставляли в Кремль. Также одним из самых известных поклонников именно нашей икры был сэр Уинстон Черчилль.