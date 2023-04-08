Теперь у каждого из Вас есть возможность оценить потрясающий вкус и высокое качество этого деликатеса.
Вы сможете попробовать осетровую или белужью икру прямо в бутике, с подноткой хорошего французского шампанского или вина.
Вы сможете попробовать осетровую или белужью икру прямо в бутике, с подноткой хорошего французского шампанского или вина.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Девичья Башня
- Караван-сарай XVII века
- Бутик, где проводится дегустация икры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Икру получают из классических каспийских осетров. Все начиналось с 1954, когда впервые в Азербайджане был построен завод по разведению осетровых. Он расположен в Нефтчалинском районе в природном заповеднике на берегу Каспия. В советское время эту икру поставляли в Кремль. Также одним из самых известных поклонников именно нашей икры был сэр Уинстон Черчилль.
Что вас ожидает:
- Встреча перед Мировым Наследием Девичьей Башней;
- Доходим до Бутика, где проводится не только дегустация, но и продажа разного вида икр;
- На втором этаже нас ожидает весьма приятная атмосфера, роскошной небольшой комнаты, где преимущественно использованы тона слоновой кости;
- Небольшой столик накрыт лучшей икрой, дополнен шампанским;
- Начинаете пробовать черную икру только серебряной или керамической ложкой. Икра не должна контактировать с металлами, иначе она моментально окисляется и приобретает неприятный металлический вкус;
- Икра будет комнатной температуры. Охлажденной икру не подают. Знатоки кладут ее сверху на руку между большим и указательным пальцами. Под воздействием теплой температуры тела она раскрывает свой вкус и аромат;
- Распробуйте на вкус, прижмите икринки к небу и дайте им лопнуть; Почувствуйте, как они «взорвутся», и сок распределится по поверхности языка. Вместе с естественным рыбным вкусом вы также ощутите сливочный или ореховый привкус (в зависимости от вида икры);
- Запейте глотком шампанского. С икрой хорошо сочетаются напитки брют и белые сухие вина Мейсари;
Важная информация:
- Все предметы дегустации фиксируются в стоимость экскурсии.
- Для группы более 3-х человек в стоимость будут входить две порции 113 грамм осетровой икры.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 1 Икра осетровая 113 гр
- Бутылка шампанского
- Сыры, йогурты, блинчики
- Фрукты
- Вода
- Что не входит
- Стоимость дополнительного обеда
- Дополнительный заказ алкогольных и безалкогольных напитков в бутике
- Дополнительный заказ любой порции любого вида икры
- Место начала и завершения?
- Девичья Башня (на азер. Гыз Галасы)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Все предметы дегустации фиксируются в стоимость экскурсии.
- Для группы более 3-х человек в стоимость будут входить две порции 113 грамм осетровой икры
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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