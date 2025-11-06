читать дальше

Было очень интересно! Лачин много знает и интересно рассказывает, ответил на все наши вопросы на различные темы)) Вместе провели почти весь день, и было ощущение, что мы поехали с приятелем, так непринужденно и приятно проведена экскурсия. Из объектов особенно понравились горы Хызы, действительно красиво и необычно выглядит это место. Времени на осмотр было столько, сколько хотели, спасибо за это.



Дополнительно брали экскурсию в Янардаг и Храм огня. Нашим гидом был Фуад. Тоже очень приятно провели время, рассказ был интересен даже ребенку. По пути к достопримечательностям Фуад рассказывал в целом про Азербайджан и про те места, которые мы проезжали.



Гиды пунктуальны, вежливы, приятны в общении, а главное обладают огромным запасом знаний, которым с удовольствием делятся))

Очень советую обращаться именно к этой команде, точно не пожалеете))



P.S. Автомобили комфортные, вождение безопасное.