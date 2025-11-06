Экскурсия предлагает посетить живописные места Азербайджана. В Масазыре находится Розовое озеро, цвет которого обусловлен микроорганизмами. Радужные горы Хызы удивят разноцветными слоями пород. На горе Бешбармаг откроются виды на Каспийское море. Завершит путешествие дегустация чёрной икры. Программа включает трансфер, услуги гида и пикник на вершине горы. Подходит для взрослых и детей с 7 лет
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальные природные локации
- 🎨 Радужные горы Хызы
- 🏞 Виды на Каспийское море
- 🍽 Дегустация чёрной икры
- 🚗 Комфортный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Розовое озеро
- Радужные горы Хызы
- Гора Бешбармаг
Описание экскурсии
- Розовое озеро. Мы отправимся в посёлок Масазыр, что недалеко от Баку. Там находится удивительное озеро: его розовый цвет обусловлен наличием в воде микроорганизмов. Вы полюбуетесь этим чудом природы и сделаете красивые фото
- Радужные горы Хызы. Они славятся разноцветными слоями, которые создают впечатляющий пейзаж. В породе присутствуют железо и медь: они окисляются и создают яркие оттенки красного, оранжевого, жёлтого и зелёного. Здесь вы почувствуете себя словно на другой планете
- Гора Бешбармаг. Популярное место для паломничества и пеших прогулок. Вас ждут живописные виды на Каспийское море и чаепитие со сладостями. А завершим путешествие дегустацией чёрной икры
Во время экскурсии вы не только побываете в самых красивых уголках Азербайджана, но и послушаете о событиях, произошедших здесь в древние времена. Представите, как могли выглядеть жители этих мест, и узнаете, какие истории они могли рассказывать о горе, с которой связывали свои надежды и мечты.
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобилях Honda Civic, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano (в зависимости от количества человек)
- Программа подходит взрослым и детям с 7 лет
- В стоимость входит: трансфер, услуги гида, пикник на вершине горы Бешбармаг, дегустация чёрной икры. Отдельно по желанию оплачивается обед в кафе
- До вершины горы Бешбармаг мы доберёмся на машине и пройдём по лестнице оставшиеся 50 метров
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — €40 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азер — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 722 туристов
Добрый день! Меня зовут Азер, я гид. Больше 5 лет организую туры в такие регионы, как Губа, Гусар, Габала, Ленкорань, Лагич и Баку. Добро пожаловать в страну огней, где гармоничноЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Г
Григорий
6 ноя 2025
В целом нормально, но по факту рассчитывайте не на экскурсию а на хороший добротный трансфер
М
Мария
5 ноя 2025
Яркое, красочное путешествие по природным красотам Азербайджана! Совсем не утомительно, дарит массу положительных эмоций, теплота приема на горе Бешбармаг просто зашкаливает ❤️ огромное спасибо организаторам за душевность и гостеприимство!
A
Anna
29 окт 2025
Провели отличный день, наслаждаясь природой. Нашим гидом был Идрис — рассказывал много интересного о городе, достопримечательностях, истории и всех локациях по дороге. Было очень комфортно быть только с гидом, а не в большой тургруппе. Рекомендуем!
И
Илья
27 окт 2025
Прекрасный маршрут, есть много возможностей для хороших фото.
«Экскурсовод»-водитель Идрис - крайне приветливый, знающий и обходительный и обязательный человек. Можно было бы машину поновее, но это компенсируется сполна качеством сопровождения. Маршрут очень понравился: марсианские горы, розовое озеро, прекрасное чаепитие в горах. Прекрасный тур за эти деньги!
Alina
25 окт 2025
Эта была потрясающая поездка, много информации, много смеха, много эмоций. Спасибо большое за прекрасную экскурсию
В
Владимир
20 окт 2025
Очень крутая экскурсия. Я и представить не мог, что в окрестностях Баку столько природных красот. Гид Идрис - просто супер. Я обычно готовлюсь к путешествию и заранее читаю о городе, где буду. Но он знает очень много интересных фактов, которые я не находил раньше, и очень хорошо преподносит их. Всё на самом высоком уровне.
А
Алуа
19 окт 2025
Интересная экскурсия, замечательный гид, обязательно к посещению
Надежда
16 окт 2025
Чудесная экскурсия!
Азер и Идрис сделали мой день незабываемым! Индивидуальный подход. У меня было очень мало времени, поэтому экскурсия началась по моей просьбе в 6.30 утра. Необыкновенный рассказ об Азербайджане. Культуре,
В
Виктор
13 окт 2025
Ездили с гидом по имени Лачин, остались очень довольны. Машина была новая, комфортная. Лачин рассказывал интересные факты про места, которые мы посещали (чувствовалось, что он хорошо разбирается в истории и
П
Павлова
10 окт 2025
Замечательная индивидуальная экскурсия! Нас забрали от отеля и туда же привезли! Ни под кого не подстраивались, никого не ждали! Только положительные впечатления! Спасибо!
Ольга
8 окт 2025
Азер, спасибо огромное за чудесно проведенное время в Азербайджане! За команду прекрасных гидов, за гостеприимство и помощь с трансфером!
В сентябре мы с семьёй посетили данную экскурсию, нашим гидом был Лачин.
Мария
8 окт 2025
Ездили на экскурсию с гидом и, по совместительству, водителем Фуадом. По дороге на локации гид рассказывал интересную информацию об окрестностях и Азербайджане вцелом. Озеро Масазыр нас немного подвело, было не
А
Александра
19 авг 2025
Отличная экскурсия, съездили комфортно, с подругами не спеша посетили несколько локаций! И очень-очень вкусно поужинали:) Все супер! Фуад, спасибо!
Александр
16 авг 2025
Экскурсия с Фуадом пролетела на одном дыхании, хотя мы посетили несколько локаций в этот день! Сначала Фуад познакомил нас с Розовым озером невероятной красоты, мы на себе смогли ощутить лечебные
Маркова
6 авг 2025
У нас был гид-сопровождающий Идрис. Все прошло отлично, приехал вовремя, ждал нас возле отеля, везде отвез, все показал, рассказал. Приятно вести беседу, очень спокойный и интересный человек. Сама экскурсия того точно стоит, особенно гора Бешбармак и чаепитие на ней, наполняешься спокойствием и чувством гармонии.
Рекомендую поехать)
