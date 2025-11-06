Мои заказы

Цветные чудеса Азербайджана и дегустация чёрной икры

Окунитесь в красоту Азербайджана: розовое озеро, радужные горы и дегустация чёрной икры. Уникальные природные локации ждут вас
Экскурсия предлагает посетить живописные места Азербайджана. В Масазыре находится Розовое озеро, цвет которого обусловлен микроорганизмами. Радужные горы Хызы удивят разноцветными слоями пород. На горе Бешбармаг откроются виды на Каспийское море. Завершит путешествие дегустация чёрной икры. Программа включает трансфер, услуги гида и пикник на вершине горы. Подходит для взрослых и детей с 7 лет
54 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальные природные локации
  • 🎨 Радужные горы Хызы
  • 🏞 Виды на Каспийское море
  • 🍽 Дегустация чёрной икры
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Розовое озеро
  • Радужные горы Хызы
  • Гора Бешбармаг

Описание экскурсии

  • Розовое озеро. Мы отправимся в посёлок Масазыр, что недалеко от Баку. Там находится удивительное озеро: его розовый цвет обусловлен наличием в воде микроорганизмов. Вы полюбуетесь этим чудом природы и сделаете красивые фото
  • Радужные горы Хызы. Они славятся разноцветными слоями, которые создают впечатляющий пейзаж. В породе присутствуют железо и медь: они окисляются и создают яркие оттенки красного, оранжевого, жёлтого и зелёного. Здесь вы почувствуете себя словно на другой планете
  • Гора Бешбармаг. Популярное место для паломничества и пеших прогулок. Вас ждут живописные виды на Каспийское море и чаепитие со сладостями. А завершим путешествие дегустацией чёрной икры

Во время экскурсии вы не только побываете в самых красивых уголках Азербайджана, но и послушаете о событиях, произошедших здесь в древние времена. Представите, как могли выглядеть жители этих мест, и узнаете, какие истории они могли рассказывать о горе, с которой связывали свои надежды и мечты.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобилях Honda Civic, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano (в зависимости от количества человек)
  • Программа подходит взрослым и детям с 7 лет
  • В стоимость входит: трансфер, услуги гида, пикник на вершине горы Бешбармаг, дегустация чёрной икры. Отдельно по желанию оплачивается обед в кафе
  • До вершины горы Бешбармаг мы доберёмся на машине и пройдём по лестнице оставшиеся 50 метров
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — €40 за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азер
Азер — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 722 туристов
Добрый день! Меня зовут Азер, я гид. Больше 5 лет организую туры в такие регионы, как Губа, Гусар, Габала, Ленкорань, Лагич и Баку. Добро пожаловать в страну огней, где гармонично
сочетаются богатейшая культура и вековые традиции. В Азербайджане вы найдёте жаркое южное солнце и тёплое Каспийское море, заснеженные склоны величественных Кавказских гор и исторические памятники, древнее искусство и современные архитектурные шедевры. Наша команда искренне любит свою страну и с радостью покажет её вам!

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Г
Григорий
6 ноя 2025
В целом нормально, но по факту рассчитывайте не на экскурсию а на хороший добротный трансфер
М
Мария
5 ноя 2025
Яркое, красочное путешествие по природным красотам Азербайджана! Совсем не утомительно, дарит массу положительных эмоций, теплота приема на горе Бешбармаг просто зашкаливает ❤️ огромное спасибо организаторам за душевность и гостеприимство!
A
Anna
29 окт 2025
Провели отличный день, наслаждаясь природой. Нашим гидом был Идрис — рассказывал много интересного о городе, достопримечательностях, истории и всех локациях по дороге. Было очень комфортно быть только с гидом, а не в большой тургруппе. Рекомендуем!
И
Илья
27 окт 2025
Прекрасный маршрут, есть много возможностей для хороших фото.
«Экскурсовод»-водитель Идрис - крайне приветливый, знающий и обходительный и обязательный человек. Можно было бы машину поновее, но это компенсируется сполна качеством сопровождения. Маршрут очень понравился: марсианские горы, розовое озеро, прекрасное чаепитие в горах. Прекрасный тур за эти деньги!
Идрис, спасибо! Рекомендую
Alina
Alina
25 окт 2025
Эта была потрясающая поездка, много информации, много смеха, много эмоций. Спасибо большое за прекрасную экскурсию🩷
В
Владимир
20 окт 2025
Очень крутая экскурсия. Я и представить не мог, что в окрестностях Баку столько природных красот. Гид Идрис - просто супер. Я обычно готовлюсь к путешествию и заранее читаю о городе, где буду. Но он знает очень много интересных фактов, которые я не находил раньше, и очень хорошо преподносит их. Всё на самом высоком уровне.
А
Алуа
19 окт 2025
Интересная экскурсия, замечательный гид, обязательно к посещению
Надежда
Надежда
16 окт 2025
Чудесная экскурсия!
Азер и Идрис сделали мой день незабываемым! Индивидуальный подход. У меня было очень мало времени, поэтому экскурсия началась по моей просьбе в 6.30 утра. Необыкновенный рассказ об Азербайджане. Культуре,
истории и многое другое. Интересно. Легко и ненавязчиво.
У меня было День рождение. Азер и Идрис воплотили мое желание с воздушными шарами. Мне очень понравилось! Есть такие люди, которые очень быстро становятся друзьями. Это про них. Спасибо большое за чудесный день. Эмоции и заботу!!!!

В
Виктор
13 окт 2025
Ездили с гидом по имени Лачин, остались очень довольны. Машина была новая, комфортная. Лачин рассказывал интересные факты про места, которые мы посещали (чувствовалось, что он хорошо разбирается в истории и
в деталях маршрута), мог поддержать дискуссию по ним, но при этом без перебора (скучно не было). Чутко реагировал на наши просьбы, в итоге подстроил маршрут так, чтобы мы и не бежали, и посетили что хотели, и успели к нужному времени. Однозначно рекомендуем)

П
Павлова
10 окт 2025
Замечательная индивидуальная экскурсия! Нас забрали от отеля и туда же привезли! Ни под кого не подстраивались, никого не ждали! Только положительные впечатления! Спасибо!
Ольга
Ольга
8 окт 2025
Азер, спасибо огромное за чудесно проведенное время в Азербайджане! За команду прекрасных гидов, за гостеприимство и помощь с трансфером!

В сентябре мы с семьёй посетили данную экскурсию, нашим гидом был Лачин.
Было очень интересно! Лачин много знает и интересно рассказывает, ответил на все наши вопросы на различные темы)) Вместе провели почти весь день, и было ощущение, что мы поехали с приятелем, так непринужденно и приятно проведена экскурсия. Из объектов особенно понравились горы Хызы, действительно красиво и необычно выглядит это место. Времени на осмотр было столько, сколько хотели, спасибо за это.

Дополнительно брали экскурсию в Янардаг и Храм огня. Нашим гидом был Фуад. Тоже очень приятно провели время, рассказ был интересен даже ребенку. По пути к достопримечательностям Фуад рассказывал в целом про Азербайджан и про те места, которые мы проезжали.

Гиды пунктуальны, вежливы, приятны в общении, а главное обладают огромным запасом знаний, которым с удовольствием делятся))
Очень советую обращаться именно к этой команде, точно не пожалеете))

P.S. Автомобили комфортные, вождение безопасное.

Мария
Мария
8 окт 2025
Ездили на экскурсию с гидом и, по совместительству, водителем Фуадом. По дороге на локации гид рассказывал интересную информацию об окрестностях и Азербайджане вцелом. Озеро Масазыр нас немного подвело, было не
такое розовое и немного грязноватое, но все равно погуляли, посмотрели. Горы Хызы очень необычные, рекомендую посмотреть, походить там. Гора Бешбармаг вообще вне конкуренции. К сожалению, сезон чаепития на вершине горы уже закрыт, поэтом чай пили внизу, но всё было очень вкусно, особенно, подаренный нам дядей Яшей сладкий гранат. Нам к тому же повезло с погодой, было солнце, поэтому виды просто бомбические! Дегустация икры тоже норм., пробовать дают палочками, но можно и палочкой зачерпнуть побольше 😂. Икра неплохая и по цене норм., взяли себе баночку на закуску под гранатовое вино. В общем, экскурсию рекомендую.

А
Александра
19 авг 2025
Отличная экскурсия, съездили комфортно, с подругами не спеша посетили несколько локаций! И очень-очень вкусно поужинали:) Все супер! Фуад, спасибо!
Александр
Александр
16 авг 2025
Экскурсия с Фуадом пролетела на одном дыхании, хотя мы посетили несколько локаций в этот день! Сначала Фуад познакомил нас с Розовым озером невероятной красоты, мы на себе смогли ощутить лечебные
свойства этой волшебный части земли. Затем были завораживпющие Радужные горы и, казалось бы, неприступная гора Бешбармак. Но Фуад был с нами и заявленный чай с восточным сладостями на самой вершине горы оказался волшебной наградой за тёплое расположение и информативное общение! Сам подъем мы даже не заметили за дружеской беседой и познавательной информацией. Фуад располагает к себе с первых минут общения и до конца экскурсии мы понимали, что человек много знает исторических моментов о своём крае и ответил на все наши вопросы, что были у нас по приезду в Баку. Огромное Спасибо за интересно прожитый день, прекрасные фото и заботу.

Маркова
Маркова
6 авг 2025
У нас был гид-сопровождающий Идрис. Все прошло отлично, приехал вовремя, ждал нас возле отеля, везде отвез, все показал, рассказал. Приятно вести беседу, очень спокойный и интересный человек. Сама экскурсия того точно стоит, особенно гора Бешбармак и чаепитие на ней, наполняешься спокойствием и чувством гармонии.
Рекомендую поехать)
