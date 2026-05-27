Вы проедете по Баку — от исторических кварталов до современных символов — и услышите, как он рос и крепчал на стыке эпох и культур. Затем погрузитесь в виноделие Азербайджана — попробуете, если захотите, лучшие напитки в Музее вина. И узнаете, как развивались местные питейные традиции от древности до наших дней.
Описание экскурсии
Вы оцените контрасты Баку — от архитектуры 19–20 веков до современных символов города.
Увидите:
- знаковые локации — Нагорный парк, Приморский бульвар, «Бакинскую Венецию», Пламенные башни и другие
- Чёрный и Белый города и магистрали середины 20 века
- исторические места — Девичью башню, «Дворец Гюлистан» и Дом Гаджинского
- первую в мире нефтяную скважину и работающие качалки — истоки нефтяной истории Азербайджана
Отправитесь на дегустацию в Музей вина — и за 1 час здесь:
- узнаете о секретах местного виноделия и особенностях производства
- познакомитесь с образцами вин 60–70-х годов
- попробуете азербайджанские вина и разберётесь в их характерах
- получите рекомендации по выбору вин и их сочетанию с блюдами
Организационные детали
- Дегустация оплачивается дополнительно — ~€18 за чел., если вас четверо и больше, и ~€28 за чел., если вас меньше трёх
- В дегустацию входит: три вида вина, оливки, хлеб, сыр, сухофрукты, вода. Также можно докупить вино — ~€5 за бутылку
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала — ваша команда гидов в Баку
Я лицензированный гид в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA в Азербайджане. Два высших образования — училась в Азербайджане
