Из Баку - к чарующей магии огня и цветным горам Хызы

Проникнуться духом «страны огня» в удивительных по своей энергетике местах
Этот маршрут для тех, кто хочет увидеть главные природные достопримечательности и исторические места Азербайджана, не уезжая далеко от столицы.

Вы отправитесь к наследию древних почитателей магии огня, посетите храм огнепоклонников Атешгях и Апшеронский «вечный огонь». И прогуляетесь по цветным горам Хызы.
Описание экскурсии

Храм огнепоклонников Атешгях

Построенный на древних местах выхода природных огней, когда-то он являлся домом почитателей зороастрийской культуры. Им восхищались многие знаменитости мира: учёный Менделеев, художник Верещагин, писатель Дюма-отца. В период строительства первых нефтяных вышек храм сохранил историю магии огня. Вы узнаете, почему эта достопримечательность и в наши дни входит в список самых популярных туристических маршрутов.

Янардаг — холм, который никогда не гаснет

У подножия этого песчаного холма уже сотни лет горит природный огонь. Таких мест на планете — единицы, и Апшеронский «вечный огонь» — один из самых доступных. Здесь можно не только увидеть удивительное природное явление, но и прочувствовать суровый, но завораживающий ландшафт Апшерона.

Розовые горы Хызы

Живописный горный массив с необычной расцветкой, расположенный в районе Хызы, недалеко от Баку. Уникальный геологический ландшафт идеально подходит для несложных фотопрогулок, во время которых можно насладиться красотой окружающей местности.

В случае дождливой погоды посещение розовых гор можно заменить на знакомство с исторической башней 12 века в окрестностях Баку.

Организационные детали

  • Для группы до 3 человек экскурсия проходит на моем автомобиле Kia Pride
  • Дополнительно оплачивается комбинированный билет в два музея — 15 манатов с чел.
  • Экскурсия предусматривает непродолжительные пешеходные прогулки по пересечённой местности, не забудьте про удобную обувь

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля
Наиля — ваш гид в Баку
Провела экскурсии для 1084 туристов
Я — коренная бакинка и аккредитованный гид по городу Баку, по совместительству — водитель. Экскурсии провожу на собственном транспорте вместимостью до четырёх пассажиров. Увлечена историей и культурой. Работа заключается лишь в
том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовётся Азербайджаном. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после — с гораздо большим интересом путешествовали по стране самостоятельно. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

Д
Денис
9 окт 2025
Большое спасибо Наиле за прекрасный познавательный день! Это была тренировка как умственная, так и физическая - масса интересной культурно-исторической информации и ободряющая прогулка по крутым розовым склонам. Также по дороге много интересного узнали о современном Баку и Азербайджане в целом, получили рекомендации по интересным местам и заведениям. Рекомендуем!
