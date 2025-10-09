Построенный на древних местах выхода природных огней, когда-то он являлся домом почитателей зороастрийской культуры. Им восхищались многие знаменитости мира: учёный Менделеев, художник Верещагин, писатель Дюма-отца. В период строительства первых нефтяных вышек храм сохранил историю магии огня. Вы узнаете, почему эта достопримечательность и в наши дни входит в список самых популярных туристических маршрутов.
Янардаг — холм, который никогда не гаснет
У подножия этого песчаного холма уже сотни лет горит природный огонь. Таких мест на планете — единицы, и Апшеронский «вечный огонь» — один из самых доступных. Здесь можно не только увидеть удивительное природное явление, но и прочувствовать суровый, но завораживающий ландшафт Апшерона.
Розовые горы Хызы
Живописный горный массив с необычной расцветкой, расположенный в районе Хызы, недалеко от Баку. Уникальный геологический ландшафт идеально подходит для несложных фотопрогулок, во время которых можно насладиться красотой окружающей местности.
В случае дождливой погоды посещение розовых гор можно заменить на знакомство с исторической башней 12 века в окрестностях Баку.
Организационные детали
Для группы до 3 человек экскурсия проходит на моем автомобиле Kia Pride
Дополнительно оплачивается комбинированный билет в два музея — 15 манатов с чел.
Экскурсия предусматривает непродолжительные пешеходные прогулки по пересечённой местности, не забудьте про удобную обувь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля — ваш гид в Баку
Провела экскурсии для 1084 туристов
Я — коренная бакинка и аккредитованный гид по городу Баку, по совместительству — водитель. Экскурсии провожу на собственном транспорте вместимостью до четырёх пассажиров.
Увлечена историей и культурой. Работа заключается лишь в
том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовётся Азербайджаном. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после — с гораздо большим интересом путешествовали по стране самостоятельно.
До скорой встречи!
Д
Денис
9 окт 2025
Большое спасибо Наиле за прекрасный познавательный день! Это была тренировка как умственная, так и физическая - масса интересной культурно-исторической информации и ободряющая прогулка по крутым розовым склонам. Также по дороге много интересного узнали о современном Баку и Азербайджане в целом, получили рекомендации по интересным местам и заведениям. Рекомендуем!