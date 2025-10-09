Этот маршрут для тех, кто хочет увидеть главные природные достопримечательности и исторические места Азербайджана, не уезжая далеко от столицы. Вы отправитесь к наследию древних почитателей магии огня, посетите храм огнепоклонников Атешгях и Апшеронский «вечный огонь». И прогуляетесь по цветным горам Хызы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Храм огнепоклонников Атешгях

Построенный на древних местах выхода природных огней, когда-то он являлся домом почитателей зороастрийской культуры. Им восхищались многие знаменитости мира: учёный Менделеев, художник Верещагин, писатель Дюма-отца. В период строительства первых нефтяных вышек храм сохранил историю магии огня. Вы узнаете, почему эта достопримечательность и в наши дни входит в список самых популярных туристических маршрутов.

Янардаг — холм, который никогда не гаснет

У подножия этого песчаного холма уже сотни лет горит природный огонь. Таких мест на планете — единицы, и Апшеронский «вечный огонь» — один из самых доступных. Здесь можно не только увидеть удивительное природное явление, но и прочувствовать суровый, но завораживающий ландшафт Апшерона.

Розовые горы Хызы

Живописный горный массив с необычной расцветкой, расположенный в районе Хызы, недалеко от Баку. Уникальный геологический ландшафт идеально подходит для несложных фотопрогулок, во время которых можно насладиться красотой окружающей местности.

В случае дождливой погоды посещение розовых гор можно заменить на знакомство с исторической башней 12 века в окрестностях Баку.

Организационные детали