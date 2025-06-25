Однодневный тур по основным достопримечательностям города, включая Ленкоранскую крепость, Круговую крепость Зиндан и дом-музей хана, Чайные плантации и Гирканский заповедник, озеро Ханбулан.
Описание экскурсии
- Ленкоранская крепость: исследуйте остатки древних стен и башен, которые когда-то защищали город.
- Круговая крепость Зиндан: узнайте историю этой уникальной крепости, которая служила тюрьмой и маяком.
- Гирканский национальный парк: прогулка по заповеднику, где можно увидеть уникальные растения и животных.
- Прогулка по цитрусовым садам, где можно увидеть, как выращивают мандарины, апельсины и лимоны. В зависимости от сезона, можно даже попробовать свежие фрукты.
- Чайные плантации: посетите местные чайные плантации, попробуйте свежий чай и узнайте о процессе его производства.
- Озеро Ханбулан: прогулка вокруг живописного озера, окружённого густыми лесами Гирканского заповедника. Отличное место для пикника и отдыха на природе • Ленкоранский маяк: посещение исторического маяка, который является символом города. Узнайте о его истории и насладитесь великолепными видами на Каспийское море.
- Дом последнего Ленкоранского хана: посещение дома-музея, построенного в 1913 году. Узнайте о жизни и истории последнего хана Ленкорани.
По согласованию с гидом.
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от вашего отеля
Завершение: Привезем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
