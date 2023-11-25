Описание

Что вас ждет Мы погуляем на берегу одного из восьми розовых озер мира, вода которого богата йодом и бромом. Здесь можно собрать соль, как это делали раньше люди для употребления в пищу и продажи. Исследуем сланцевые горы, которые называют «Азербайджанским Марсом». Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена: почему здешние горы красные, оранжевые, белые, а местами и черные? Может, мы на экскурсии найдем ответ? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг, чтобы загадать желание. Местные агсаггаллы (старейшины) рассказывают легенду, как на вершине этой горы в духовном мире встретились пророк Хыдыр-Зинды с пророком Моисеем. Каждый год тысячи паломников стараются преодолеть этот путь. Мы тоже поднимемся по этой дороге. И это ещё не всё! После экскурсии вы сможете попробовать необычные блюда: кебабы и кутабы из верблюжьего мяса, из зелени, из сыра, из баранины. Также можем посетить местную шашлычную и рыбный ресторан.