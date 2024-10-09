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Розовые воды, горы с агатами и пальцами, вкус деликатес Каспия

Мы прогуляемся по берегу Розового озера, вода которого богата йодом и бромом, и исследуем сланцевые горы, которые называют «Азербайджанским Марсом» в красно-белых цветах.

Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена, может, у нас получится? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг.
5
35 отзывов
Розовые воды, горы с агатами и пальцами, вкус деликатес Каспия
Розовые воды, горы с агатами и пальцами, вкус деликатес Каспия
Розовые воды, горы с агатами и пальцами, вкус деликатес Каспия

Описание экскурсии

Мы погуляем на берегу одного из восьми розовых озер мира, вода которого богата йодом и бромом. Здесь можно собрать соль, как это делали раньше люди для употребления в пищу и продажи. Исследуем сланцевые горы, которые называют «Азербайджанским Марсом». Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена: почему здешние горы красные, оранжевые, белые, а местами и черные? Может, мы на экскурсии найдем ответ? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг, чтобы загадать желание. Местные агсаггаллы (старейшины) рассказывают легенду, как на вершине этой горы в духовном мире встретились пророк Хыдыр-Зинды с пророком Моисеем. Каждый год тысячи паломников стараются преодолеть этот путь. Мы тоже поднимемся по этой дороге. И это ещё не всё! Как же быть на берегу Каспийского моря и не попробовать чёрную икру. После экскурсии вы сможете продегустировать черную икру и купить ее для родных, также попробовать асетрину на вкус

08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:30,09:45,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,12:30,20;00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Розовое озеро Масазыр
  • Красные горы Хызы
  • Гора Бешбармаг
  • Пожеланию можно поехать на дегустацию чёрной икры
  • Пожеланию обед в кафе где можете попробовать рыбные и мясные шашлыки
  • Пожеланию чаепития на горе желания с местными сладостями
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт, мы приедем в адресс проживания в Баку. /n
  • «Базовая цена на группу от 1 до 4 человек, » Можно начать экскурсию в аэропорту и закончит в аэропорту
  • В радиусе больше 30 км от Баку начало экскурсии
  • Доплата от 25 до 50 долларов
  • От количества людей «, » Дегустация икры бесплатная
  • Будет желания можно купить
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
  • Шампур асетрины от 12 долларов
  • Больше четырёх человек в группе, на человека 25 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы приедем за Вами в адресс проживания в Баку. От центра Баку свыше 25 км доплата 20 долларов
Завершение: Старый город, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: 08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:30,09:45,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,12:30,20;00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Посетили экскурсию с прекрасным гидом Шамилем! Очень комфортное времяпрепровождение! Виды открываются просто нереальные! Если Вы хотите получить отличные фотографии на лучших локациях, то обращайтесь к Шамилю. Незабываемые впечатления от соли
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на розовом озере, от видов с Бешбармага ну и от радужных гор! По нашей просьбе наш супер-гид завез к морю, где мы смогли искупаться, угостил вкусным чаем с кутабами, порекомендовал кафе и ответил на кучу наших вопросов:))! Рекомендую от всей души! Спасибо за гостеприимство, от Азербайджана у нас остались великолепные воспоминания и впечатления! Благодарим нашего гида за экскурсию и желаем процветания в столь нужном, для нас туристов, деле!

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Н
Были на экскурсии с Орханом. Впечатления только положительные. Организация: все вовремя, заранее обговорили время и место встречи. Орхан ответил на уточняющие вопросы по форме одежды. Комфортабельный автомобиль, аккуратное вождение, посмотрели
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все, что было запланировано, несмотря на возможный дождь. Орхан контролировал ситуацию, и мы отправились на локации с учетом погоды. Что сказать про гида? Эрудированный, образованный, с отличным чувством юмора, очень приятный в общении. Хочу сказать ему огромное спасибо за помощь на всем протяжении маршрута. И подскажет, и поддержит, и подхватит где нужно) Орхан выбирал лучшие точки для уникальных, красивых фотографий на память о прекрасной природе Азербайджана. Сам маршрут экскурсии очень удобен для тех, кто не может или не хочет надолго уезжать из города. Устать не успеваешь. И озеро, и горы великолепны. Особенно с таким замечательным гидом. Будем рекомендовать его и этот маршрут друзьям и коллегам.

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Т
Встреча с Рашадом и Юсифом была настоящим удовольствием! Они оказались интересными собеседниками, культурными и дружелюбными людьми. Во время индивидуальной экскурсии они адаптировали маршрут под наши пожелания и темп, помогали выбирать
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лучшие ракурсы для фотографий. Их страсть к проведению экскурсий просвечивала сквозь каждое слово и действие, делая опыт еще более приятным. Благодаря им мы получили множество впечатлений о природе и истории страны. Экскурсия была очень интересной, информативной и визуально привлекательной. Благодаря их харизме это стало одним из лучших моментов наших путешествий. Благодарим Юсифа за замечательный день! Мы уезжаем с желанием вернуться и узнать об Азербайджане еще больше и глубже!

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Н
Мы посетили экскурсию 10 мая и остались в восторге. Маршрут включал в себя удивительные и красочные места, которые безусловно стоит посетить. Агатовые горы, Бешбармаг и водохранилище поразили нас своими невероятными
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пейзажами. Особое везение было увидеть туманный лес, который создал мистическую атмосферу. Несмотря на то что мы не смогли разглядеть крепость-светильник сквозь туман, сам лес оказался потрясающе красивым. Вид сверху на бездну впечатлил и одновременно заставил нас испытывать смешанные чувства. Спасибо нашему гиду Юсифу за интересные и подробные рассказы на протяжении всего путешествия, за его внимательность, отзывчивость и за создание комфортной обстановки. Это был замечательный опыт, который дал нам повод вернуться сюда и увидеть эти прекрасные места в ясную погоду.

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М
Удивительная поездка оставила неизгладимое впечатление о природе и красоте Азербайджана. Рашад показал нам такие красивые места, которых мы никогда раньше не видели. Мы посмотрели «розовое» озеро, «марсианские « горы и
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совершили восхождение на гору Бешбармак, место силы, где загадали свои самые заветные желания. Апогеем этой замечательной экскурсии стал ужин в небольшом и колоритном кафе, где нас угощали чудесной каспийской рыбой, приготовленной на наших глазах. Рашад самый лучший гид в Баку, всегда был на связи, не только организовал для нас замечательные экскурсии, но и помогал а решении наших вопросов помимо экскурсий.

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О
Мы посетили экскурсию с Юсифом 1 мая. Экскурсия понравилась, особенно то, что мы сами контролировали темп и выбор объектов для посещения. Когда я делала бронирование, нигде не видела крепость Бешбармак
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в программе, но она произвела на нас одно из самых сильных впечатлений — виды, атмосфера, старинные камни, все очень впечатляло. Агатовые горы красивы, и, как оказалось, даже их лучше смотреть с гидом, который подскажет, где лучший ракурс и поможет сделать классные фотографии. Юсиф — прекрасный рассказчик, глубоко погруженный в контекст истории, знает много сверх программы. В качестве бонуса он провел для нас экскурсию по центру Баку, пока мы ехали мимо. В общем, мы прекрасно провели время, спасибо!

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