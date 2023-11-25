Разноцветный Азербайджан

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Ответы на вопросы
Мы прогуляемся по берегу розового озера, вода которого богата йодом и бромом. Исследуем сланцевые горы, которые называют «Азербайджанским Марсом» в красно-белых цветах.

Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена, может, у нас получится? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг.
Разноцветный Азербайджан
Разноцветный Азербайджан
Разноцветный Азербайджан
Разноцветный Азербайджан
Разноцветный Азербайджан
Разноцветный Азербайджан
Разноцветный Азербайджан
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Розовое озеро Масазыр
  • Город Сумгаит
  • Красные горы Хызы
  • Гора Бешбармаг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы погуляем на берегу одного из восьми розовых озер мира, вода которого богата йодом и бромом. Здесь можно собрать соль, как это делали раньше люди для употребления в пищу и продажи. Исследуем сланцевые горы, которые называют «Азербайджанским Марсом». Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена: почему здешние горы красные, оранжевые, белые, а местами и черные? Может, мы на экскурсии найдем ответ? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг, чтобы загадать желание. Местные агсаггаллы (старейшины) рассказывают легенду, как на вершине этой горы в духовном мире встретились пророк Хыдыр-Зинды с пророком Моисеем. Каждый год тысячи паломников стараются преодолеть этот путь. Мы тоже поднимемся по этой дороге. И это ещё не всё! После экскурсии вы сможете попробовать необычные блюда: кебабы и кутабы из верблюжьего мяса, из зелени, из сыра, из баранины. Также можем посетить местную шашлычную и рыбный ресторан.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности (Старый город Баку)
Завершение: Старый город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Наденьте удобную обувь.
  • Связь с гидом +994552556154 втсп,тгрм,вбр
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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