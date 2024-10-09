Мы прогуляемся по берегу Розового озера, вода которого богата йодом и бромом, и исследуем сланцевые горы, которые называют «Азербайджанским Марсом» в красно-белых цветах.
Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена, может, у нас получится? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг.
Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена, может, у нас получится? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг.
Описание экскурсииМы погуляем на берегу одного из восьми розовых озер мира, вода которого богата йодом и бромом. Здесь можно собрать соль, как это делали раньше люди для употребления в пищу и продажи. Исследуем сланцевые горы, которые называют «Азербайджанским Марсом». Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена: почему здешние горы красные, оранжевые, белые, а местами и черные? Может, мы на экскурсии найдем ответ? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг, чтобы загадать желание. Местные агсаггаллы (старейшины) рассказывают легенду, как на вершине этой горы в духовном мире встретились пророк Хыдыр-Зинды с пророком Моисеем. Каждый год тысячи паломников стараются преодолеть этот путь. Мы тоже поднимемся по этой дороге. И это ещё не всё! Как же быть на берегу Каспийского моря и не попробовать чёрную икру. После экскурсии вы сможете продегустировать черную икру и купить ее для родных, также попробовать асетрину на вкус
08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:30,09:45,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,12:30,20;00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро Масазыр
- Красные горы Хызы
- Гора Бешбармаг
- Пожеланию можно поехать на дегустацию чёрной икры
- Пожеланию обед в кафе где можете попробовать рыбные и мясные шашлыки
- Пожеланию чаепития на горе желания с местными сладостями
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт, мы приедем в адресс проживания в Баку. /n
- «Базовая цена на группу от 1 до 4 человек, » Можно начать экскурсию в аэропорту и закончит в аэропорту
- В радиусе больше 30 км от Баку начало экскурсии
- Доплата от 25 до 50 долларов
- От количества людей «, » Дегустация икры бесплатная
- Будет желания можно купить
Что не входит в цену
- Личные расходы.
- Шампур асетрины от 12 долларов
- Больше четырёх человек в группе, на человека 25 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы приедем за Вами в адресс проживания в Баку. От центра Баку свыше 25 км доплата 20 долларов
Завершение: Старый город, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: 08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:30,09:45,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,12:30,20;00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Посетили экскурсию с прекрасным гидом Шамилем! Очень комфортное времяпрепровождение! Виды открываются просто нереальные! Если Вы хотите получить отличные фотографии на лучших локациях, то обращайтесь к Шамилю. Незабываемые впечатления от соли
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Н
Были на экскурсии с Орханом. Впечатления только положительные. Организация: все вовремя, заранее обговорили время и место встречи. Орхан ответил на уточняющие вопросы по форме одежды. Комфортабельный автомобиль, аккуратное вождение, посмотрели
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Т
Встреча с Рашадом и Юсифом была настоящим удовольствием! Они оказались интересными собеседниками, культурными и дружелюбными людьми. Во время индивидуальной экскурсии они адаптировали маршрут под наши пожелания и темп, помогали выбирать
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Н
Мы посетили экскурсию 10 мая и остались в восторге. Маршрут включал в себя удивительные и красочные места, которые безусловно стоит посетить. Агатовые горы, Бешбармаг и водохранилище поразили нас своими невероятными
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М
Удивительная поездка оставила неизгладимое впечатление о природе и красоте Азербайджана. Рашад показал нам такие красивые места, которых мы никогда раньше не видели. Мы посмотрели «розовое» озеро, «марсианские « горы и
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О
Мы посетили экскурсию с Юсифом 1 мая. Экскурсия понравилась, особенно то, что мы сами контролировали темп и выбор объектов для посещения. Когда я делала бронирование, нигде не видела крепость Бешбармак
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