Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Мы прогуляемся по берегу Розового озера, вода которого богата йодом и бромом, и исследуем сланцевые горы, которые называют «Азербайджанским Марсом» в красно-белых цветах.



Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена, может, у нас получится? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг. 5 35 отзывов

Рашад Ваш гид в Баку Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -7% $130 выгода $9.10 $120.90 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 35 отзывов 🇷🇺 русский 6 часов 1-10 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Мы погуляем на берегу одного из восьми розовых озер мира, вода которого богата йодом и бромом. Здесь можно собрать соль, как это делали раньше люди для употребления в пищу и продажи. Исследуем сланцевые горы, которые называют «Азербайджанским Марсом». Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена: почему здешние горы красные, оранжевые, белые, а местами и черные? Может, мы на экскурсии найдем ответ? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг, чтобы загадать желание. Местные агсаггаллы (старейшины) рассказывают легенду, как на вершине этой горы в духовном мире встретились пророк Хыдыр-Зинды с пророком Моисеем. Каждый год тысячи паломников стараются преодолеть этот путь. Мы тоже поднимемся по этой дороге. И это ещё не всё! Как же быть на берегу Каспийского моря и не попробовать чёрную икру. После экскурсии вы сможете продегустировать черную икру и купить ее для родных, также попробовать асетрину на вкус

08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:30,09:45,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,12:30,20;00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Розовое озеро Масазыр

Красные горы Хызы

Гора Бешбармаг

Пожеланию можно поехать на дегустацию чёрной икры

Пожеланию обед в кафе где можете попробовать рыбные и мясные шашлыки

Пожеланию чаепития на горе желания с местными сладостями Что включено Услуги гида

Транспорт, мы приедем в адресс проживания в Баку. /n

«Базовая цена на группу от 1 до 4 человек, » Можно начать экскурсию в аэропорту и закончит в аэропорту

В радиусе больше 30 км от Баку начало экскурсии

Доплата от 25 до 50 долларов

От количества людей «, » Дегустация икры бесплатная

Будет желания можно купить Что не входит в цену Личные расходы.

Шампур асетрины от 12 долларов

Больше четырёх человек в группе, на человека 25 долларов Где начинаем и завершаем? Начало: Мы приедем за Вами в адресс проживания в Баку. От центра Баку свыше 25 км доплата 20 долларов Завершение: Старый город, Баку Когда и сколько длится? Когда: 08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:30,09:45,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00,12:30,20;00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.