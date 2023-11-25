Мы прогуляемся по берегу розового озера, вода которого богата йодом и бромом. Исследуем сланцевые горы, которые называют «Азербайджанским Марсом» в красно-белых цветах.
Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена, может, у нас получится? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг.
Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена, может, у нас получится? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Розовое озеро Масазыр
- Город Сумгаит
- Красные горы Хызы
- Гора Бешбармаг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетМы погуляем на берегу одного из восьми розовых озер мира, вода которого богата йодом и бромом. Здесь можно собрать соль, как это делали раньше люди для употребления в пищу и продажи. Исследуем сланцевые горы, которые называют «Азербайджанским Марсом». Ученые до сих пор не могут разгадать секрет этого природного феномена: почему здешние горы красные, оранжевые, белые, а местами и черные? Может, мы на экскурсии найдем ответ? Завершим экскурсионную программу восхождением на гору Бешбармаг, чтобы загадать желание. Местные агсаггаллы (старейшины) рассказывают легенду, как на вершине этой горы в духовном мире встретились пророк Хыдыр-Зинды с пророком Моисеем. Каждый год тысячи паломников стараются преодолеть этот путь. Мы тоже поднимемся по этой дороге. И это ещё не всё! После экскурсии вы сможете попробовать необычные блюда: кебабы и кутабы из верблюжьего мяса, из зелени, из сыра, из баранины. Также можем посетить местную шашлычную и рыбный ресторан.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности (Старый город Баку)Завершение: Старый город Баку
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Наденьте удобную обувь.
- Связь с гидом +994552556154 втсп,тгрм,вбр
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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