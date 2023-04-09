«За гранью реальности»: Радужные горы, гора Бешбармаг, Розовое озеро

«За гранью реальности»

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
В ходе экскурсии мы посетим солёное озеро Масазыр, отправимся к мистической горе желаний — Бешбармаг (5 пальцев) и увидим одно из редчайших явлений в мире радужные или агатовые горы с марсианскими пейзажами. В конце путешествия наш ждёт гастрономический тур на берегу Каспийского моря.
«За гранью реальности»: Радужные горы, гора Бешбармаг, Розовое озеро
«За гранью реальности»: Радужные горы, гора Бешбармаг, Розовое озеро
«За гранью реальности»: Радужные горы, гора Бешбармаг, Розовое озеро
«За гранью реальности»: Радужные горы, гора Бешбармаг, Розовое озеро
«За гранью реальности»: Радужные горы, гора Бешбармаг, Розовое озеро
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Марсианские пейзажи, мистическая гора и великолепное Розовое озеро
Мы посетим соленое озеро Масазыр, его также называют розовым или мёртвым озером. В мире всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде озеро принимает различные оттенки розового цвета.
Затем мы отправимся к горе желаний — Бешбармаг (5 пальцев). Это мистическая гора, с которой связано много легенд. Высота ее чуть больше 500 метров, однако ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить эту гору. Гора обладает непередаваемой энергетикой. С вершины горы, куда можно подняться по специальной лестнице прямо внутри горы, открываются захватывающие виды на море и близлежащие горы. Мы поднимемся на самую вершину этой горы, где и сможем загадать наши заветные желания.
На обратном пути в Баку мы увидим одно из редчайших явлений в мире радужные или агатовые горы с марсианскими пейзажами. В конце путешествия наш ждет гастрономический тур на берегу Каспийского моря. Сможете попробовать особое блюдо — кутабы с верблюжьим мясом и еще многие другие блюда богатой азербайджанской кухни.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Водитель на комфортабельном автомобиле, который забирает по месту проживания
  • Бутилированная вода
  • Wi fi в машине
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту проживания
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день

Похожие туры из Баку

От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Эльнур
Эльнур
72 отзыва
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
Познакомиться с главными историческими и природными достопримечательностями в окрестностях Баку
в вашем отеле (Центральной части города Баку)
9 апр
10 апр
11 апр
12 апр
от 173148 за всё до 2 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Орхан
Орхан
10 отзывов
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Побывать на другой планете, забраться на вершину волшебный горы и узнать, каков верблюд на вкус
8 апр
9 апр
10 апр
11 апр
170 за всё до 3 чел.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Rauf
Rauf
79 отзывов
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
Исследовать весь Апшерон: парк Гобустан, вулканы, храм зороастрийцев, гору Янардаг и розовое озеро
у вашего отеля
11 апр
14 апр
19 апр
20 апр
от 180 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Баку
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ