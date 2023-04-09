«За гранью реальности»
В ходе экскурсии мы посетим солёное озеро Масазыр, отправимся к мистической горе желаний — Бешбармаг (5 пальцев) и увидим одно из редчайших явлений в мире радужные или агатовые горы с марсианскими пейзажами. В конце путешествия наш ждёт гастрономический тур на берегу Каспийского моря.
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Описание
Что вас ожидает:
Марсианские пейзажи, мистическая гора и великолепное Розовое озеро
Мы посетим соленое озеро Масазыр, его также называют розовым или мёртвым озером. В мире всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде озеро принимает различные оттенки розового цвета.
Затем мы отправимся к горе желаний — Бешбармаг (5 пальцев). Это мистическая гора, с которой связано много легенд. Высота ее чуть больше 500 метров, однако ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить эту гору. Гора обладает непередаваемой энергетикой. С вершины горы, куда можно подняться по специальной лестнице прямо внутри горы, открываются захватывающие виды на море и близлежащие горы. Мы поднимемся на самую вершину этой горы, где и сможем загадать наши заветные желания.
На обратном пути в Баку мы увидим одно из редчайших явлений в мире радужные или агатовые горы с марсианскими пейзажами. В конце путешествия наш ждет гастрономический тур на берегу Каспийского моря. Сможете попробовать особое блюдо — кутабы с верблюжьим мясом и еще многие другие блюда богатой азербайджанской кухни.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный гид
- Водитель на комфортабельном автомобиле, который забирает по месту проживания
- Бутилированная вода
- Wi fi в машине
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По месту проживанияЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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