Что вас ожидает:

Марсианские пейзажи, мистическая гора и великолепное Розовое озеро

Мы посетим соленое озеро Масазыр, его также называют розовым или мёртвым озером. В мире всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде озеро принимает различные оттенки розового цвета.

Затем мы отправимся к горе желаний — Бешбармаг (5 пальцев). Это мистическая гора, с которой связано много легенд. Высота ее чуть больше 500 метров, однако ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить эту гору. Гора обладает непередаваемой энергетикой. С вершины горы, куда можно подняться по специальной лестнице прямо внутри горы, открываются захватывающие виды на море и близлежащие горы. Мы поднимемся на самую вершину этой горы, где и сможем загадать наши заветные желания.

На обратном пути в Баку мы увидим одно из редчайших явлений в мире радужные или агатовые горы с марсианскими пейзажами. В конце путешествия наш ждет гастрономический тур на берегу Каспийского моря. Сможете попробовать особое блюдо — кутабы с верблюжьим мясом и еще многие другие блюда богатой азербайджанской кухни.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.